El pasado septiembre, la fundación GNOME fue llevada a los tribunales por un troll de patentes llamado Rothschild Patent Imaging. La queja de la compañía que tenía la patente en su poder no podía ser más absurda: entre sus alegaciones decía que habían patentado el envío de imágenes sin cables, por lo que también debería haber denunciado a otras compañías más grandes como Apple o Google, pero no se atrevió, probablemente, por la importancia de las mismas. Ayer, gracias a Dios, todo esto empezó a formar parte del pasado.

Tal y como ha informado GNOME en su web oficial, las dos partes han llegado a un acuerdo. Por lo tanto, GNOME puede seguir adelante con su trabajo en Shotwell, la raíz de la disputa, y otros proyectos y se asegura que no será denunciado por Rothchild Patent Imaging, ni ahora ni en el futuro, o esa es la intención. Y lo mejor, podrán seguir haciéndolo como lo hacían hasta ahora, es decir, creando y lanzando su software como Open Source. De hecho, el troll de patentes no demandará a nadie que use sus patentes en software de código abierto, lo que se puede considerar una gran victoria.

GNOME puede seguir trabajando en el Open Source

En este acuerdo, GNOME recibe una liberación y un convenio de no ser demandado por ninguna patente en poder de Rothschild Patent Imaging. Además, tanto Rothschild Patent Imaging como Leigh Rothschild están otorgando una versión y un convenio a cualquier software que se publique bajo una licencia aprobada de Open Source Initiative existente (y versiones posteriores de la misma), incluso para toda la cartera de patentes de Rothschild, en la medida en que dicho software forma parte material de la alegación de infracción.

Personalmente, creo que aquí hay algo que se puede leer entre líneas: que hayan dicho que van a permitir que se usen sus «patentes» (pongámoslo entre comillas, porque sí) los proyectos que trabajen en software Open Source también significa que no han dicho nada sobre supuestos en los que el software sea privativo, o lo que es lo mismo, podrían estar dispuestos a demandar a otras compañías por lo mismo por lo que demandaron a GNOME. Por otra parte, también podemos pensar que no tenían nada que hacer y han preferido llegar a un acuerdo, saliendo con el rabo entre las piernas.

Siendo un troll de patentes, podemos estar seguros que volverán a la carga. Y, teniendo en cuenta algunos de los puntos que incluían en la demanda, sólo espero que a la próxima que decidan demandar sea Google o Apple. Creo que nos vamos a reír.