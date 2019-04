Bubbles: una nueva multitarea aparece en Android Q Beta 2

Ayer a última hora, Google lanzó . La nueva beta de la versión que, si no pasa nada, usará el número 10 llega con novedades entre las que tenemos las típicas correcciones de errores, unas correcciones que serán más numerosas por tratarse de software en fase de pruebas. Además, también se ha incluido un SDK actualizado para desarrolladores. Por otra parte, también se han incluido todos los parches de seguridad de abril de 2019.

Quizá lo más interesante del lanzamiento de ayer esté en un nuevo modo de la multitarea al que han llamado Bubbles (burbujas). “Bubbles” permitirá a los usuarios dar prioridad a cierta información y echar un vistazo a las tareas que se están ejecutando. También se ha activado el espacio de almacenamiento para nuevas instalaciones de apps por defecto para permitirles ejecutarse en un sandbox privado sin permiso, un nuevo emulador con soporte para dispositivos plegables, mejoras en las opciones para compartir y soporte para micrófonos direccionales y ampliables.

Android Q Beta 2 ya disponible

Android Q estará disponible este verano y entre las mejoras que se incluirán, que no son novedad de la beta 2, tendremos un buen cúmulo de mejoras de seguridad. También se incluirá soporte para gráficos Vulkan 1.1 para mejorar la experiencia en los juegos, soporte para dispositivos plegables, nuevos codecs multimedia o nuevas opciones en la cámara. Y es que las cámaras móviles son uno de los puntos fuertes en cualquier teléfono inteligente puntero que se precie.

Quien quiera probar esta y futuras betas de Android Q puede hacerlo uniéndose al programa Android Beta desde este enlace. En un principio sólo está disponible para teléfonos Pixel y quien la pruebe tiene que tener en cuenta que podría encontrarse con muchos fallos. No se recomienda su instalación a no ser que se sea desarrollador o se use en dispositivos en los que no dependamos. Si la probáis, no dudéis en dejar vuestras experiencias en los comentarios.