CachyOS ya tiene disponible su instantánea correspondiente a junio de 2026, una actualización que incorpora nuevas opciones durante la instalación, mejoras en distintos componentes del sistema y numerosas actualizaciones de software. Entre las novedades más destacadas se encuentra la incorporación de un nuevo perfil de escritorio basado en Hyprland y Noctalia, además de diversos cambios orientados a mejorar la experiencia de los usuarios desde el primer arranque.

Basada en Arch Linux, CachyOS continúa diferenciándose por su apuesta por el rendimiento, gracias a sus paquetes optimizados para arquitecturas modernas y a un kernel con múltiples ajustes específicos. Con esta nueva instantánea, el proyecto sigue ampliando las posibilidades de personalización sin renunciar a su filosofía centrada en el rendimiento y la facilidad de instalación.

CachyOS incorpora Hyprland con Noctalia y más mejoras en la versión de junio de 2026

La principal novedad de esta versión es la incorporación de una nueva opción de escritorio basada en Hyprland junto con Noctalia, un shell moderno que añade numerosas funciones al conocido compositor Wayland. Gracias a esta integración, los usuarios pueden disponer de un entorno más completo sin necesidad de instalar posteriormente herramientas adicionales.

La nueva opción ofrece una experiencia más integrada para quienes prefieren un gestor de ventanas dinámico, combinando los efectos visuales y la flexibilidad de Hyprland con las funciones adicionales proporcionadas por Noctalia, como lanzadores, paneles, gestión de fondos de pantalla y otras utilidades del escritorio.

La actualización también incorpora soporte para DNS-over-QUIC, una tecnología que permite realizar consultas DNS mediante el protocolo QUIC. Este sistema puede contribuir a mejorar tanto la privacidad como el rendimiento de las conexiones de red en determinados escenarios.

Como suele ocurrir con cada nueva instantánea de CachyOS, numerosos paquetes del sistema han sido actualizados a sus versiones más recientes. Esto incluye componentes fundamentales del sistema, aplicaciones preinstaladas y diversas herramientas que reciben mejoras de estabilidad, compatibilidad y seguridad.

Los desarrolladores también han aprovechado el lanzamiento para introducir pequeños ajustes en el instalador y en distintos elementos del sistema, con el objetivo de ofrecer una experiencia más pulida tanto para nuevas instalaciones como para quienes decidan actualizar desde versiones anteriores.

Con esta instantánea de junio de 2026, CachyOS continúa consolidando su propuesta como una de las distribuciones basadas en Arch Linux más enfocadas al rendimiento. La llegada del nuevo escritorio Hyprland con Noctalia amplía las opciones disponibles para los usuarios y demuestra el interés del proyecto por seguir incorporando tecnologías modernas sin perder su identidad.