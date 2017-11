El bueno de Woz respeta y elogia a Linux

Steve Wozniak, o Woz, es sin duda uno de los iconos de la compañía Apple, junto a Jobs. Woz se “despidió” de Apple, o más bien lo “despidieron” y a pesar de eso lleva a la compañía de la manzana en su corazón, y es algo normal, ya que él ayudó a crear el mito con los primeros Macintosh que salieron en gran parte del talento de este hombre. Se confiesa un gran admirador de los productos de Apple y siempre tiene sus opiniones sobre los nuevos lanzamientos de la compañía de Cupertino, pero también hemos visto que se deshace en elogios para el código abierto y también hacia Linux.

Ya en otro artículo hace unos años os comentamos en LxA que Woz había confesado que Linux es un sistema operativo muy robusto y potente, y que incluso en Apple usan servidores con el sistema del pingüino en vez de confiar en su macOS para estos fines. También dijo que Sherpa, el asistente que hace competencia a Google Now y Siri es uno de los dos proyectos que le han impactado a lo largo de su vida, todo un elogio para los desarrolladores españoles. Pues bien, casi por casualidad me he topado con la web del bueno de Woz y hay unas contestaciones de unos correos que le enviaron algunos usuarios y las contestaciones no tienen desperdicio.

Sería un poco estúpido por mi parte hacer un corta pega y quedarme solo con lo bueno, por eso, en vez de hacer eso, os dejo en enlace para que veáis las cosas que se dicen sobre Linux, que como veréis son bastantes, y también sobre el software de código abierto. He de decir que algunos usuarios envían unos correos un poco subidos de tono o con duras críticas hacia los Mac y hacia la propia Apple, pero Woz a pesar de eso contesta serenamente con la opinión personal que merece cada uno de ellos.

Aquí os dejo el enlace, está en inglés. ¡Thank you Woz! Tu respeto merece respeto…