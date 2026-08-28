Brave estrena Email Aliases para ocultar tu dirección de correo real

Brave acaba de incorporar una nueva función de privacidad que puede resultar especialmente útil para quienes quieren evitar entregar su dirección de correo electrónico real a cada servicio en Internet. Con el lanzamiento de Brave 1.94 para escritorio, el navegador estrena Email Aliases, un sistema que permite crear direcciones alternativas para registrarse en páginas web y recibir los mensajes en la cuenta de correo principal sin revelar esta última.

La función forma parte de la estrategia de Brave para ampliar sus herramientas de privacidad más allá del bloqueo de anuncios y rastreadores. Los alias actúan como una capa intermedia entre el usuario y los servicios online, de manera que una página web recibe una dirección alternativa en lugar del correo personal. Esto también permite reducir la exposición de la dirección real y facilita cortar el flujo de mensajes de un servicio concreto si posteriormente empieza a generar spam.

Brave Email Aliases protege tu dirección de correo real

La idea detrás de Brave Email Aliases es sencilla: en lugar de introducir siempre la misma dirección de correo electrónico cuando un sitio web solicita registrarse, el usuario puede proporcionar un alias generado por Brave.

Los mensajes enviados a ese alias se reenvían posteriormente a la bandeja de entrada principal. De esta forma, el servicio que solicita el registro no necesita conocer la dirección real del usuario para poder enviarle correos.

Esto proporciona una ventaja evidente desde el punto de vista de la privacidad. Si diferentes servicios utilizan direcciones alternativas distintas, resulta más sencillo limitar la exposición de la dirección principal y detectar qué servicio está asociado a una determinada dirección.

Una barrera contra el spam y el seguimiento entre servicios

Brave plantea Email Aliases también como una herramienta para reducir el spam. Si un usuario crea un alias para registrarse en una determinada página y posteriormente esa dirección empieza a recibir mensajes no deseados, puede actuar sobre ese alias sin tener que modificar su dirección de correo principal.

La separación también puede dificultar determinados mecanismos de seguimiento entre servicios. Utilizar una única dirección de correo electrónico en multitud de páginas proporciona un identificador relativamente estable que puede utilizarse para relacionar cuentas pertenecientes al mismo usuario.

Los alias rompen parte de esa relación al proporcionar direcciones diferentes para diferentes registros. No constituyen una solución completa contra todas las formas de seguimiento online, pero sí eliminan una pieza de información que puede utilizarse para vincular actividades.

La función llega integrada en Brave 1.94

Email Aliases se incorpora a partir de Brave 1.94 en las versiones de escritorio del navegador. La compañía ha incluido la función directamente dentro de Brave, por lo que no es necesario instalar una extensión independiente para utilizarla.

El navegador puede ofrecer la creación de un alias durante determinadas interacciones con formularios de registro. También existe acceso a la función desde la propia interfaz del navegador, permitiendo gestionar los alias disponibles.

La integración con el navegador tiene una ventaja importante: Brave puede detectar cuándo el usuario se encuentra ante un formulario en el que se solicita una dirección de correo electrónico y ofrecer el alias en el propio flujo de autocompletado.

Los alias se pueden utilizar para diferentes servicios

El sistema está diseñado para que el usuario pueda disponer de diferentes alias en función de los servicios en los que se registre. Esto permite utilizar una dirección alternativa para una tienda online, otra para una red social y otra para un servicio que se quiera probar, por ejemplo.

La separación facilita además identificar el origen de determinados mensajes. Si una dirección creada específicamente para un servicio comienza a recibir publicidad procedente de otras empresas, el usuario puede saber qué alias está siendo utilizado y tomar las medidas correspondientes.

Brave también está trabajando en mejorar la selección de alias existentes. El proyecto tiene previsto facilitar que un usuario pueda escoger un alias que ya haya creado desde el menú contextual y desde la ventana emergente de autocompletado.

Brave introduce también Brave Accounts

El lanzamiento de Email Aliases llega acompañado de Brave Accounts, el nuevo sistema de cuentas utilizado para acceder a determinados servicios de la compañía.

Brave destaca especialmente el diseño de privacidad de este sistema. La compañía afirma que las contraseñas utilizadas para iniciar sesión mediante Brave Accounts nunca se envían a sus servidores: ni en texto plano, ni cifradas, ni como hashes.

Para conseguirlo, Brave utiliza el protocolo criptográfico OPAQUE. El objetivo es permitir la autenticación sin que el servidor tenga que recibir la contraseña del usuario, proporcionando una arquitectura diferente de la utilizada habitualmente por los sistemas tradicionales de cuentas.

Una función que complementa las herramientas de privacidad de Brave

Email Aliases encaja con otras características de privacidad que Brave ha ido incorporando al navegador durante los últimos años. La compañía ya ofrece bloqueo de anuncios y rastreadores, protección contra huellas digitales y otras herramientas destinadas a reducir la cantidad de información que los sitios web pueden recopilar.

La diferencia en este caso es que Brave interviene en una capa diferente de la navegación. Mientras que un bloqueador evita determinadas técnicas de seguimiento o publicidad, los alias modifican la información que el usuario proporciona voluntariamente al registrarse en un servicio.

Esto convierte a Email Aliases en una herramienta complementaria. No sustituye a las protecciones existentes de Brave, sino que añade una forma de limitar la exposición de uno de los identificadores más utilizados en Internet: la dirección de correo electrónico.

No es necesario cambiar de proveedor de correo

Una de las ventajas del sistema es que el usuario no necesita crear una nueva cuenta de correo electrónico tradicional cada vez que quiera separar un registro de su dirección personal.

El alias funciona como una dirección alternativa que redirige los mensajes hacia la cuenta principal. Por tanto, el usuario mantiene su bandeja de entrada habitual mientras utiliza direcciones diferentes frente a los servicios externos.

Este planteamiento puede ser mucho más cómodo que mantener varias cuentas de correo independientes, especialmente para quienes únicamente quieren evitar proporcionar su dirección personal a determinados sitios web.

Brave sigue ampliando su apuesta por la privacidad

La llegada de Email Aliases muestra cómo Brave está ampliando progresivamente el concepto de navegador privado. La compañía ya no se limita a bloquear elementos de las páginas web, sino que está incorporando servicios que permiten al usuario controlar mejor los datos que proporciona a terceros.

El sistema de alias puede resultar particularmente útil para registros ocasionales, pruebas de servicios y páginas en las que el usuario necesita proporcionar una dirección de correo pero no quiere exponer la que utiliza habitualmente.

Con Brave 1.94, la compañía añade así otra herramienta para reducir la exposición de información personal en Internet. Brave Email Aliases no elimina todos los mecanismos mediante los que una empresa puede identificar a un usuario, pero sí proporciona una forma sencilla de evitar que la dirección de correo real tenga que convertirse en un identificador permanente compartido con cada servicio online.