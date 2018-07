Browsh: moderno navegador web basado en texto y que admite gráficos y vídeo

Si te gustan los navegadores web para tu terminal, es decir, basados en texto, seguro que ya has probado alguna que otra alternativa para ello. Por unas cuestiones o por otras, este tipo de navegadores resultan muy prácticos para muchas personas, por ejemplo, para aquellas que no disponen de un entorno de escritorio instalado en sus sistemas operativos. No obstante, puede que neceistes uno de estos en otros casos por alguna cuestión particular.

En LxA y ahemos hablado de varios de estos navegadores, y hoy os presentamos browsh por si no lo conocías. Y no es uno más, ya que es un navegador bastante especial que admite gŕaficos y vídeo, algo que otros navegadores basados en una interfaz de texto no admiten. Pero no solo eso, el navegador Browsh es considerado un navegador web moderno debido a sus características, ya que a pesar de lo primitivo que pueda parecer esconde algunas sorpresas.

Por ejemplo, además de admitir vídeo y gráficos, para que no te pierdas ningún detalle de las webs que cargues desde él, también tiene soporte para HTML5, CSS3, JavaScript, imágenes, contenido WebGL… Diciéndolo así, poco parece que tiene que envidiar a los navegadores como Chrome o Firefox con interfaz gráfica, aunque sí que es verdad que cuando lo pruebas se echan de menos algunas características, comodidades y plugins o extensiones que puedan tener estos navegadores web.

Si nos ponemos un poco técnicos, es cierto que Browsh no es un navegador web, sino que se trata de un front-end para el terminal que admite ver e interactuar con contenido web desde nuestra consola de comandos. Jugando con esta herramienta, y convirtiendo en arte ASCII cierto contenido web, podrás navegar reduciendo significativamente el ancho de banda de red necesario como su propio desarrollador admite, y que trabaje fluídamente incluso en hardware menos potente o antiguo.