Durante este fin de semana, CachyOS ha lanzado su sexta versión del 2024. Entre sus novedades se destacan diversos puntos, pero el que más llama la atención es una nueva versión del sistema operativo destinada a consolas u ordenadores de mano, ese tipo de aparato que, si bien es cierto que existía desde hacía tiempo, popularizó Valve con su Steam Deck. Actualmente está en fase experimental, una etiqueta que recibe el software que se encuentra en un punto más inmaduro que una alfa o beta.

Otra de las novedades es que ahora está disponible en el instalador el sistema de archivos Bcachefs. La teoría dice que cuenta con funciones avanzadas que le hacen ser mejor que otros, como el más usado en la actualidad EXT4, y ya lo usan distribuciones como Garuda Linux. Pero, como con Wayland, su uso puede depender de las preferencias de cada uno, si bien es cierto que el futuro parece mirar en esa dirección.

Novedades más destacadas del último CachyOS

Sistemas de archivos: se ha introducido Bcachefs como opción de sistema de archivos.

pacstrap: se ha añadido detección si se usa Bcachefs e instala las correspondientes Bcachefs-tools.

CachyOS-AI-SDK: se ha introducido una nueva opción de instalación para proporcionar un OOB NVIDIA SDK Setup.

CachyOS-Deckify: ahora se proporciona una variante para Handhelds u ordenadores de mano (experimental).

BTRFS: Snapper automático para snapshots, se puede instalar desde la aplicación CachyOS hello. Esta es una herramienta que crea puntos de restauración automáticamente, sólo posible si se usan sistemas de archivos que lo soporten, como Bcachefs.

ISO: Instalador sin conexión.

Actualizaciones de paquetes: Python 3.12, gcc 14.1.1, mesa 24.0.6, xwayland 24.1rc2 , NVIDIA 550.78, zstd 1.5.6.

Qué ofrece la versión Deckify

CachyOS Deckify es una edición propia destinada a PCs de mano, como la Asus Rog Ally, MSI Claw y Lenovo Legion Go. No se menciona Steam Deck en la lista de soportados, pero porque el soporte no se ha incluido de inicio. En los planes entra soportar la Steam Deck OLED, pero no ha llegado a tiempo porque están topándose con problemas relacionados a que el controlador no funciona cuando se entra en el modo juego.

En su foro explican que «La Edición Deckify viene con un montón de scripts, que utiliza el Gamemode. El Gamemode es una implementación igual a la que SteamOS proporciona para el cambio entre el Desktop y el GameMode.

También preinstala todas las herramientas necesarias para el juego. CachyOS Deckify utiliza por defecto el programador scx_lavd, que se desarrolla para fines de juego en dispositivos portátiles. scx_lavd proporciona una gran experiencia para estos dispositivos«.

A diferencia de otras opciones, como la Manjaro Gaming Edition que de momento no se puede descargar de ninguna manera, CachyOS Deckify se podrá instalar en hardware normal. Está disponible en este enlace.

¿Se recomienda su uso en la Steam Deck?

Yo no lo recomendaría, por lo menos ahora que está en fase experimental y ni siquiera se garantiza el soporte. Cuando llegue a la versión estable… en mi opinión, tampoco. Valve ha creado un sistema operativo que funciona a la perfección con el hardware de la Steam Deck, y ya es base Linux.

En caso de que se prefiera algo más abierto, ya que SteamOS es sólo de lectura, puede ser una opción. Es un sistema con su modo juego que además nos da acceso a prácticamente todas las posibilidades de Arch Linux.

Para los usuarios de consolas como la Rog Ally que vienen con Windows por defecto, yo tampoco recomendaría cambiar el sistema operativo que viene por defecto por el mismo motivo por el que no cambiaría SteamOS. Pero también se puede instalar en una unidad extraíble y tener una opción más.

Pero para eso aún falta tiempo. Actualmente ya hay una versión experimental que se puede probar en máquinas virtuales, y como usa el instalador Calamares que facilita estas cosas, se puede instalar en un USB o tarjeta SD, desde donde puede iniciar la Steam Deck.