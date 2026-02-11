Si has buscado información sobre Calam-Arch o Calam Arch Installer, seguramente te habrás encontrado con opiniones variadas, dudas sobre el rendimiento en juegos y comparaciones con instalaciones de Arch Linux hechas con otros métodos como archinstall. Además, alrededor de esta herramienta han ido apareciendo proyectos formativos, como vídeos y guías para migrar desde otras distribuciones basadas en Arch, por ejemplo ArcoLinux, hacia un sistema Arch más «puro».

A lo largo de este artículo vamos a profundizar con calma en qué es exactamente Calam-Arch, en qué se diferencia de otras opciones, qué puede pasar con el rendimiento (especialmente en juegos y con GPU Nvidia o AMD), y cómo encaja dentro del enorme ecosistema de distribuciones Linux. La idea es que termines con una visión clara y sin tecnicismos innecesarios, pero con suficientes detalles como para tomar una decisión informada si estás pensando en usarlo.

Qué es Calam-Arch Installer y qué lo hace especial

Calam-Arch Installer es un proyecto basado en Arch Linux cuyo objetivo principal es facilitar la instalación de un sistema Arch de forma gráfica y relativamente sencilla. En lugar de obligarte a seguir todo el proceso manual típico de Arch (particionado, montaje, instalación base, configuración, etc.) desde la terminal, se apoya en el instalador gráfico Calamares para que el proceso sea más amigable.

A diferencia de un script de instalación mínimo, Calam-Arch actúa como una distribución en vivo (live), es decir, puedes arrancar desde un USB y trabajar dentro de un sistema completo antes de decidir instalarlo en el disco. Esta sesión live suele venir con entorno de escritorio Xfce como opción preferente, de forma que puedas navegar, probar aplicaciones y familiarizarte con el entorno incluso antes de tocar tu disco duro.

Un detalle importante es que, pese a ser una distro arrancable, la filosofía de Calam-Arch no es convertirse en un sistema independiente de Arch, sino en una vía cómoda para acabar con un sistema muy cercano a lo que sería un Arch Linux clásico, pero instalado de manera rápida y gráfica. Es decir, no intenta ser un «sabor» completamente distinto, sino un atajo para ahorrarte los pasos más pesados de la instalación manual.

Relación con Arch Linux y distros basadas en Arch

Cuando hablamos de Arch Linux y distribuciones que se basan en él, conviene aclarar cómo encaja Calam-Arch Installer en ese ecosistema. Arch Linux es una distro conocida por su filosofía KISS (Keep It Simple, Stupid), su sistema de paquetes pacman, su modelo rolling release y una instalación tradicionalmente manual que obliga al usuario a entender bastante bien lo que hace.

Sobre esa base han surgido multitud de distros basadas en Arch, cada una con sus prioridades: algunas buscan simplificar la instalación, otras añaden escritorios muy personalizados, herramientas gráficas propias o configuraciones específicas para gaming, multimedia y demás. En este contexto, Calam-Arch Installer se centra, sobre todo, en la parte de instalación, intentando que el resultado final se parezca mucho a un Arch «limpio», sin recargar con demasiadas capas adicionales.

Además, hay proyectos que se sirven de Arch y de herramientas como Calamares o instaladores personalizados para crear itinerarios formativos. Un ejemplo claro son las series de vídeos “edu-” orientadas a guiar a usuarios de ArcoLinux en su transición hacia Arch Linux. Estos contenidos explican de forma más pedagógica todo el proceso, de forma que quien venga de una distro ya configurada (como ArcoLinux) pueda entender qué está pasando «por debajo» cuando se instala un Arch con herramientas como Calam-Arch.

La experiencia en vivo: una distro completa con Xfce

Más allá de la instalación, Calam-Arch Installer ofrece un entorno live plenamente funcional. Esto quiere decir que, al arrancar el sistema desde un USB, no solo te aparece una pantalla para instalar, sino un escritorio completo, normalmente con Xfce. Esta elección no es casual: Xfce es ligero, estable y bastante sencillo de usar, por lo que encaja muy bien con la idea de una live pensada para todo tipo de máquinas.

