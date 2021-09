Budgie Desktop migra de GTK a EFL del proyecto Enlightenment

Hace poco los desarrolladores del entorno de escritorio Budgie dieron a conocer que han tomado la decisión de alejarse de la biblioteca GTK a favor de la Biblioteca de la Fundación Enlightenment (EFL).

Esto se debe a que menciona que desafortunadamente, GTK4 no estuvo a la altura de las expectativas de los desarrolladores, además de que el enfoque continuo solo se centra en las necesidades del proyecto GNOME, cuyos desarrolladores no escuchan las opiniones de proyectos alternativos y no quieren tener en cuenta sus necesidades.

El principal incentivo para alejarse de GTK fueron los planes de GNOME de cambiar la forma en que trabaja con los temas, lo que dificulta la creación de temas personalizados en proyectos de terceros. En particular, el estilo de la interfaz de la plataforma lo proporciona la biblioteca libadwaita, que está vinculada al tema Adwaita.

Los desarrolladores de terceros que no quieran replicar completamente la interfaz GNOME deben preparar sus bibliotecas para manejar el estilo, pero en este caso, existe una discrepancia en el diseño de aplicaciones que utilizan la biblioteca alternativa y la biblioteca de temas de la plataforma.

Como tal, tambien hacen mención de que no existen medios estándar para agregar funciones adicionales a libadwaita, y los intentos de agregar la API de recoloración, que facilitaría el cambio de colores en las aplicaciones, no se pudieron conciliar debido a la preocupación de que otros temas además de Adwaita pudieran afectar negativamente la calidad de las aplicaciones para GNOME y complica el análisis de problemas de los usuarios.

Por lo tanto, los desarrolladores de escritorios alternativos se apegaron al tema de Adwaita.

Entre las características de GTK4 que disgustan a los desarrolladores de Budgie, la exclusión de la posibilidad de cambiar algunos widgets mediante la creación de subclases, transfiriendo a la categoría de API X11 desactualizadas que no son compatibles con Wayland (por ejemplo, en Budgie, las llamadas GdkScreen y GdkX11Screen se utilizó para determinar la conexión y cambiar la configuración de los monitores), problemas con el desplazamiento en el widget GtkListView y la pérdida de capacidad para manejar eventos de mouse y teclado en GtkPopovers si la ventana está desenfocada.

Habiendo sopesado todos los pros y los contras de cambiar a kits de herramientas alternativos, los desarrolladores llegaron a la conclusión de que lo más óptimo es la transición del proyecto al uso de las bibliotecas EFL.

La transición a Qt se reconoció como problemática debido a la vinculación de esta biblioteca en C++ y las incertidumbres en la futura política de licencias. La mayor parte del código de Budgie está escrito en Vala, pero se permitieron otros lenguajes como lo son C o Rust como opciones de migración.

En cuanto a la distribución de Solus, el proyecto continuará formando una compilación alternativa basada en GNOME, pero esta compilación se marcará como no supervisado por el proyecto y se asignará a una sección separada en la página de descarga.

Como recordatorio, el escritorio Budgie ofrece su propia implementación de GNOME Shell, paneles, applets y sistema de notificación. Para administrar las ventanas, se utiliza el administrador de ventanas Budgie Window Manager (BWM), que es una modificación extendida del complemento básico de Mutter. Budgie se basa en un panel que es similar en la organización del trabajo a los paneles de escritorio clásicos. Todos los elementos del panel son applets, lo que permite personalizar de manera flexible la composición, cambiar la ubicación y reemplazar la implementación de los elementos del panel principal a su gusto.

Los resultados de la migración se ofrecerán en Budgie 11. En particular, este no es el primer intento de alejarse de GTK ya que en 2017 el proyecto ya tomó la decisión de cambiarse a Qt, pero luego revisó los planes con la esperanza de que la situación cambiara en GTK4.

Después del lanzamiento de Budgie 11, los desarrolladores evaluarán sus capacidades en comparación con GNOME Shell y decidirán continuar construyendo la compilación con GNOME o descontinuar proporcionando herramientas para migrar a la compilación desde Budgie 11.

En la compilación Solus con el escritorio Budgie 11, Está previsto revisar la composición de las aplicaciones, sustituyendo las aplicaciones GNOME por analógicas, incluidas las desarrolladas dentro del proyecto. Por ejemplo, está previsto desarrollar su propio centro de instalación de aplicaciones.

Fuente: https://joshuastrobl.com/