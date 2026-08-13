Bottles 66 integra umu y estrena un sistema de lanzamiento adaptativo

Bottles 66 ya está disponible como una nueva versión de esta popular herramienta para ejecutar aplicaciones y juegos de Windows en Linux mediante WINE. El lanzamiento introduce importantes cambios en la forma de iniciar programas, con especial protagonismo para la integración con umu y la incorporación de un sistema de lanzamiento adaptativo que permite seleccionar de forma más flexible el entorno utilizado para ejecutar cada aplicación.

La nueva versión continúa el trabajo iniciado en lanzamientos anteriores para convertir Bottles en una herramienta cada vez más integrada con el ecosistema Linux para juegos. Además de las novedades relacionadas con el lanzamiento de aplicaciones, Bottles 66 incluye diferentes mejoras internas, correcciones y actualizaciones destinadas a mejorar la compatibilidad y la experiencia de uso.

Bottles 66 integra umu para mejorar la ejecución de juegos

Una de las principales novedades de Bottles 66 es la integración con umu, el proyecto que proporciona una capa de ejecución basada en Proton para lanzar juegos de Windows fuera del cliente de Steam. Esta integración permite a Bottles aprovechar componentes del ecosistema Proton en situaciones en las que anteriormente era necesario recurrir a configuraciones adicionales.

umu está diseñado para proporcionar a los juegos ejecutados fuera de Steam un entorno de ejecución más próximo al que encontrarían dentro de la plataforma de Valve. Esto resulta especialmente interesante para Bottles, ya que muchos usuarios utilizan la aplicación precisamente para gestionar juegos procedentes de diferentes tiendas y lanzadores, no únicamente títulos instalados mediante Steam.

Con Bottles 66, la integración queda incorporada directamente en el flujo de ejecución de la aplicación. Esto permite que Bottles gestione de una manera más coherente los componentes necesarios para iniciar determinados juegos y facilita el uso de tecnologías desarrolladas originalmente alrededor de Proton.

Nuevo sistema de lanzamiento adaptativo

La otra gran novedad de esta versión es el nuevo sistema de adaptive launch. En lugar de utilizar siempre exactamente el mismo método para iniciar una aplicación, Bottles puede adaptar el proceso de lanzamiento en función del programa que se está ejecutando y del entorno disponible.

Este enfoque proporciona mayor flexibilidad a la hora de combinar WINE, Proton y otros componentes de ejecución. El objetivo es reducir la cantidad de configuración manual que necesita realizar el usuario cuando una aplicación concreta requiere un método de lanzamiento diferente al utilizado habitualmente por el resto de programas instalados en una botella.

La función resulta especialmente relevante para los videojuegos, donde las diferencias entre títulos pueden hacer que una determinada combinación de WINE, Proton, bibliotecas y opciones de lanzamiento funcione mejor que otra. Bottles intenta automatizar parte de esta selección para que el usuario pueda concentrarse en ejecutar el juego en lugar de configurar manualmente cada componente.

Bottles continúa mejorando la gestión de aplicaciones Windows

Además de las novedades relacionadas con umu y el lanzamiento adaptativo, Bottles 66 incluye diferentes correcciones y mejoras generales. El proyecto continúa trabajando en la estabilidad de la aplicación, la gestión de los entornos WINE y la compatibilidad con los distintos tipos de programas que pueden instalarse dentro de una botella.

La arquitectura de Bottles permite mantener separados los diferentes entornos de ejecución, de manera que una aplicación puede utilizar una configuración concreta sin modificar necesariamente la utilizada por otros programas. Esto sigue siendo una de las principales ventajas de la herramienta frente a configuraciones tradicionales de WINE, especialmente cuando se utilizan simultáneamente aplicaciones de productividad y videojuegos con requisitos diferentes.

El lanzamiento también continúa la evolución de Bottles como herramienta especialmente orientada al juego en Linux. La integración con tecnologías procedentes del ecosistema Proton permite ampliar las posibilidades de ejecución fuera de Steam, mientras que el nuevo sistema adaptativo intenta reducir la complejidad asociada a elegir manualmente el entorno adecuado.

Bottles 66 es una actualización especialmente interesante para jugar en Linux

Con Bottles 66, el proyecto da un paso más hacia una gestión más automatizada de los juegos y aplicaciones de Windows en Linux. La integración con umu y el nuevo sistema de lanzamiento adaptativo son las dos novedades más importantes de esta versión y apuntan directamente a uno de los escenarios en los que Bottles ha adquirido mayor popularidad: ejecutar juegos de Windows procedentes de diferentes plataformas sin depender exclusivamente de Steam.

La actualización mantiene al mismo tiempo la filosofía de Bottles de proporcionar entornos aislados y configurables para WINE. Gracias a ello, los usuarios pueden seguir manteniendo diferentes configuraciones para sus aplicaciones mientras disponen de nuevas herramientas para aprovechar Proton y sus componentes cuando resulte conveniente.

Bottles 66 ya está disponible para los usuarios de Linux, y representa una actualización especialmente relevante para quienes utilizan la aplicación como alternativa a las herramientas de compatibilidad integradas directamente en Steam. La incorporación de umu y el lanzamiento adaptativo amplían las posibilidades de Bottles y preparan el proyecto para una integración cada vez mayor entre WINE, Proton y las diferentes plataformas de juegos disponibles en Linux.