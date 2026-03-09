La distribución CachyOS, conocida por su enfoque en el rendimiento y su base Arch Linux, ha lanzado su actualización correspondiente a marzo de 2026. Esta nueva versión, impulsada por el kernel Linux 6.19, llega cargada de innovaciones visuales y funcionales que mejoran tanto la experiencia de instalación como el uso cotidiano y especializado en dispositivos de mano.

La actualización no solo introduce elementos interactivos en el instalador, sino que también da un salto cualitativo en la integración con Windows a través de Winboat y refina la edición para consolas portátiles como la Steam Deck. Con una mezcla de automatización inteligente y correcciones de estabilidad, CachyOS continúa consolidándose como una opción de vanguardia para usuarios que buscan lo último sin sacrificar la facilidad de uso.

CachyOS Marzo 2026: Novedades, integración con Winboat y mejoras para handhelds

El equipo de desarrollo ha puesto especial atención en hacer el proceso de instalación más intuitivo y la convivencia con otros sistemas operativos más fluida. Estos son los cambios más destacados de este lanzamiento:

Instalador con previsualizaciones animadas : Al elegir un entorno de escritorio, ahora se muestran clips animados en formato GIF o WebP que ofrecen una vista previa rápida del aspecto y disposición de cada opción. Están disponibles para KDE Plasma, GNOME, Niri y COSMIC. Además, la lista de selección se ha reorganizado para presentar las configuraciones desde las más simples hasta las más avanzadas.

: Al elegir un entorno de escritorio, ahora se muestran clips animados en formato GIF o WebP que ofrecen una vista previa rápida del aspecto y disposición de cada opción. Están disponibles para KDE Plasma, GNOME, Niri y COSMIC. Además, la lista de selección se ha reorganizado para presentar las configuraciones desde las más simples hasta las más avanzadas. Integración de Winboat con un clic : Desde la aplicación de bienvenida de CachyOS, los usuarios pueden instalar y activar Winboat fácilmente. Esta herramienta permite ejecutar una máquina virtual de Windows dentro de Docker, simplificando enormemente el uso de software de Windows junto al sistema Linux principal.

: Desde la aplicación de bienvenida de CachyOS, los usuarios pueden instalar y activar Winboat fácilmente. Esta herramienta permite ejecutar una máquina virtual de Windows dentro de Docker, simplificando enormemente el uso de software de Windows junto al sistema Linux principal. Mejoras automáticas del sistema : El instalador ahora detecta e instala automáticamente el paquete de microcódigo correcto para la CPU (Intel o AMD), evitando la instalación de ambos. Asimismo, en la configuración del sistema, el dominio reglamentario inalámbrico se establece automáticamente según la zona horaria del usuario.

: El instalador ahora detecta e instala automáticamente el paquete de microcódigo correcto para la CPU (Intel o AMD), evitando la instalación de ambos. Asimismo, en la configuración del sistema, el dominio reglamentario inalámbrico se establece automáticamente según la zona horaria del usuario. Privacidad y reportes de errores : El script para informar de fallos ahora censura automáticamente datos sensibles como direcciones IP, nombres de host, nombres de usuario y direcciones MAC antes de enviar el reporte.

: El script para informar de fallos ahora censura automáticamente datos sensibles como direcciones IP, nombres de host, nombres de usuario y direcciones MAC antes de enviar el reporte. Revolución en la edición Handheld (para dispositivos portátiles) : Se han implementado cambios significativos. Gamescope-session-plus ha sido reemplazado por un fork propio (gamescope-session-cachyos) que permite actualizar el firmware de dispositivos como Steam Deck y Lenovo Legion Go. El gestor de inicio de sesión cambia de SDDM a plasma-login-manager, y el cargador de arranque por defecto pasa a ser Limine (con soporte para instantáneas automáticas), aunque systemd-boot sigue estando disponible. Además, el instalador de esta edición se ha unificado con el instalador Calamares estándar y el entorno de instalación ahora funciona sobre Wayland.

: Se han implementado cambios significativos. Gamescope-session-plus ha sido reemplazado por un fork propio (gamescope-session-cachyos) que permite actualizar el firmware de dispositivos como Steam Deck y Lenovo Legion Go. El gestor de inicio de sesión cambia de SDDM a plasma-login-manager, y el cargador de arranque por defecto pasa a ser Limine (con soporte para instantáneas automáticas), aunque systemd-boot sigue estando disponible. Además, el instalador de esta edición se ha unificado con el instalador Calamares estándar y el entorno de instalación ahora funciona sobre Wayland. Correcciones importantes: Se ha eliminado temporalmente bcachefs de la selección de sistemas de archivos por requerir un módulo externo, y se han solucionado problemas con el cifrado LUKS2 en ciertos dispositivos y con la activación del gestor de pantalla Ly.