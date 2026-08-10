CachyOS ha publicado sus nuevas imágenes de instalación de agosto de 2026, correspondientes a la quinta actualización de sus ISO durante este año. Esta nueva versión introduce una importante renovación de Shelly, el gestor gráfico de paquetes predeterminado de la distribución, que ha sido reescrito por completo utilizando el lenguaje de programación Zig. También incorpora mejoras en las herramientas de actualización, nuevos ajustes para diferentes entornos de escritorio y los primeros perfiles experimentales destinados a la futura edición para servidores.

CachyOS reescribe Shelly en Zig y prepara una edición para servidores

Uno de los cambios más importantes de esta actualización de CachyOS es la reescritura completa de Shelly, que abandona C# para utilizar Zig. Además del cambio tecnológico, la aplicación recibe un rediseño de su interfaz y estrena una nueva pantalla de bienvenida que aparece durante el primer inicio. Los paquetes pueden consultarse ahora mediante vistas de lista o cuadrícula, mientras que los usuarios de AUR pueden previsualizar los archivos PKGBUILD y consultar directamente desde la interfaz la salida generada durante el proceso de compilación.

La parte de línea de comandos de Shelly también ha sido ampliada. La herramienta permite realizar búsquedas integradas tanto en los repositorios oficiales como en AUR, y ofrece una comprobación conjunta de actualizaciones que incluye paquetes de los repositorios, paquetes de AUR, AppImages y Flatpaks. También se ha añadido un sistema de copias de seguridad mediante funciones de importación y exportación basadas en archivos TOML. La integración con Flatpak deja de estar incluida directamente en Shelly y pasa a proporcionarse mediante el paquete opcional shelly-flatpak-backend.

Otro cambio destacado es la primera aparición de perfiles de instalación experimentales para la futura CachyOS Server Edition. Estos perfiles se han incorporado al instalador de línea de comandos, que también recibe diversas correcciones y trabajos de reorganización interna. Aunque la edición para servidores todavía se encuentra en preparación, la inclusión de estos perfiles permite comenzar a sentar las bases de una variante de CachyOS orientada a este tipo de sistemas.

Mejoras en Cachy-Update y en los entornos de escritorio

La herramienta Cachy-Update también ha recibido una revisión considerable. El proyecto ha vuelto a basarla en Arch-Update 4.x y su aplicación residente en la bandeja del sistema ha sido reescrita utilizando Rust. Además, se incorpora la nueva opción –check –enable, que permite activar las comprobaciones automáticas de actualizaciones y poner en funcionamiento el applet de la bandeja mediante una sola orden.

El número de actualizaciones mostradas por página en la bandeja puede configurarse mediante la opción TrayUpdatesPerPage, mientras que el intervalo predeterminado entre las comprobaciones automáticas se ha ampliado hasta seis horas. Estos cambios buscan reducir comprobaciones innecesariamente frecuentes sin eliminar la posibilidad de configurar un comportamiento diferente.

El instalador de CachyOS incorpora además distintos ajustes específicos para los entornos de escritorio disponibles. Las instalaciones de Hyprland que utilizan Noctalia pasan a utilizar noctalia-greeter en lugar de SDDM, mientras que Cinnamon sustituye lightdm-gtk-greeter por lightdm-slick-greeter. Las instalaciones de GNOME incorporan ahora gvfs-dnssd, y el escritorio COSMIC añade cosmic-monitor.

CachyOS también añade nuevas variantes de Noctalia para Mango y Niri, incorpora compatibilidad con Noctalia 5 en sus configuraciones de Hyprland y actualiza el tema Nord KDE para Plasma 6.7. Por otra parte, CachyOS-Welcome mejora su gestión de DNS para que las pruebas de velocidad puedan seleccionar correctamente el servidor DNS más rápido.

La herramienta cachyos-rate-mirrors también cambia su funcionamiento para utilizar la API de la lista de espejos de CachyOS a la hora de clasificarlos. Según el proyecto, esto debería mejorar la gestión de espejos obsoletos y tener más en cuenta la ubicación geográfica al seleccionar servidores. Finalmente, la documentación de juegos de CachyOS ha sido actualizada para eliminar varias opciones de lanzamiento antiguas que ya no son necesarias con las versiones actuales de proton-cachyos-slr.

La actualización no requiere cambios manuales

Los usuarios que ya tengan CachyOS instalado no necesitan realizar ninguna modificación manual para beneficiarse de los cambios incluidos en esta actualización. Como es habitual en la distribución, basta con actualizar el sistema mediante sudo pacman -Syu para recibir las nuevas versiones de los paquetes.

Las nuevas imágenes de instalación de las ediciones Desktop y Handheld ya están disponibles a través de los espejos de CachyOS. De esta forma, quienes vayan a realizar una instalación nueva pueden disponer directamente de la nueva versión de Shelly, los cambios del instalador y el resto de mejoras incluidas en la actualización de agosto.