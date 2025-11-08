Para quienes acumulan cientos de ebooks en el ordenador, gestionar la biblioteca puede ser un quebradero de cabeza. Calibre, como proyecto de código abierto y gratuito, lleva años siendo la navaja suiza para organizar, convertir y leer libros electrónicos en múltiples formatos, además de editar metadatos con soltura.

Sus responsables acaban de publicar Calibre 8.14, una versión especialmente relevante por atajar un fallo de seguridad crítico y por pulir detalles que se notan en el día a día. Si usas lectores Tolino, muy populares en Europa, o trabajas con bibliotecas grandes, esta actualización merece instalarse sin esperar.

Novedades destacadas de Calibre 8.14

La nueva versión introduce cambios orientados a mejorar fluidez y precisión al manejar bibliotecas y búsquedas dentro de la app.

Controlador Tolino actualizado : compatibilidad con el firmware más reciente para un funcionamiento sin fallos en estos e-readers europeos.

: compatibilidad con el firmware más reciente para un funcionamiento sin fallos en estos e-readers europeos. Atajo de teclado Ctrl+Alt+Shift+P: permite cambiar rápidamente a la biblioteca virtual utilizada anteriormente.

Ctrl+Alt+Shift+P: permite cambiar rápidamente a la biblioteca virtual utilizada anteriormente. Sugerencias de idiomas mejoradas : ahora se muestran todos los idiomas que contienen la cadena tecleada, no solo los que empiezan por ella.

: ahora se muestran todos los idiomas que contienen la cadena tecleada, no solo los que empiezan por ella. Completado por proximidad : en el modo de coincidencia por subcadena, las sugerencias se ordenan por cercanía al inicio de la consulta.

: en el modo de coincidencia por subcadena, las sugerencias se ordenan por cercanía al inicio de la consulta. Fuentes de noticias afinadas: mejoras en Harper’s Magazine, Afrique 21, Orient XXI y The Atlantic para una obtención de contenidos más estable.

Seguridad y correcciones de errores

El equipo ha atajado un problema de seguridad crítica que podía comprometer el sistema al procesar ciertos archivos FB2, además de otros fallos que afectaban a la experiencia de uso.

Vulnerabilidad en FB2 (RCE) : corregida una ejecución remota de código en la entrada FB2 provocada por ficheros maliciosos.

: corregida una ejecución remota de código en la entrada FB2 provocada por ficheros maliciosos. Visor de ebooks : al buscar palabras, se ignoran los guiones suaves para obtener resultados más coherentes.

: al buscar palabras, se ignoran los guiones suaves para obtener resultados más coherentes. Exportación de catálogos : solucionado el error al exportar idiomas en formato BibTeX.

: solucionado el error al exportar idiomas en formato BibTeX. Windows: resuelto el fallo de «Abrir con» que impedía usar correctamente Microsoft Paint.

Contexto: qué sigue aportando Calibre

Más allá de la actualización, Calibre mantiene su papel de gestor integral con lector y editor incluidos. Permite convertir entre formatos para que tu e-reader soporte libros no compatibles de origen y facilita modificar metadatos para localizar títulos a la primera.

La app también admite añadir fuentes para comprar o agregar nuevos libros y organizar bibliotecas virtuales, algo muy útil si manejas colecciones familiares o temáticas distintas.

Disponibilidad y descarga de Calibre 8.14

Calibre 8.14 está disponible como descarga oficial para Windows, macOS y Linux, incluyendo binarios para 64-bit y AArch64 (ARM64) en el caso de Linux. Si lo prefieres, puedes instalar la aplicación como Flatpak desde Flathub.

Al iniciar el programa, es probable que aparezca el aviso para actualizar a la última versión. También puedes descargarla directamente desde el sitio oficial y completar la instalación en pocos minutos.

En entornos educativos, bibliotecas o equipos compartidos, bloquear la vulnerabilidad FB2 reduce de forma notable el riesgo de infecciones y evita interrupciones de servicio por incidentes de malware.

Calibre 8.14 llega como una puesta a punto que combina parches críticos, mejoras de compatibilidad y pequeños detalles que agilizan el trabajo diario. Entre el nuevo atajo para bibliotecas virtuales, las sugerencias más inteligentes y la corrección del fallo en FB2, la versión se perfila como una actualización recomendable para cualquier usuario de Windows, macOS o Linux, con especial interés para quienes usan lectores Tolino en Europa.