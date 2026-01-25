La comunidad de usuarios de CachyOS tiene un motivo para celebrar este enero: el equipo de desarrollo ha lanzado oficialmente la nueva versión de inicio de año, conocida como «January 2026 Release», cargada de mejoras importantes que refuerzan tanto el proceso de instalación como la compatibilidad con hardware moderno y la experiencia de uso general. Esta actualización no se limita a retoques menores, sino que incorpora cambios profundos en áreas clave como el instalador, el gestor de sesión para Plasma y el soporte para tecnologías gráficas avanzadas, con el objetivo de ofrecer un sistema más pulido y preparado para los retos actuales.

Con este lanzamiento, el proyecto reafirma su filosofía de ofrecer una distribución basada en Arch Linux orientada al rendimiento, la usabilidad y el gaming, sin descuidar la estabilidad. Además de mejoras técnicas, la actualización incluye ajustes pensados para facilitar el trabajo tanto a usuarios avanzados como a quienes se acercan por primera vez a CachyOS, consolidando su posición como una alternativa cada vez más completa dentro del ecosistema Linux.

CachyOS introduce mejoras en el instalador

Uno de los cambios más relevantes de esta versión se encuentra en el instalador, que ha sido revisado en profundidad. El proceso de instalación ahora es más claro y eficiente, con una reorganización de pasos clave para reducir errores y confusiones. Entre las novedades más importantes destaca la selección del gestor de arranque directamente desde el instalador, acompañada de descripciones más detalladas que ayudan al usuario a entender qué opción está eligiendo. En este contexto, Limine pasa a ser el gestor de arranque predeterminado, gracias a su compatibilidad tanto con sistemas BIOS como UEFI y a su enfoque moderno.

Otra mejora significativa es la detección automática de la arquitectura del sistema al inicio de la instalación. Este cambio permite reducir el tamaño de descarga de los paquetes en aproximadamente un gigabyte, acelerando el proceso y disminuyendo el consumo de ancho de banda. Además, el instalador ahora utiliza la opción necesaria de Pacman para evitar reinstalar paquetes que ya estén actualizados, haciendo el proceso más rápido y eficiente. También se han mejorado las opciones de montaje para unidades NVMe cuando se utiliza BTRFS, aplicando compresión de nivel 1 por defecto para equilibrar rendimiento y uso de espacio.

En el apartado del escritorio, CachyOS da un paso más hacia la modernización al sustituir el antiguo gestor de sesión SDDM por Plasma Login Manager en la edición con KDE Plasma. Junto a este cambio, la sesión predeterminada de la ISO pasa a ser Wayland en lugar de X11, lo que se traduce en mejoras potenciales en rendimiento gráfico, menor latencia y una experiencia más acorde con el futuro del escritorio Linux. La ISO incluye ahora dos kernels: uno estable por defecto y otro de soporte a largo plazo, lo que amplía la compatibilidad con hardware reciente sin comprometer la estabilidad del sistema.

También se han realizado ajustes en otros entornos. La configuración de Niri ha sido revisada y ahora se integra con Noctalia, mientras que la instalación de GNOME ha sido simplificada y organizada con mayor cuidado. Se ha añadido un subgrupo específico para las aplicaciones de GNOME, reduciendo redundancias y mejorando la coherencia del sistema tras la instalación.

Mejoras destacables en el gaming

En cuanto al soporte de hardware y gaming, esta versión introduce varias mejoras destacables. El módulo de NVIDIA incorpora la opción EnableAggressiveVblank, diseñada para reducir el tiempo de interrupción en pantallas de baja latencia, lo que puede beneficiar especialmente a usuarios con monitores de alta tasa de refresco. Además, se ha añadido soporte para nouveau-fw, un firmware que permite habilitar VA-API en tarjetas NVIDIA más antiguas basadas en la arquitectura Kepler.

Para GPUs más recientes, el paquete AI-SDK amplía su compatibilidad con tarjetas AMD modernas. En la edición orientada a juegos, Proton-CachyOS recibe mejoras importantes, como la integración de tecnologías de generación de frames mediante aprendizaje automático para GPUs AMD RDNA4 y RDNA3, la inclusión del módulo d7vk y parches que mejoran la respuesta háptica del mando DualSense. También se han eliminado parches que causaban degradaciones en los valores bajos de FPS y se ha mejorado la gestión de presets gráficos como DLSS, XeSS o FSR.

Por último, el equipo de CachyOS ha corregido diversos errores detectados en versiones anteriores. Entre ellos se incluyen problemas de instalación en portátiles Framework con procesadores Zen 5, la prevención de instalaciones con particiones EFI demasiado pequeñas y mejoras en las reglas de udev para una mayor compatibilidad con distintos dispositivos. También se ha solucionado un fallo en CachyOS-Hello que mostraba incorrectamente ciertas herramientas como deshabilitadas.

Con todo ello, El lanzamiento de CachyOS de enero de 2026 se presenta como uno de los lanzamientos más sólidos del proyecto hasta la fecha, con mejoras claras en usabilidad, rendimiento y compatibilidad. La nueva imagen ya está disponible para su descarga, mientras que los usuarios actuales pueden actualizar sus sistemas mediante los métodos habituales.