Calibre 9.0 marca un salto importante para uno de los gestores de libros electrónicos más veteranos y utilizados en ordenadores. El proyecto, liderado por Kovid Goyal, introduce una batería de cambios que afectan tanto a la forma de ver la biblioteca como al propio visor de e‑books y al rendimiento general de la aplicación en sistemas de escritorio.

Aunque Calibre ya era una herramienta muy completa para organizar, convertir y leer libros digitales, esta edición incorpora una serie de novedades que facilitan el día a día a quienes manejan bibliotecas grandes, usan lectores como Kobo o Kindle y trabajan con formatos tan variados como EPUB, AZW3 o KEPUB. Además, se han incluido correcciones y pequeños ajustes que buscan reducir cuelgues, acelerar el cierre del programa y mejorar la integración con distintos sistemas operativos.

Nueva vista Estantería para la biblioteca en Calibre 9.0

Una de las funciones más llamativas de Calibre 9.0 es la nueva vista de biblioteca tipo estantería, llamada Bookshelf. En lugar de mostrar la colección en una tabla tradicional, esta opción organiza los títulos sobre baldas virtuales, enseñando el lomo del libro al estilo de una librería física. Para activarla hay que usar el botón de «Layout» situado en la esquina inferior derecha de la ventana y elegir la vista «Bookshelf».

Este enfoque visual resulta especialmente útil para usuarios con colecciones extensas que quieren navegar de una forma más reconocible, casi como si tuvieran los libros delante en una estantería real. Si se desea destacar aún más esta presentación, es posible ocultar el cuadro de «Detalles del libro» situado a la derecha y ajustar el tamaño de la barra lateral izquierda, de manera que la estantería ocupe prácticamente toda la pantalla.

Calibre 9.0 introduce mejoras en el visor: edición directa y salto por página

El visor integrado de Calibre recibe varias funciones pensadas para quienes leen o trabajan con el texto de forma intensiva. Una de las más prácticas es la aparición de un botón «Editar libro» directamente en los controles del visor, que permite abrir el editor en la posición aproximada en la que se está leyendo. Esta opción está disponible cuando el archivo está en un formato editable, como EPUB, AZW3 o KEPUB.

Otra novedad destacada del visor es la posibilidad de escribir un número de página para saltar a ella en lugar de desplazarse por un listado de páginas. Esta función agiliza mucho la navegación en libros largos o documentos técnicos, donde el usuario suele necesitar ir a secciones muy concretas de forma rápida.

El programa también mejora la exportación de libros a formato TXT con una opción que permite sustituir las imágenes por el texto de su atributo «alt». Este ajuste es útil para quienes necesitan versiones en texto plano más accesibles o desean conservar la información contextual de las imágenes sin mantener los archivos gráficos.

Compatibilidad ampliada con EPUB, manga y Kobo

En el terreno de los formatos, Calibre 9.0 refuerza su soporte para diferentes estándares y casos particulares. Por un lado, se mejora el manejo de metadatos EPUB3, permitiendo trabajar con identificadores que usan URLs HTTP sin necesidad de anteponer el prefijo url: , algo que facilita la interoperabilidad con catálogos y librerías digitales.

También se añade compatibilidad con portadas incluidas en el llamado «Open Manga Format», presente en ciertos EPUB no conformes generados por algunas editoriales japonesas. Gracias a este cambio, Calibre es capaz de leer dichas cubiertas y mostrarlas correctamente en la biblioteca, algo relevante para quienes coleccionan manga en formato digital.

En el plano de los dispositivos de lectura, el controlador para lectores Kobo se ha actualizado para asumir las versiones de firmware más recientes. Además, se mejora la representación del texto tate-chu-yoko (texto horizontal embebido en escritura vertical) en estos aparatos, optimizando cómo se muestran ciertos estilos de maquetación propios de publicaciones de origen japonés.

Ajustes de rendimiento y estabilidad en escritorio

La versión 9.0 también presta atención a los detalles que no se ven tanto, pero que influyen en el uso diario. Uno de ellos es la reducción del tiempo de apagado del programa, que ahora se cierra unos segundos más rápido. Aunque parezca un cambio menor, se nota en equipos donde Calibre gestiona bibliotecas muy grandes y se abre y cierra con frecuencia.

Otro punto importante es la decisión de desactivar por defecto la aceleración por GPU en Qt WebEngine, el componente que Calibre emplea internamente para mostrar cierto contenido. Esta medida pretende reducir cuelgues y fallos en sistemas antiguos o con tarjetas gráficas problemáticas, priorizando la estabilidad frente a posibles ventajas de rendimiento gráfico.

En cuanto a la interfaz, se ajusta la barra de búsqueda para que el botón de ordenación solo aparezca cuando la acción «Sort By» no se haya añadido manualmente a esa zona. Con ello se busca una disposición más limpia y evitar duplicidades que puedan confundir al usuario al ordenar la biblioteca.

