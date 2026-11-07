Bottles 67.6 ya está disponible con nuevas herramientas para organizar entornos de Windows, mejoras en la integración con UMU y diversas correcciones relacionadas con Wine. Esta aplicación de código abierto permite ejecutar programas y videojuegos de Windows en Linux mediante entornos independientes, conocidos como «botellas», en los que se pueden configurar versiones de Wine, dependencias y ajustes específicos.

La nueva versión, publicada el 4 de noviembre de 2026, y que llega tras la 67.5, se centra tanto en ampliar las posibilidades de administración como en corregir problemas que afectaban a la ejecución de aplicaciones, las descargas y el almacenamiento externo.

Más control sobre la organización de las botellas

Una de las novedades más prácticas es la posibilidad de mover botellas entre directorios. También se incorpora un selector de destino al duplicarlas, lo que facilita distribuir los entornos entre distintas unidades de almacenamiento sin tener que gestionar manualmente sus carpetas.

La biblioteca recibe otras mejoras:

Notas individuales para cada botella, útiles para documentar configuraciones y modificaciones.

Ordenación de la biblioteca por nombre.

Botón para restablecer el tiempo de juego registrado.

Indicaciones cuando faltan archivos de programas, sin eliminar automáticamente sus accesos directos.

Información sobre el estado de las descargas directamente en la biblioteca.

Nuevas opciones de escalado DPI

Bottles 67.6 amplía las opciones de visualización con tres modos de escalado DPI disponibles en Advanced Display Settings: Default, Application y System.

Esta configuración permite ajustar cómo se escala la interfaz de las aplicaciones de Windows ejecutadas mediante Wine. Es especialmente útil en monitores de alta densidad de píxeles, donde determinados programas pueden mostrar textos y elementos demasiado pequeños o desproporcionados.

Bottles 67.6 ofrece mayor integración con UMU y Proton

La actualización también profundiza en la integración con UMU, la herramienta que permite ejecutar juegos mediante Proton fuera de Steam.

Se añaden controles opcionales para UMU y compatibilidad con launch wrappers, que permiten interponer scripts o herramientas adicionales durante el lanzamiento. Además, el estado de las descargas relacionadas con estos componentes puede consultarse desde la biblioteca de Bottles.

Estos cambios ofrecen más control sobre la ejecución de juegos y facilitan el seguimiento de los componentes necesarios para ponerlos en marcha.

Correcciones para Wine, Battle.net y almacenamiento externo

La lista de correcciones incluye varios problemas que podían afectar al uso cotidiano:

Se corrige un fallo que podía provocar lanzamientos repetidos de Battle.net y se reducen ciertos retrasos durante el inicio.

Se mejora la fiabilidad de las descargas en conexiones lentas mediante tiempos de espera más largos y reintentos limitados.

Se soluciona un problema al guardar botellas importadas en unidades externas.

Se corrige la selección de Windows XP en botellas de 64 bits.

Se mejora el cambio entre los mecanismos de sincronización Fsync y NTSync.

Se corrigen problemas al restaurar la versión de Windows después de instalar dependencias y al gestionar instaladores múltiples.

Se mejora el cierre de los procesos del servidor Wine y se añade una opción para detener las sesiones cuando termina un instalador.

También se corrige el montaje de símbolos de depuración GL32 y se facilita que los scripts de lanzamiento puedan conocer el ejecutable de Wine seleccionado.

Disponibilidad de Bottles 67.6

Bottles 67.6 está disponible como actualización del proyecto. La versión Flatpak puede instalarse desde Flathub, mientras que el código fuente y el registro completo de cambios están publicados en GitHub.

Esta versión no supone una transformación radical de Bottles, pero sí mejora aspectos importantes de su funcionamiento. La gestión de directorios, las notas individuales y las opciones DPI facilitan administrar bibliotecas grandes, mientras que los ajustes de UMU amplían las posibilidades para ejecutar videojuegos con Proton fuera de Steam.