Si estás harto de que tu sistema operativo se vuelva loco después de una actualización o de romper algo trasteando con la terminal, tienes que echarle un ojo a Butterbian. Esta propuesta no es solo otra distribución basada en Debian 13 (Trixie), sino que nace con una filosofía muy clara: que no tengas que pasar horas configurando copias de seguridad manuales para poder salvar tu trabajo cuando todo se vaya al garete.

Lo que hace que este proyecto destaque es que, a diferencia de otras distros que dejan el BTRFS y Timeshift como un «ejercicio para el usuario», Butterbian lo trae todo masticado y configurado de fábrica. Es básicamente un sistema blindado que te permite hacer un rollback desde el propio menú de GRUB si alguna cosa sale mal, ahorrándote el estrés de tener que reinstalar todo desde cero.

Dos caminos para instalar Butterbian

Dependiendo de cuánto tiempo quieras dedicarle a tu ordenador hoy, Butterbian te ofrece dos sabores distintos. El primero es la edición XFCE, ideal para quienes buscan un escritorio listo para usar inmediatamente, con un instalador gráfico llamado Calamares y un peso aproximado de 1.85 GB. Es la opción «llave en mano» donde todo el entorno visual ya está pulido.

Por otro lado, tenemos butterknife, que es más bien para los que disfrutan montando su propio puzle. Se trata de un instalador TUI (interfaz de texto) inspirado en archinstall, escrito en Python y urwid. Con esta opción, la ISO es más ligera (1.4 GB) y te permite elegir entre 8 configuraciones de Window Managers diferentes, como dwm, i3, sway o qtile, basándose en los repositorios de configuración de justaguylinux.

El corazón del sistema: BTRFS y Snapshots

La verdadera magia ocurre cuando eliges el sistema de archivos BTRFS. Butterbian organiza los subvolúmenes de forma inteligente (@, @home, @var_log, @var_cache y @var_tmp), asegurando que las carpetas de caché y logs no ensucien tus instantáneas. Esto significa que tus rollbacks serán limpios y eficientes.

Timeshift configurado: No tienes que mover un dedo, el sistema ya sabe cómo hacer copias.

No tienes que mover un dedo, el sistema ya sabe cómo hacer copias. grub-btrfs: Si el sistema no arranca, vuelves a una versión anterior directamente desde el menú de inicio.

Si el sistema no arranca, vuelves a una versión anterior directamente desde el menú de inicio. Automatización total: Se crea un snapshot automáticamente antes de cada operación de apt o dpkg, y los antiguos se borran solos pasados 30 días.

Se crea un snapshot automáticamente antes de cada operación de apt o dpkg, y los antiguos se borran solos pasados 30 días. Optimización de memoria: Utiliza zram swap, eliminando la necesidad de crear una partición de intercambio dedicada.

Cabe mencionar que si prefieres usar ext4 o XFS mediante butterknife, seguirás teniendo la instalación offline y el zram, pero perderás las funciones de snapshot, ya que Timeshift y grub-btrfs dependen estrictamente de BTRFS.

Estética y Personalización Visual de Butterbian

Para los que opten por XFCE, la experiencia visual es muy cuidada. Utiliza el tema GTK Orchis en su variante negra, complementado con los iconos Colloid en tonos mantequilla. Todo el ecosistema, desde el menú de arranque hasta la pantalla de bloqueo de LightDM, comparte una estética coherente de crepúsculo con ilustraciones originales.

En cuanto a la terminal, viene personalizada con el esquema GitHub Dark, aunque incluye presets de Catppuccin Mocha y Tokyo Night. Además, el panel de XFCE ha sido retocado para incluir un menú con el glifo de Butterbian y un gestor de historial del portapapeles accesible mediante Super+V, facilitando mucho el flujo de trabajo diario.

El ecosistema butterrepo y complementos

Butterbian no viene solo; se integra en un ecosistema más amplio que incluye herramientas como butterbash y butternotes. Además, incluye el repositorio butterrepo, un APT comunitario firmado por GPG que ofrece software actualizado sin rastreos ni analíticas. A través de él, puedes instalar fácilmente aplicaciones como Zen Browser, Ghostty, Neovim (compilado desde fuente) o rofi 2.0.

Requerimientos técnicos para el despliegue

Si vas a instalar la versión completa de XFCE, necesitarás al menos 4 GB de RAM y 20 GB de espacio en disco. Si eres más de butterknife y buscas algo minimalista, los requisitos bajan a 2 GB de RAM y 10 GB de disco, aunque esto último dependerá de qué tan pesado sea el stack de Window Manager que elijas. Ambas versiones son compatibles tanto con UEFI como con BIOS legacy y CPUs de 64 bits.

Esta distribución transforma la experiencia de Debian 13 en algo mucho más accesible y seguro, uniendo la estabilidad legendaria de Trixie con un sistema de recuperación automática que quita un peso de encima a cualquier usuario, ya sea un novato o un experto en bash que busca optimizar su tiempo.