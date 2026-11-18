Bottles 67.7 ya está disponible como nueva versión del gestor de entornos Wine para Linux. Esta actualización, publicada el 17 de noviembre de 2026, se centra principalmente en corregir errores que podían afectar a la instalación de dependencias, la inicialización del programa y la ejecución de aplicaciones y juegos de Windows.

Uno de los cambios más importantes afecta a la detección de la versión de Windows configurada en cada botella. También se han mejorado las comprobaciones de compatibilidad de NTSync y Esync, dos mecanismos relacionados con la sincronización de procesos que pueden influir en el rendimiento y el funcionamiento de los programas ejecutados mediante Wine.

Bottles 67.7 introduce morrecciones en Wine y en la instalación de dependencias

La versión 67.7 soluciona un problema que impedía detectar correctamente la versión de Windows cuando Wine generaba mensajes de diagnóstico o escribía información en la salida de error estándar (stderr). Este comportamiento podía provocar que los instaladores de dependencias fallasen, por lo que la corrección mejora un proceso importante para preparar entornos compatibles con aplicaciones que necesitan componentes adicionales.

También se ha corregido un fallo durante la primera configuración de Bottles cuando el programa se abría directamente con un ejecutable o mediante una URL de archivo. Además, la creación de una nueva botella ahora se interrumpe si no es posible preparar correctamente el perfil de usuario necesario, evitando dejar entornos parcialmente configurados.

Otro ajuste afecta a la gestión de fuentes. Bottles deja de repetir innecesariamente la actualización de su directorio de tipografías cuando Wine modifica esa carpeta durante la ejecución de wineboot. Asimismo, se ha actualizado el servidor desde el que se descarga la fuente Courier New.

Comprobaciones de compatibilidad para NTSync y Esync

Los entornos destinados a juegos reciben cambios relacionados con los mecanismos de sincronización. Bottles comprueba ahora tanto la compatibilidad del runner seleccionado como la del kernel de Linux antes de elegir NTSync. De esta forma, evita activar esta opción cuando alguno de los dos componentes no ofrece el soporte necesario.

La actualización también incorpora un aviso cuando el runner elegido no es compatible con Esync. Esta información permite identificar posibles limitaciones de configuración antes de ejecutar un juego y ayuda a entender por qué determinadas opciones de sincronización no están disponibles.

Estos cambios no implican que todos los juegos vayan a funcionar más rápido, sino que Bottles mejora la validación de las características disponibles en cada combinación de kernel y runner. Es una corrección especialmente útil para evitar configuraciones incompatibles.

Ajustes en la interfaz y otras mejoras

La interfaz también recibe varias correcciones relacionadas con GTK y libadwaita. Se han solucionado problemas en la superposición visual utilizada durante las operaciones de arrastrar y soltar, en el estado vacío del importador y en el botón de recursos de los instaladores, que podía ser rechazado por Adwaita.

También se ha corregido la limpieza de las sesiones de tiempo de juego cuando las estadísticas están desactivadas. De esta manera, el programa gestiona mejor los datos temporales incluso cuando el usuario no quiere registrar cuánto tiempo permanece abierta una aplicación.

Por último, Bottles 67.7 incorpora el letón al selector de idiomas y actualiza la traducción sueca. Los catálogos experimentales de Soda y Office Installer también reciben modificaciones.

En conjunto, se trata de una actualización de mantenimiento que prioriza la estabilidad y la compatibilidad frente a la incorporación de grandes funciones. Los cambios en la detección de versiones de Windows y en la selección de NTSync son los más relevantes para quienes utilizan Bottles para instalar aplicaciones y ejecutar juegos de Windows en distribuciones Linux.