En esta sesión en vivo puedes probar aplicaciones, navegar, revisar tu hardware y comprobar, por ejemplo, si tu tarjeta de red, sonido o gráficos funcionan correctamente sin compromiso alguno. Es también una buena forma de valorar si te sientes cómodo con la distribución antes de hacer cambios definitivos en el disco.

Al ser un entorno completo, puede funcionar como sistema de rescate para otras instalaciones Linux o incluso para recuperar datos de un sistema que ha dejado de arrancar. Esta doble función (instalador gráfico + sistema vivo utilizable) diferencia bastante a Calam-Arch de herramientas más minimalistas que solo ejecutan scripts de instalación sin escritorio.

Dudas típicas sobre rendimiento y FPS en juegos

Uno de los temas que más desconcierta a muchos usuarios es el rendimiento en juegos según cómo se haya instalado Arch. Hay casos comentados en los que, usando el instalador Calam-Arch, un usuario obtiene unos FPS muy similares a otras distros como Kubuntu o Nobara con KDE, mientras que un amigo, con una tarjeta Nvidia y usando Calam-Arch, nota menos FPS en comparación con una instalación de Arch hecha con archinstall.

Cuando se ven diferencias de rendimiento entre dos sistemas aparentemente Arch, instalados con métodos distintos, lo normal es imaginar que el origen del problema es el propio instalador. Sin embargo, en la práctica, Calam-Arch no debería, por sí mismo, reducir los FPS, porque el núcleo del sistema sigue siendo Arch Linux y los paquetes provienen de los mismos repositorios oficiales (y, si se usan, AUR u otros repos externos).

Las diferencias de rendimiento en gaming suelen deberse a otros factores: versión del kernel, controladores gráficos (sobre todo en el caso de Nvidia, que es más delicada de configurar óptimamente en Linux), opciones de energía, compositor gráfico utilizado en el escritorio, versiones de Mesa (para AMD) o librerías de Vulkan, entre muchas otras cosas. Aunque el instalador pueda aplicar ciertas elecciones por defecto, el usuario puede ajustar después casi todo para igualar el comportamiento al de una instalación hecha con archinstall.

Nvidia vs AMD: por qué tu experiencia puede ser distinta

Cuando se comenta que una persona con tarjeta gráfica Nvidia obtiene menos FPS con Calam-Arch que con Arch+archinstall, mientras que otro usuario con GPU AMD tiene el mismo rendimiento en todas las distros, se está tocando un punto clásico del mundo Linux: el soporte de drivers gráficos.

En el caso de AMD, la situación suele ser más estable en Linux, ya que buena parte del soporte gráfico está integrado en el kernel y en Mesa, con drivers abiertos mantenidos de forma bastante coordinada con la comunidad. Por eso no es raro que alguien con una GPU AMD comente que, en sus pruebas con distintas distribuciones (Kubuntu, Nobara KDE, Arch con Calam-Arch, etc.), los benchmarks salgan prácticamente iguales. El stack de software es muy similar y los ajustes por defecto suelen funcionar muy bien.

Con Nvidia, sin embargo, entran en juego los drivers propietarios y diferentes combinaciones de versiones que pueden afectar notablemente a los FPS. Dependiendo de cómo se instalen los controladores (versión concreta, configuración del módulo, uso del driver open source Nouveau frente al propietario, etc.), pueden aparecer diferencias de rendimiento significativas. Un sistema instalado con archinstall puede terminar con una configuración de controladores distinta a la que trae Calam-Arch por defecto, y eso, más que el instalador en sí, es lo que puede explicar las variaciones en FPS.

Posibles causas de diferencias entre Calam-Arch y archinstall

Si comparas detenidamente dos instalaciones, una con Calam-Arch Installer y otra con archinstall, y detectas diferencias de rendimiento en juegos, conviene revisar una serie de aspectos antes de culpar al instalador:

Versión del kernel : a veces una instalación mantiene un kernel LTS mientras que la otra usa uno más reciente, con mejor soporte para determinadas GPUs.

: a veces una instalación mantiene un kernel LTS mientras que la otra usa uno más reciente, con mejor soporte para determinadas GPUs. Controladores gráficos : comprobar qué paquetes de Nvidia o qué versión de Mesa se han instalado en cada sistema, igualarlos y ver si el rendimiento converge.

