Nadie quiere quedarse atrás. Bueno, parece que Apple, de quien no tenemos ninguna noticia al respecto, pero Google, Microsoft, Brave, DuckDuckGo… Todos se están moviendo para implementar de alguna manera la inteligencia artificial a sus servicios. El más rápido fue Microsoft, quien invirtió 10.000M$ en ChatGPT y ya ofrece sus respuestas en Bing, siempre y cuando se use en Windows y Edge. Google ya ha dicho que lanzará su propio chatbot, y DuckDuckGo y Brave también ha anunciado algo recientemente.

Si va a ser suficiente o no es algo que descubriremos con el tiempo, y a mí me da que el tímido movimiento de Brave sabrá a poco. Sí es útil, pero puede que insuficiente. Anunciado a principios de marzo, ya podemos probar lo que ellos llaman Summarizer, una herramienta de inteligencia artificial para resultados relevantes resumidos. Según explican, cuando preguntemos algo en la caja de búsqueda de Brave Search, lo que veremos será lo mismo que antes, con una diferencia: en negrita se mostrará la respuesta, tal y como vemos en la captura de cabecera.

Summarizer de Brave, DuckAssist de DuckDuckGo

Por otra parte, DuckDuckGo ha presentado DuckAssist, una nueva función que genera respuestas con lenguaje natural a las preguntas que le hagamos. Está en fase beta, y disponible, en teoría, en las aplicaciones de DuckDuckGo y sus extensiones, pero a mí aún no me ha aparecido ni en el ordenador ni el móvil. Si la respuesta está en la Wikipedia, DuckAssist aparecerá y usará su AI para responder con un resumen. Es gratis, privado y no se requiere inicio de sesión.

Son un par de acercamientos a lo que parece que está cambiando la manera en la que vemos y consumimos Internet, pero creo que son muy tímidos si tenemos en cuenta qué ofrece la opción más popular. Unas negritas, que sinceramente he tenido que fijarme bien y leer la información oficial para notar el cambio, o información de la Wikipedia (y alguna otra fuente), que en ocasiones no es precisa en absoluto, no me parecen nada especialmente innovador, pero algo es algo. Y veremos qué es lo siguiente.

Más información en los artículos originales sobre Summarizer y DuckAssist.