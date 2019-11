Byte, una aplicación musical al más puro estilo iOS de Apple

No son pocas las aplicaciones disponibles en Linux que nos permiten escuchar música, pero siempre hay espacio para una más. El principal problema que veo yo en cuanto a las aplicaciones musicales es que es difícil que una incluya todo lo que pedimos, y por eso es buena idea probar todas las que podamos hasta encontrar la opción perfecta. Si Rhythmbox, Clementine, Lollypop, Cantata, Tauon o la que estás usando ahora no te convence, quizá sí lo haga Byte.

Lo que llama la atención de Byte es que, aunque no lo digan abiertamente, parece una app diseñada pensando en cómo haría Apple las cosas. Empezando por el icono que es básicamente un icono del iTunes que ya no está disponible en macOS Catalina. Una vez abierta la app la sensación de que estamos ante software de Apple no disminuye y parece que estemos ante un clon, uno un poco más feo, todo hay que decirlo, de la app Música del iPhone.

Byte, un reproductor musical minimalista para Linux

Entre las funciones destacadas que ofrece Byte tenemos:

Temas claro y oscuro.

Posibilidad de añadir hasta 100 artículos (canciones) en “Recientemente añadido”.

Organiza por álbum, título, número de reproducciones o recientemente añadidas.

Detalles multimedia avanzados e información del artista.

Agrupa listas de reproducción, álbumes, artistas, canciones, etc.

Busca, añade y reproduce emisoras de radio por internet.

Las opciones de reproducción que ofrece también son minimalistas: reproducir o parar la canción, adelantar o retrasar, también desde el slider o deslizable, poner en aleatorio y también podemos marcar las canciones como favoritas. Si entramos en las opciones, podemos elegir un tema entre claro (blanco y rojo) y dos oscuros (negro y rojo o negro y verde). También nos ofrece la posibilidad de que no pare la reproducción aunque cerremos la app y de que nos envíe notificaciones cuando pasa a una nueva canción. No incluye ecualizador, pero esto es un apunte personal que, si tenemos en cuenta que tampoco está disponible en muchas otras apps de música, parece que solo me importa a mí.

Byte está disponible como paquete Flatpak en Flathub, por lo que para poder instalarlo tendremos que habilitar el soporte. Es curioso que en Software de Ubuntu aparece todo en español, pero yo no he visto esa posibilitad en Ubuntu 19.10 Eoan Ermine. ¿Le darás una oportunidad a Byte o ya estás contento con tu app de música?.