: comprobar qué paquetes de Nvidia o qué versión de Mesa se han instalado en cada sistema, igualarlos y ver si el rendimiento converge. Compositor y entorno de escritorio : efectos gráficos, compositores como picom o los integrados en KDE/GNOME pueden impactar en los FPS, sobre todo si el juego se ejecuta en ventana o con V-Sync.

: efectos gráficos, compositores como picom o los integrados en KDE/GNOME pueden impactar en los FPS, sobre todo si el juego se ejecuta en ventana o con V-Sync. Configuraciones de energía y CPU: perfiles de energía, gobernadores de la CPU o servicios que se ejecutan en segundo plano pueden sumar pequeñas diferencias.

Una vez armonizadas estas variables entre ambas instalaciones, lo esperable es que el rendimiento sea prácticamente idéntico, porque, al final, están usando la misma base de Arch Linux. Si no se igualan, es probable que siga habiendo alguna diferencia técnica en la configuración de drivers o paquetes.

El papel de las series «edu-» en la migración desde ArcoLinux

Alrededor de Arch Linux han surgido varios proyectos educativos, como las series de vídeos “edu-” centradas en enseñar a migrar desde ArcoLinux a Arch Linux. Estos materiales están pensados para usuarios que ya se mueven en un entorno Arch-based (como ArcoLinux), pero quieren entender mejor cómo es un Arch más cercano al original y aprender a gestionarlo ellos mismos.

Los vídeos tipo “edu-” desglosan el proceso paso a paso, explicando decisiones como el particionado, la selección de paquetes, la configuración del entorno gráfico, el manejo del gestor de paquetes pacman y otros detalles que, en una instalación manual, deberías tener muy claros. El objetivo es que la transición no sea un salto al vacío, sino un camino guiado donde cada cambio se entiende.

En ese contexto, herramientas como Calam-Arch Installer pueden servir como puente para quienes quieren probar un Arch relativamente cercano al original sin enfrentarse todavía a la instalación completamente manual. La combinación de tutoriales didácticos y un instalador más amable hace que muchos usuarios den el salto sin tanta frustración inicial.

Calam-Arch dentro del gran listado de distros activas

En listados amplios como el denominado “Big List of Active Linux Distributions” se recogen proyectos muy diversos, desde gigantes como Ubuntu o Fedora hasta propuestas más modestas y especializadas. Calam-Arch Installer se sitúa en este mapa como una distribución basada en Arch que, más que intentar ser un sistema diferenciado para usar tal cual, pone el foco en servir de herramienta práctica para instalar Arch.

Esto implica que, aunque puedes usar la sesión en vivo como un sistema en sí mismo, su punto fuerte no es tanto competir en personalización o en cantidad de utilidades propias, sino ofrecer una experiencia de instalación gráfica sencilla y directa. De ahí que muchas personas lo recomienden a amigos que quieren probar Arch pero no se ven preparados para seguir la guía oficial línea a línea desde la terminal.

La coexistencia de tantos proyectos distintos demuestra que, en el mundo Linux, no hay una sola forma correcta de usar el sistema: hay usuarios que quieren el control total y optan por Arch manual, otros que prefieren algo ya configurado como ArcoLinux o Nobara, y otros que se sitúan en un punto intermedio, usando herramientas como Calam-Arch Installer para llegar a un sistema relativamente «vanilla» sin complicarse demasiado en la fase inicial.

En definitiva, Calam-Arch Installer se coloca como una opción interesante para quienes buscan la flexibilidad de Arch Linux con una instalación más amigable, combinando un sistema live completo con Xfce, un instalador gráfico basado en Calamares y un resultado final muy cercano al Arch clásico. Las posibles diferencias de rendimiento frente a otras instalaciones suelen deberse más a detalles de configuración (sobre todo en Nvidia) que al instalador en sí, mientras que la proliferación de contenidos formativos como las series “edu-” y los listados de distribuciones activas subrayan que hay espacio para proyectos que faciliten la vida al usuario sin renunciar a la filosofía general de Linux.