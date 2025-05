Calibre, una de las plataformas de gestión de libros electrónicos más utilizadas y reconocidas, acaba de lanzar su versión 8.4 trayendo consigo una serie de novedades y mejoras técnicas muy demandadas por sus usuarios. Esta herramienta, de código abierto y compatible con Windows, macOS y Linux, se consolida como una opción robusta y flexible para organizar, leer, convertir y catalogar libros electrónicos en una amplia variedad de formatos. El equipo de desarrollo, liderado por Kovid Goyal, mantiene un ritmo constante de actualizaciones, lo que permite que el programa siga adaptándose a las nuevas necesidades de lectores y profesionales del sector.

La reciente actualización incluye avances destacables en la exportación de archivos KEPUB, formato ampliamente utilizado en dispositivos Kobo. Ahora existe la posibilidad de generar KEPUB con una mejor alineación de texto, lo que proporciona una presentación más limpia en pantalla. Sin embargo, esta mejora opcional implica que pueden aparecer pequeños espacios en la función de resaltado al leer en Kobo, un detalle a tener en cuenta según las preferencias personales del usuario.

Las principales mejoras y correcciones integradas en Calibre 8.4

Entre las actualizaciones que trae consigo Calibre 8.4, sobresale la optimización del visor de libros electrónicos. A partir de ahora, la imagen de fondo que se establezca desde la configuración de estilo se puede extender hasta los márgenes de cada página, brindando una experiencia visual más envolvente y elegante, cercana incluso a la apariencia de una revista digital. Además, se ha solucionado un fallo que impedía que el enlace para “mostrar libro en la aplicación principal” funcionase adecuadamente, permitiendo así localizar y acceder a los libros abiertos sin complicaciones adicionales.

El visor también gestiona de forma más eficiente los enlaces internos. Si faltan archivos internos, se muestra una ventana emergente de error en lugar de que el enlace no responda, lo que facilita la detección y resolución de problemas en grandes bibliotecas. El tratamiento de archivos EPUB de gran tamaño se ha reforzado, corrigiendo errores de procesamiento de enlaces cuando se manejan documentos con numerosos archivos HTML internos.

Otras mejoras de funcionamiento y compatibilidad

Destaca también la actualización del plugin de ebooks.com dentro de la función “Obtener libros”, asegurando su correcto funcionamiento tras los recientes cambios de la web. La descarga de noticias se moderniza: incluso si algún artículo falla en la descarga, ahora es posible navegar por los titulares anteriores y posteriores sin interrupciones, mejorando la experiencia para quienes usan Calibre como lector y recolector de noticias digitales.

Se ha solucionado un error presente en entornos Linux con Wayland, relacionado con la visibilidad del menú de la opción de diseño. Además, se ha implementado una protección para evitar ciclos recursivos en caso de que la carpeta temporal necesaria para el programa se elimine accidentalmente durante su operación.

Expansión y mejora del sistema de noticias

Entre los añadidos, sobresale la incorporación de Frieze Magazine como nueva fuente de noticias y la optimización de otras fuentes ya existentes, incluyendo The New York Times Book Review, Washington Post, The Economist o tagesschau. Estos cambios refuerzan el papel de Calibre como herramienta integral no solo para la gestión de libros electrónicos, sino también para el consumo actualizado de contenidos informativos desde distintos medios internacionales.

Con todas estas incorporaciones y la corrección de fallos previos, Calibre 8.4 se posiciona como una alternativa fiable y flexible que continúa evolucionando en respuesta a las demandas de su amplia comunidad de usuarios. Ya está disponible para descarga a través de la web oficial y puede instalarse tanto en sistemas de 64 bits convencionales como en arquitecturas ARM64, así como mediante Flathub para quienes prefieren soluciones más integradas.