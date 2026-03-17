El panorama del gaming en Linux lleva años cambiando a un ritmo que, hace una década, pocos se habrían creído. Lo que antes era casi terreno exclusivo de usuarios muy avanzados se ha convertido en una alternativa real para jugar en PC, hasta el punto de que cada vez más personas comentan que sus títulos funcionan incluso mejor que en Windows, sobre todo cuando se combina una buena distribución con Proton y las tecnologías de Valve.

En ese contexto de cambio continuo, se acaba de producir un giro llamativo en las preferencias de los jugadores de escritorio: CachyOS ha adelantado a Arch Linux como la distribución con más reportes de rendimiento en ProtonDB. No se trata de un detalle menor; es el fin de una racha que se mantenía desde 2021 y que consolida a CachyOS como una opción cada vez más habitual entre los usuarios más implicados en probar y documentar el rendimiento de sus juegos en Linux, también en mercados europeos donde el interés por las alternativas libres va al alza.

CachyOS adelanta a Arch Linux en ProtonDB

Durante años, Arch Linux ha sido la referencia para muchos jugadores que querían exprimir al máximo su hardware bajo Linux. Su filosofía de «hágalo usted mismo», con una base mínima y paquetes siempre muy actualizados, ha sido sinónimo de control total a costa de exigir conocimientos técnicos que no todo el mundo está dispuesto a adquirir.

Frente a esa propuesta, CachyOS plantea algo distinto: sigue siendo una distribución basada en Arch, pero se entrega ya preparada para usar desde el primer arranque, con una configuración más amigable y un gran énfasis en la optimización. La idea es que el sistema saque más partido del procesador y del resto de componentes del PC mediante compilaciones y ajustes pensados para ganar velocidad y estabilidad, algo especialmente atractivo para quienes priorizan un rendimiento sólido en juegos sin tener que montar el sistema pieza a pieza.

Según los datos recopilados por distintos portales especializados como Boiling Steam, los reportes enviados desde CachyOS a ProtonDB han superado en número a los de Arch Linux. ProtonDB, muy conocido entre la comunidad europea de jugadores en Linux, es la plataforma donde miles de personas informan de cómo les funcionan los juegos de Windows ejecutados a través de Proton, detallando si el título va perfecto, requiere ajustes o presenta problemas relevantes.

Que CachyOS marque ahora la pauta no significa que sea automáticamente «la mejor distro para jugar» para todo el mundo, pero sí refleja que cada vez más jugadores comprometidos están apostando por ella. Son usuarios que no solo juegan, sino que se toman el tiempo de probar, medir, documentar y compartir sus resultados, algo que suele anticipar tendencias que luego terminan extendiéndose al resto de la comunidad.

Dos años de crecimiento hasta alcanzar el primer puesto

El ascenso de CachyOS no ha sido un golpe de suerte ni un fenómeno de moda repentina. Los datos publicados apuntan a un crecimiento sostenido a lo largo de aproximadamente dos años. En las gráficas compartidas por Boiling Steam se aprecia cómo la distribución empieza a ganar visibilidad con fuerza a comienzos de 2024, para terminar adelantando a Arch Linux en número de reportes de ProtonDB.

Desde 2021, Arch Linux había acumulado la mayor cantidad de informes de rendimiento en la plataforma, lo que reflejaba su popularidad entre los jugadores más tecnófilos. El hecho de que CachyOS haya roto esa racha histórica indica que parte de ese perfil de usuario está migrando hacia una solución que ofrece un punto intermedio: mantiene la base Arch, con su rapidez a la hora de recibir software reciente, pero reduce la complejidad de la configuración inicial y añade optimizaciones adicionales para mejorar la experiencia.

En Europa y en España, donde el uso de Linux para tareas de desarrollo y servidores está bastante asentado, esta tendencia empieza a notarse también en el ámbito doméstico. Cada vez más jugadores que ya utilizaban Linux para trabajar o estudiar se plantean aprovechar el mismo sistema para sus ratos de ocio, y una distro más accesible y centrada en rendimiento resulta especialmente atractiva en este contexto.

Qué nos cuentan realmente los datos de ProtonDB

Aun así, los responsables de los análisis piden cautela a la hora de interpretar estos resultados. Desde Boiling Steam se recalca que las estadísticas de ProtonDB describen a un segmento muy específico de usuarios: personas que juegan en Linux y además se implican activamente en reportar el rendimiento de sus partidas. No es, por tanto, una fotografía directa de todo el ecosistema Linux ni de todos los gamers que usan el sistema.

