Justo hace un par de horas escribía un artículo sobre WINE en el que una de las novedades estaba relacionada con Wayland y afirmaba que con cada día que pasa está ganando más terreno. GNOME ya lo usa por defecto, y KDE lo hará a finales de este 2023 en los sistemas que quieran subir a Plasma 6. Otros escritorios están trabajando en ello, y uno de los que van a arremangarse y ponerse en serio con ello es Budgie.

En enero de 2022 se dio comienzo a una iniciativa que recibió el nombre de Buddies of Budgie, «compañeros de Budgie» traducido al español, y si tengo que ser honesto yo no lo he conocido hasta esta semana gracias a un tweet de la cuenta oficial de Ubuntu Budgie. En él hay un enlace que lleva a un artículo en el que explican cómo van las cosas de este proyecto con Wayland, más concretamente los planes que tienen para empezar a soportar un protocolo que mejorará mucho la experiencia de usuario cuando funcione bien en todos los escenarios.

Budgie ha estado probando Wayland

Desde el momento en el que se dio comienzo a Buddies of Budgie, el proyecto ha estado evaluando el ecosistema de Linux y el espacio de los escritorios, y han estado madurando los protocolos y compositores de Wayland y mejorando el soporte para proveedores como NVIDIA. En mayo de 2022 ya adelantaron que Budgie 11 usaría Wayland como opción principal, pero esperaban seguir soportando X11. Desde entonces ha habido noticias clave relacionadas a Wayland.

La primera de ellas es que Plasma 6 usará Wayland por defecto. Por otra parte, RHEL dejó de soportar X.Org desde su v9.0, y Mutter ha mejorado mucho su soporte para el protocolo. En GNOME 44, Mutter separó su implementación X11 en un cliente diferente para facilitar su objetivo de eliminar su dependencia de GTK3 y simplificar el trabajo futuro en renderizar con GTK4. Esto ha provocado ciertos problemas en la sesión X11.

Así que, en resumen, tenían planeado usar por defecto Wayland cuando lanzaran la v11 del escritorio, pero, dicen ellos, no yo, X11 está siendo olvidado poco a poco, y para mirar al futuro tienen que plantearse seriamente empezar a usar Wayland. Así que adelantarán sus planes y lo usarán ya en la serie 10 del escritorio.

Queda mucho trabajo, pero…

Aún queda mucho trabajo por delante, y esto no es algo que se hace de un día para otro. De hecho, y si mi memoria no me falla, KDE empezó a hablar de Wayland por defecto en 2020, y terminarán haciéndolo casi 4 años después, a finales de 2023. Aunque es algo diferente en Budgie, ya que comparten componentes con otros escritorios como GNOME y Plasma, por lo que se supone que ya tienen algo adelantado.

La última versión de Budgie fue la v10.7.2, y no se descarta que para v10.8 haya más noticias relacionadas con Wayland.