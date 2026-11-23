CachyOS ha publicado su nueva edición de noviembre con un añadido pensado para los jugadores: soporte para Easy Anti-Cheat Linux v2. La distribución Linux da así respuesta a un sistema que Epic Games ha impulsado para que los títulos online protegidos por EAC puedan ejecutarse también en equipos con Linux.

La clave está en la firma del kernel: para que EAC Linux v2 funcione, el sistema necesita un kernel firmado con una clave que Epic reconoce. Para eso, la comunidad ha incluido un kernel específico y un gestor de arranque firmado con esa misma clave, sin alterar el uso habitual del equipo.

¿Qué cambia con Easy Anti-Cheat Linux v2 en CachyOS?

El cambio principal es la incorporación de linux-cachyos-eac, un kernel dedicado que se instala junto al sistema normal. CachyOS lo presenta como una opción separada: no sustituye el arranque de siempre, sino que añade una vía específica para quienes quieren jugar a títulos que usan Easy Anti-Cheat.

Junto al kernel, la distribución incluye un systemd-boot firmado con la misma clave que Epic reconoce. Esa combinación es la que permite que el sistema cumpla el requisito de firma que exige EAC Linux v2. La comunidad ha preparado esta build para que el jugador no tenga que renunciar a su configuración habitual cuando no esté jugando.

El equipo de CachyOS lo resume así: «Para ello ofrecemos un kernel dedicado, linux-cachyos-eac, junto con un systemd-boot firmado con la misma clave. El kernel EAC tiene su propia entrada de arranque y tus entradas normales se mantienen, así que solo arrancas en él cuando quieres jugar a un juego que usa EAC».

¿A quién afecta el nuevo kernel EAC de CachyOS?

El soporte está pensado para usuarios de CachyOS que quieran jugar en Linux a títulos online cubiertos por Easy Anti-Cheat. No es un cambio que obligue a todos a arrancar de otra forma: quien no use esos juegos puede seguir con sus entradas de siempre. Para quien sí los use, la ventaja es disponer de una vía preparada dentro de la propia distribución.

La medida también tiene interés para la comunidad Linux que sigue de cerca el soporte de Epic Games. Easy Anti-Cheat Linux v2 se presenta como una fórmula para ampliar el catálogo jugable en equipos Linux, y CachyOS se suma a las distribuciones que han adaptado su arranque para cumplir los requisitos. El foco está en el juego, pero la consecuencia práctica es una opción más para quienes combinan Linux y títulos multijugador.

¿Cómo se usa y qué pasa con las entradas de arranque?

El funcionamiento previsto es sencillo: el kernel EAC aparece como una entrada independiente en el menú de arranque. Las entradas normales se conservan, de modo que el equipo puede seguir iniciándose como antes para el trabajo, el ocio o las tareas diarias. Solo cuando se vaya a abrir un juego que requiera Easy Anti-Cheat habrá que elegir esa opción concreta.

Seleccionar la entrada del kernel linux-cachyos-eac antes de iniciar el juego protegido por EAC.

antes de iniciar el juego protegido por EAC. Mantener las entradas habituales para el resto de usos del sistema.

Usar el arranque EAC únicamente cuando la partida lo necesite, ya que CachyOS lo plantea como una opción separada.

La distribución no elimina ni reemplaza el arranque normal, según la explicación del proyecto. Eso reduce el impacto para quien solo quiere probar un juego concreto o para quien prefiere no cambiar su configuración de forma permanente. La decisión de arrancar con el kernel EAC queda en manos del usuario.

La firma con clave de Epic, el requisito que comparten las distros

El punto común de este tipo de soporte es la confianza de Epic en la firma del kernel. CachyOS ha preparado un systemd-boot firmado con la misma clave que el fabricante de Easy Anti-Cheat reconoce. Sin esa firma, el sistema no cumple una de las condiciones que EAC Linux v2 necesita para poner en marcha los juegos.

La comunidad de CachyOS ha movido ficha con rapidez para tener lista esta opción en su versión de noviembre. El resultado es una distribución que mantiene su arranque de siempre y añade una vía específica para jugar con EAC. Para quien use CachyOS y se encuentre con un juego que no arrancaba por Easy Anti-Cheat, ahora hay una entrada preparada para intentarlo.