Experiencia mejorada en Linux y otros sistemas

Los usuarios de Linux también se benefician de cambios específicos orientados a la usabilidad. En esta plataforma, la lista de libros incorpora desplazamiento con inercia (momentum-based scrolling) cuando se usan paneles táctiles u otros dispositivos de alta resolución de scroll. De esta forma, al deslizar rápidamente, la lista continúa moviéndose de forma suave, imitando el comportamiento típico de móviles y de macOS.

Calibre 9.0 está disponible como binarios de 64 bits y AArch64 (ARM64) para Linux, Windows y macOS a través de la web oficial. En el caso de Linux, además de los paquetes que puedan ofrecer algunas distribuciones, el proyecto mantiene un instalador propio que se puede ejecutar desde la terminal para instalar o actualizar la aplicación a la última versión estable.

Mejoras en la función Editar libro y en fuentes de noticias

La herramienta integrada de edición de libros también recibe varios ajustes. Se corrigen avisos erróneos sobre archivos de audio SMIL para superposiciones de medios que aparecían como «no referenciados» al comprobar la integridad del libro. Igualmente, ahora pulsar la tecla Intro realiza la misma acción que doble clic sobre la entrada seleccionada en los diferentes informes, agilizando la navegación dentro de la interfaz de corrección y revisión.

En paralelo, se han afinado algunas de las fuentes de noticias que Calibre puede descargar automáticamente y convertir en e‑books. Entre otras, se menciona una mejora en el soporte para medios como Times Literary Supplement, Private Eye y The New Yorker, lo que debería ofrecer recopilaciones más fiables y mejor maquetadas para quienes usan esta función de seguimiento de prensa y revistas.

Integración con funciones de IA y uso local

Más allá de las novedades estrictamente ligadas a la versión 9.0, en los últimos tiempos Calibre ha incorporado la posibilidad de conectarse con motores de IA locales a través de herramientas como LM Studio. Esto permite hacer preguntas sobre los libros almacenados en la biblioteca, generar recomendaciones personalizadas o buscar información concreta sin tener que enviar datos a servicios en la nube.

Durante las pruebas descritas por algunos usuarios, esta integración ha funcionado de forma fluida: se ha podido interrogar a la colección para localizar fragmentos o temas específicos y recibir sugerencias de lectura basadas en títulos ya presentes, manteniendo el procesamiento dentro del propio equipo, algo valorado por quienes priorizan la privacidad.

Distribución, código abierto y disponibilidad se Calibre 9.0

Calibre sigue distribuyéndose como software gratuito y de código abierto, con el código fuente accesible en GitHub. Esto facilita que desarrolladores europeos y de cualquier parte del mundo puedan examinarlo, contribuir con parches o adaptar el programa a sus propias necesidades, manteniendo un modelo de desarrollo comunitario que ha permitido que la herramienta evolucione durante años.

En el ámbito de España y del resto de Europa, la aplicación es usada de forma habitual para gestionar colecciones de libros en varios idiomas, sincronizar contenidos con lectores electrónicos populares y descargar contenidos de medios internacionales. En sistemas GNU/Linux presentes en muchas distribuciones europeas, es posible instalar Calibre desde los repositorios oficiales, aunque en ocasiones la versión disponible no sea inmediatamente la 9.0, por lo que quien quiera las últimas mejoras suele recurrir al instalador proporcionado en la página oficial.

Actualización 9.1: correcciones rápidas tras el gran salto

Pocos días después de la salida de Calibre 9.0, el desarrollador ha publicado Calibre 9.1 como actualización de mantenimiento, centrada exclusivamente en corregir errores detectados a raíz del gran lanzamiento anterior. No introduce nuevas funciones visibles, pero sí soluciona incidencias que podían afectar al uso cotidiano.

Entre los problemas resueltos están fallos al restaurar la base de datos de la biblioteca, ajustes en los temas de iconos cuando se utiliza el modo «For dark and light», correcciones en la visualización de portadas dentro de la vista de cuadrícula en pantallas HiDPI y mejoras en la descarga de metadatos desde Amazon, una función que muchos usan para completar información de sus títulos.

La actualización también corrige un cuelgue en macOS al pegar imágenes de portada y resuelve un problema con la función de lectura en voz alta (Read Aloud) del visor cuando se utilizaba el motor Piper en Windows. Son cambios discretos, pero que pulen la experiencia tras la llegada de la versión 9.0 y ayudan a que el conjunto resulte más estable para usuarios de distintos sistemas.

Con este ciclo de lanzamientos, Calibre refuerza su posición como una herramienta versátil para gestionar bibliotecas digitales: combina una nueva vista estantería más visual, mejoras claras en el visor y en la edición de libros, una integración más cuidada con formatos como EPUB3 y manga, y una serie de correcciones rápidas en la versión 9.1 que afinan la fiabilidad general del programa en Europa y en el resto del mundo.