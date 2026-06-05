Brave Origin ya está disponible. Para los que os pille por sorpresa o no sepáis de qué va la noticia, es un lanzamiento, concretamente la versión estable de un Brave sin casi todo lo que hace que el navegador del león valiente sea especial. También podéis leer el artículo que publicamos en abril, cuando Brave Origin aún estaba en fase de desarrollo. Esa fase ya ha terminado y ya se ha publicado la primera estable.

Resumiendo un poco, Brave es un navegador gratuito, pero ofrece funciones especiales que, por una parte, le dan cierta personalidad, y por otra, permite al proyecto conseguir beneficios. Origin elimina cosas como la cartera de criptomonedas y las sesiones de Tor, y se queda con el motor Chromium, interfaz de Brave y poco más que lo justo para permitirnos usar un navegador totalmente funcional.

Brave Origin lanza su primera estable

Como mencionábamos, Brave Origin no le aporta beneficios indirectos al proyecto, por lo que deben pedir dinero por su uso. El precio será de 59.99€, pago que se realizará una sola vez. Está disponible para ordenador (Windows, Linux y macOS) y móviles (Android e iOS). En el caso de las versiones para móviles, sólo se podrá usar Origin instalando el navegador normal y activando la opción. En el caso de la versión para escritorio, también existen aplicaciones sueltas.

Los usuarios de Linux tenemos varias formas de usarlo, o mejor dicho, dos, pero una de ellas varía dependiendo de la distribución Linux. Los comandos de instalación están disponibles en este enlace. Por otra parte, podemos ir a los ajustes de un Brave normal (el de siempre), buscar «origin» (enlace directo a la búsqueda, siempre que se haga clic desde Brave) y hacer clic en «Continuar con Origin gratis en Linux». Esto desactivará todas las funciones especiales y nos pasará a Brave Origin. También aparecerá una sección con las diferentes opciones para que podamos activar las que sí queramos usar.

La versión de Brave Origin que instalamos directamente no permite activar esas funciones especiales.

Cabe mencionar que al iniciar el navegador por primera vez, veremos una ventana que nos afea el uso de la versión gratuita, un mensaje que algunos etiquetan de pasivo-agresivo. Si lo aceptamos, usaremos la versión gratuita sin extras y no volveremos a ver ese aviso.

Es una buena opción para el que quiera un buen Chrome sin lo malo de Google. Y si alguien prefiere un navegador con base Chromium aún más alejado de todo esto, siempre puede decantarse por Helium.