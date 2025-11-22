La comunidad de Calibre ha puesto a disposición la versión 8.15 de su popular gestor de libros electrónicos de código abierto, disponible para GNU/Linux, macOS y Windows. Llega como actualización estable y continuista, centrada en pulir la experiencia de uso sin cambios radicales.

Publicada apenas dos semanas después de la Calibre 8.14, esta iteración introduce mejoras tangibles en tareas cotidianas: edición de comentarios, gestión de resaltados en el visor e integración con fuentes de noticias, además de varias correcciones que apuntalan la estabilidad del conjunto.

Calibre 8.15 introduce mejoras en el Editor de comentarios

El Editor de comentarios gana nuevos atajos de teclado para operaciones de cambio de mayúsculas y minúsculas. Estas funciones se activan desde el menú de cambio de caso al hacer clic derecho sobre el texto seleccionado, agilizando flujos de edición frecuentes.

Junto a los atajos, Calibre ahora intenta conservar la mayor parte del formato posible al modificar el caso del texto, reduciendo pérdidas de estilo y ahorrando retoques posteriores en notas o descripciones.

Correcciones y estabilidad

Esta versión soluciona un problema que impedía mostrar valores de identificadores en el comando calibredb list, útil para administración por línea de comandos.

También se ha corregido una fuga de memoria en el resaltado de sintaxis HTML al editar e‑books, lo que ayuda a mantener el consumo de recursos a raya durante sesiones largas de edición.

Por último, la aplicación es ahora más robusta ante cambios en la lista de libros que se producen en segundo plano, por ejemplo cuando se añade un título automáticamente mientras se edita una celda.

Descarga y disponibilidad

El paquete oficial se distribuye como binario universal para GNU/Linux en arquitecturas x86_64 y ARM64 (AArch64). Además, la actualización está disponible para macOS y Windows mediante los canales habituales del proyecto.

Si ya usas Calibre, merece la pena actualizar para beneficiarte de las mejoras en el visor y las correcciones mencionadas. Puedes obtener más detalles en las notas de la versión y descargar la build desde la web oficial del proyecto.

Con un enfoque claro en la pulcritud y la fiabilidad, Calibre 8.15 afina la edición de comentarios, hace más informativos los subrayados en el visor, amplía y mejora fuentes de noticias y corrige fallos molestos, una evolución discreta pero útil para quien gestiona su biblioteca digital a diario.