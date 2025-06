Con la llegada de la versión 8.5 de Calibre, el popular gestor de libros electrónicos de código abierto trae consigo una serie de novedades pensadas para facilitar la vida tanto a lectores habituales como a usuarios que gestionan grandes bibliotecas digitales. Esta nueva entrega, que ha llegado mes y medio después de la anterior, está disponible para Linux, Windows y macOS y se presenta como una actualización sólida que pule varios apartados del programa y sigue mejorando su compatibilidad y rendimiento.

Entre los cambios más esperados destaca la optimización del controlador para dispositivos Kobo. Ahora, los usuarios pueden personalizar cómo se muestran los números de serie de las colecciones mediante una plantilla flexible, lo que facilita la organización de las sagas o distintos volúmenes. No solo eso: el software suma soporte para el firmware más reciente de Tolino, asegurando así un rendimiento óptimo en diversos lectores electrónicos.

Nuevas funciones y ajustes visuales en Calibre 8.5

Uno de los aspectos más visibles de esta versión es la unificación del estilo de las barras de desplazamiento en los modos claro y oscuro. Antes se percibían diferencias que podían confundir o dificultar la navegación; ahora, ambas presentan un diseño más coherente con mayor contraste, lo que ayuda a una mejor localización y uso, especialmente en largas sesiones de lectura o gestión de archivos.

Para quienes suelen organizar lotes grandes de ebooks, Calibre 8.5 introduce un nuevo botón en el diálogo de gestión de archivos que permite cancelar la acción para los libros restantes. Es una pequeña gran ayuda para evitar errores cuando se trabajan con muchas obras a la vez, dando mayor control sobre el proceso.

El visor de libros electrónicos también recibe mejoras: ahora reconoce los capítulos con nombres repetidos, agrupando de forma más inteligente las notas o subrayados realizados, lo que facilita revisar o localizar anotaciones rápidamente.

Mejoras en compatibilidad y experiencia de usuario

Además de las anteriores novedades, se han incluido ajustes pensados para quienes usan Calibre en Windows 11. Se ha solucionado un inconveniente por el cual al iniciar el programa se abrían múltiples procesos conhost.exe, lo que podía ralentizar el sistema o causar un consumo innecesario de recursos.

En el ámbito de la gestión de emails, la herramienta permite ahora emplear texto aleatorio en inglés, en vez de identificadores UUID, al generar el asunto y el cuerpo de los correos que se envían a plataformas como Amazon o PocketBook. Esto hace los mensajes más naturales y menos mecánicos, lo cual puede ser útil en tareas de envío automático de libros electrónicos.

La actualización también aporta la actualización de fuentes de noticias y pequeños retoques adicionales, como sucede de costumbre en cada nueva versión. Entre los medios mejorados figuran The New York Times, The Wall Street Journal o TLS Magazine, lo que amplía las posibilidades para quienes consultan prensa digital a diario desde su lector.

Descarga, instalación y disponibilidad

Calibre 8.5 ya se puede descargar desde su página oficial, poniendo a disposición instaladores para Windows y macOS, así como paquetes listos para usar en Linux (tanto para arquitectura x86_64 como ARM64). Además, los amantes del software libre pueden optar por instalarlo mediante Flatpak desde Flathub, asegurando así siempre tener a mano la versión más reciente en numerosas distribuciones GNU/Linux.

Con esta versión, Calibre mantiene su compromiso de ofrecer una herramienta potente, gratuita y multiplataforma para organizar, visualizar y transferir libros digitales. La atención al detalle y la continua evolución de esta utilidad clave para los aficionados y profesionales del ebook se reflejan en las mejoras visuales y en la integración con dispositivos de lectura.