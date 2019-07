Hasta Microsoft se ha rendido a la evidencia y ha incluido el Bash de Ubuntu en Windows 10. Y es que el terminal de Linux nos permite hacer de todo, siempre y cuando nos llevemos bien con él y recordemos algunos comandos. El terminal nos permite hacer cosas más útiles, como crear un USB Bootable en cualquier distribución Linux, y otras menos útiles, como mostrar la hora. En este artículo os hablaremos de tres comandos: cal, calendar y ncal.

Los tres comandos nos muestran información del calendario. Por lo menos dos de ellos no son los comandos más útiles del mundo, pero siempre puede venirnos bien conocerlos por si estamos trabajando en el terminal y no queremos salir de él para ver la fecha en la que estamos. Además, uno de los tres sí nos mostrará información útil, o eso he pensado al recordar que mi padre suele tener siempre una app/web para ver lo que muestra.

cal, un calendario en el terminal

El primero de los tres comandos es “cal” (sin las comillas). Podemos usarlo de las siguientes maneras:

Solo cal : nos mostrará un calendario del mes en el que estamos con el día en el que estamos marcado.

: nos mostrará un calendario del mes en el que estamos con el día en el que estamos marcado. cal + número del mes + número de año : nos mostrará el calendario del mes y año que le indiquemos.

: nos mostrará el calendario del mes y año que le indiquemos. cal + año: nos mostrará los doce meses del año que le indiquemos, con el día en el que estamos marcado.

El mejor ejemplo para entender la utilidad de este comando lo tenemos en cuando queremos saber qué día cayó/caerá un día en concreto, por ejemplo, si ponemos “cal 2020” veremos que el 22 de julio caerá en miércoles.

ncal, otro tipo de información

El comando “ncal” nos muestra otro tipo de información. Si ponemos el comando sin nada más, nos mostrará el calendario en otro formato, con los números avanzando en vertical en vez de avanzar en horizontal como en la mayoría de calendarios. También podemos ver un calendario anual de los días sin volver al 1 en cada nuevo mes, es decir, si ponemos “ncal -j” veremos el mes en el que estamos, pero el día no será del 1-31, sino cuántos días del año han pasado para llegar hasta el día en el que estamos. Por ejemplo, en vez de 22 de julio, el comando “cal o ncal -j” nos mostrará que hoy estamos en el día 203 del año. Como en “cal”, podemos añadirle también un mes y un año, lo que para julio de 2019 quedaría como “ncal -j 7 2019”.

calendar, efemérides en el terminal

Y esto es lo que le gusta mirar a mi padre, un señor ya con sus años. Si ponemos “calendar” (sin las comillas), nos mostrará una lista con las efemérides del día y las del día siguiente. Los resultados los ofrece en el idioma en donde el día es importante, como el “Día del payador” o el “Bonne fête aux Brigitte !”.

Tres comandos fáciles de recordar que pueden venirnos bien en cualquier momento, o simplemente podemos usarlos porque podemos.