También se subraya que estos informes pueden no representar al conjunto de usuarios profesionales de Linux ni al total de jugadores casuales. Es difícil imaginar, por ejemplo, que un arquitecto de sistemas en la nube vaya a basar sus servidores en CachyOS solo porque lidere las estadísticas de ProtonDB. Aun así, muchos analistas coinciden en que este tipo de cambios suele ser un buen indicador de hacia dónde puede moverse el mercado más amplio a medio plazo.

Ya hubo señales parecidas en el pasado con distribuciones como Manjaro, que llegó a gozar de una presencia muy notable entre los entusiastas y, poco a poco, fue perdiendo terreno frente a alternativas consideradas más modernas o mejor mantenidas. El desplazamiento de Arch Linux por parte de CachyOS en los reportes de ProtonDB podría ser un síntoma de que parte de la comunidad busca una combinación distinta de control, facilidad de uso y rendimiento.

Sin influencia de Steam Deck: solo equipos de sobremesa

Un matiz importante de la estadística es que Steam Deck no entra en la ecuación. Boiling Steam aclara que los datos que analizan se refieren únicamente a ordenadores de escritorio tradicionales, excluyendo la consola portátil de Valve, que utiliza su propio sistema basado en Arch (SteamOS) y que en las gráficas aparece categorizado aparte, por ejemplo bajo la etiqueta HoloISO.

Esto significa que el liderazgo de CachyOS frente a Arch Linux en ProtonDB se debe estrictamente a usuarios de PC de sobremesa y portátiles, no al enorme empuje que Steam Deck ha dado al gaming en Linux en los últimos años. De hecho, el gran parque de consolas de Valve podría haber distorsionado por completo las cifras si se hubiese mezclado en la misma categoría que las instalaciones de Arch Linux en escritorio.

Al separar claramente estos entornos, el cambio de posición cobra un significado distinto: hablamos de una competencia directa en equipos de escritorio, donde los usuarios eligen distribución en función de la combinación de rendimiento, estabilidad, facilidad de instalación y soporte de la comunidad. En esa carrera, CachyOS parece estar ganando presencia frente a la tradición y veteranía de Arch.

Por qué CachyOS resulta atractiva para jugadores exigentes

Más allá de las cifras, hay varios factores que ayudan a entender por qué CachyOS está calando entre los gamers que usan Linux. Uno de los principales es su enfoque en la optimización del rendimiento, que va desde la selección de kernels y compilaciones ajustadas hasta configuraciones predeterminadas pensadas para aprovechar mejor la CPU y la GPU sin que el usuario tenga que afinarlo todo a mano.

Ese enfoque reduce una de las barreras clásicas de Arch Linux: el tiempo y los conocimientos necesarios para dejar el sistema perfectamente preparado para jugar. Con CachyOS, muchos usuarios encuentran un camino intermedio: siguen disfrutando de un entorno de base Arch, con software reciente y mucha flexibilidad, pero con menos esfuerzo inicial para alcanzar un resultado fluido en títulos modernos ejecutados vía Proton o nativamente.

En el caso de España y otros países europeos, donde cada vez hay más interés por alternativas a Windows para el día a día, esta propuesta encaja bien con el perfil de jugador que quiere un solo sistema operativo para trabajar y jugar sin tener que lidiar con instalaciones complicadas. El hecho de que la comunidad en torno a CachyOS esté muy centrada en el rendimiento en juegos refuerza su atractivo para quienes buscan exprimir al máximo su hardware sin sacrificar demasiado tiempo en configuraciones avanzadas.

Todo este movimiento alrededor de CachyOS, ProtonDB y el desplazamiento de Arch Linux como distro con más reportes de rendimiento no supone un cambio radical de un día para otro, pero sí dibuja un escenario en el que las preferencias de los jugadores de escritorio en Linux empiezan a reordenarse. Si la tendencia se mantiene, es probable que veamos a más usuarios europeos y españoles interesarse por distribuciones enfocadas en el rendimiento y la facilidad de uso, mientras que proyectos como Arch seguirán siendo la elección de quienes valoran por encima de todo el control absoluto y la personalización extrema.