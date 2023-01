Buscan cambiar el nombre de los proyectos Apache

Hace poco se dio a conocer la noticia de que Natives in Tech, una organización sin fines de lucro dedicada a desarrollar un ecosistema tecnológico para los pueblos indígenas, realizo una petición a Apache Software Foundation en la que pidió que dejara de usar la palabra «Apache» y los símbolos nativos americanos en el logotipo, incluido el cambio de nombre de todos los proyectos desarrollados con este nombre.

Sobre la petición se menciona que usar la palabra «Apache» y marcar una identidad indígena para lograr los propios objetivos se percibe como una manipulación inaceptable de los valores culturales de las minorías nacionales, distorsionando la imagen de los indígenas y basándose en estereotipos establecidos después de las películas spaghetti western.

Asociar una empresa de tecnología con una noción tan romántica, en la que la comunidad nativa americana existente y en crecimiento es tratada como muerta y desaparecida, se considera ignorante y ofensivo.

Uno de los fundadores, Brian Behlendorf, describe cómo decidió elegir el nombre Apache en el documental “Trillions and Trillions Served” :

Sugerí el nombre Apache en parte porque las tecnologías web en el momento del lanzamiento se llamaban cyber this o spider that o algo sobre esos temas y pensé que necesitábamos algo un poco más interesante, un poco más romántico, no para ser un apropiador cultural o algo por el estilo, acababa de ver un documental sobre Gerónimo y los últimos días de una tribu de nativos americanos llamada los apaches, verdad, que sucumbieron a la invasión del oeste, de los Estados Unidos, y fueron la última tribu renunciar a su territorio y para mí eso representó casi románticamente lo que sentía que estábamos haciendo con este proyecto de servidor web…