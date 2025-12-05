Calibre 8.16 llega como una nueva actualización estable centrada en mejorar la integración de funciones de inteligencia artificial dentro del gestor de libros electrónicos. La herramienta, muy utilizada para organizar, convertir y editar e-books, continúa ampliando sus capacidades sin perder su enfoque en el control y la gestión local. Esta versión introduce nuevas formas de interactuar con los libros mediante IA y añade soporte para ejecutar modelos directamente en tu equipo.

Además de las funciones inteligentes, la actualización corrige varias regresiones detectadas en versiones recientes y pule aspectos técnicos del programa. También incorpora mejoras en la compatibilidad con metadatos, cambios en el manejo de fechas y una actualización del plugin de la tienda Amazon. Con estas novedades, Calibre refuerza su posición como uno de los gestores de e-books más completos y flexibles disponibles actualmente.

Nuevas funciones de IA en Calibre 8.16

Una de las novedades más llamativas es la posibilidad de interactuar con la IA sobre cualquier libro de tu biblioteca directamente desde la interfaz: haciendo clic derecho sobre el botón View aparece la opción “Discuss selected book(s) with AI”, que permite hacer preguntas y mantener una conversación con el modelo sobre ese libro. Además, se añade la opción de preguntar a la IA qué leer a continuación mediante “Similar books” → “Ask AI for what to read next”.

Backend local para modelos (LM Studio)

Calibre 8.16 incorpora un nuevo backend para LM Studio, lo que permite ejecutar determinados modelos de IA de forma local en lugar de depender de servicios externos. Esto supone una ventaja para quienes buscan privacidad o prefieren mantener el procesamiento en su propio hardware, ampliando las posibilidades de uso sin conexión o en entornos controlados.

Correcciones y mejoras técnicas

La actualización resuelve diversos errores menores:

Mejoras en el motor de entrada de PDF, que escapaba incorrectamente marcado HTML en algunos casos.

Restauración del menú de cambio de mayúsculas/minúsculas en el editor de comentarios.

Corrección del índice de serie al obtener metadatos desde amazon.co.jp.

Arreglo del campo language en catálogos BiBTeX.

Solución a problemas con opciones específicas de formato al usar calibredb por línea de comandos.

También se modifica la forma de mostrar fechas históricas, usando una zona horaria local con nombre, y se actualiza el plugin de la tienda amazon.it.

Disponibilidad de Calibre 8.16

Calibre 8.16 ya está disponible para Linux (ARM64 y x86_64), Windows y macOS, además de ofrecer el código fuente para quienes prefieran compilarlo o integrarlo en distribuciones personalizadas. Más información en las notas de este lanzamiento.