El 19 de noviembre es el día en el que se lanzará el título de videojuego Bridge Constructor: The Walking Dead. Además, lo bueno es que estará disponible para GNU/Linux. Un título de construcción de puentes bastante entretenido y que explota el fenómeno fans de la famosa serie The Walking Dead.

A pesar de que el género de los zombies está muy explotado, no deja de seguir de moda. Desde que esta serie apareció en pantalla, muchos desarrolladores son los que han aprovechado su fama para crear videojuegos basados en ella. Y ahora hay que apuntar este otro por un precio de 9,99€ y que está disponible ya en pre-compra en plataformas de videojuegos como Steam (ahora con descuento del -10%) y GOG.

Bridge Constructor: The Walking Dead llegará el 19 de noviembre para varias plataformas, incluido el soporte oficial para Linux, como he comentado. Así que no será de esos títulos en los que hay que esperar para que lo podamos tener nativo, ni tampoco tener que acudir a Proton.

El título basado en el mundo de ficción The Walking Dead fue anunciado durante Gamescom 2020, una novedad para Bridge Construtor Portal que fue lanzado en 2017 y que fue realmente divertido. Es decir, están ajustando este título para encajar con varias historias, esta vez con la serie de zombies.

Eso no cambia nada en su jugabilidad, seguirás pudiendo construir puentes y tendrás que seguir lidiando con la física, pero esta vez también tendrás que crear trampas y poner obstáculos para los muertos vivientes. Diviértete construyendo en este juego que mezcla también algunos aspectos de supervivencia con algunos de tus personajes favoritos de The Walking Dead…

La verdad es que la construcción de puentes es un género muy explotado, y tienen su público, pero con estos toques de ficción lo hacen aún más atractivo.