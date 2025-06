Es cierto. Desde que se popularizó la Steam Deck, mucho ha cambiado en el panorama gaming. Cada vez somos más los que jugamos en Linux, una tendencia que se ha visto ampliada gracias al PC de mano de Valve. No tardaron en aparecer comparaciones, y se ha demostrado que muchos juegos de Windows funcionan mejor en Linux que en Windows. Entonces, ¿tiene sentido crear juegos para Linux?

La respuesta es poco o nada. Existen desarrolladores que han dejado de desarrollar la versión para Linux porque la de Windows funciona mejor. Tras escuchar a la comunidad y devolver el soporte para Linux, han seguido recomendando la versión para Windows porque sigue con un rendimiento superior. Todo esto tiene unos responsables, y están trabajando en Valve y CodeWeavers, además de en WineHQ, ya que WINE tiene mucho que decir en todo esto.

Steam + Proton: ¿tienen sentido los juegos para Linux en 2025?

El caso es que crear una aplicación para un sistema operativo es bastante sencillo. Aunque no sea sólo así, casi basta con compilarla desde el sistema operativo de destino. Por poner un ejemplo, si vamos a la página de FreeTube en GitHub, vemos que hay un apartado con descargas para diferentes sistemas operativos. Imaginemos que no hay nada para Linux y queremos usarlo en un sistema con el kernel. Bastaría con compilarlo desde un sistema con base Linux y obtendríamos un paquete que dependería de la configuración, pero podría ser una AppImage. Luego sólo quedaría darle permisos de ejecución y lanzar el paquete que acabamos de crear.

Uno puede pensar que se puede hacer lo mismo para los juegos, pero no. El juego en sí puede que no varíe, pero hay que tener en cuenta pilas gráficas y mucho software. Resumiendo, hay que hacer mucho trabajo, y el hecho es que los que jugamos en Linux ni siquiera llegamos al 3%. Aún más, ese porcentaje es el total de jugadores en Linux, contando los que usan Proton para ejecutarlos. Con todo, los desarrolladores, cada vez más, dirán «¿para qué?», y con razón.

Ojo, los nuevos

Esto sólo vale para los juegos nuevos. Si buscamos en algunos recientes, como Stellar Blade, Black Myth o Doom: Dark Ages, veremos que los dos primeros cuentan con el sello Platino, mientras que el tercero Oro. ¿Y por qué no está en Platino el último de Doom? Pues porque, por lo menos ahora mismo, está dando problemas Denuvo, y no le van a dar el Platino si no funciona perfecto. Alguien estará pensando «¡Ajá! ¡Entonces sí hace falta que creen para Linux!, y no, no es así. Los problemas con este tipo de software siempre estarán presentes en Linux por cómo funcionan los sistemas operativos con esta base.

En cuanto a los juegos más antiguos, sólo podemos tratarlos para ver el retrato total, pero no tiene mucho sentido hablar de «crear» cuando algo ya ha sido creado. Esta parte del retrato es un poco diferente. Lo que se ha hecho en algún punto reciente es como un borrón y cuenta nueva: todo lo que sale a partir de ese punto funciona bien en Linux, pero lo de antes no se garantiza.

Por poner algunos ejemplos, Devil May Cry HD collection, en donde están el 1, el 2 y el 3 remasterizados, se pueden jugar, pero el sonido de las cinemáticas es malo. Se soluciona con una modificación que básicamente es usar otros vídeos. Otro es Darksiders, que incluso en la versión remasterizada se llegan a ver momentos con colores tipo carta de ajuste y en las cinemáticas sólo se escuchan diálogos — sin sonido de fondo –, eso cuando no se las salta.

¿Esto es bueno o malo para los usuarios de Linux?

Esto de Steam + Proton es bueno para los usuarios de Linux. Anteriormente había un pequeño porcentaje para nosotros, pero todos los juegos son compatibles con Windows. Esto no hace que todo lo que haya en Steam funcione a la perfección en Linux, pero sí que la mayoría se pueda jugar sin mayores problemas. Ganamos en cantidad, y en muchos casos en calidad. Preferiríamos que las cosas fueran diferentes, pero en este caso no nos vamos a quejar demasiado.