Bottles 65 llega con más de 100 mejoras para ejecutar aplicaciones Windows en Linux

Bottles 65 ya está disponible como la mayor actualización publicada hasta la fecha para esta popular herramienta que facilita la ejecución de aplicaciones y juegos de Windows en Linux mediante WINE. El lanzamiento introduce más de un centenar de cambios repartidos entre nuevas funciones, mejoras de rendimiento, optimizaciones para videojuegos y numerosas correcciones de errores, consolidando a Bottles como una de las soluciones más completas para gestionar entornos aislados de WINE.

La nueva versión llega acompañada de Soda 11.0-4, la última revisión del entorno de ejecución basado en WINE desarrollado por el propio proyecto. Sus responsables afirman que se trata de la mejor versión de Soda publicada hasta ahora, gracias a múltiples mejoras de compatibilidad y estabilidad destinadas tanto a aplicaciones de productividad como a videojuegos.

Bottles 65 supera los 100 cambios para mejorar WINE en Linux

Uno de los cambios más destacados de Bottles 65 es la incorporación de soporte para LSFG-VK, una capa Vulkan que permite utilizar la generación de fotogramas de Lossless Scaling en los juegos compatibles. Además, la aplicación estrena un limitador de FPS configurable para cada botella de forma independiente, permitiendo fijar una tasa máxima de imágenes por segundo para un programa concreto sin afectar al resto del sistema. Estas funciones resultan especialmente interesantes para quienes buscan optimizar el consumo energético o conseguir una experiencia de juego más estable.

La integración con Steam también recibe una importante actualización. Bottles es ahora capaz de detectar automáticamente los juegos instalados mediante la plataforma de Valve, identificar los distintos entornos Proton presentes en el sistema y simplificar su utilización desde la propia aplicación. Con ello se reduce la configuración manual necesaria para ejecutar muchos títulos de Windows bajo Linux.

Otras mejoras

Otra área que ha recibido una profunda revisión es el sistema de copias de seguridad. A partir de Bottles 65 ya es posible crear respaldos únicamente de los datos pertenecientes a un programa concreto, en lugar de copiar toda la botella. También se pueden cancelar las copias de seguridad en curso, se corrige un problema que podía provocar la desaparición de archivos durante el proceso y se garantiza la conservación de archivos ocultos al duplicar una botella.

La actualización incorpora igualmente nuevas asociaciones de archivos, mejoras en el aislamiento del entorno sandbox, detección de NTSync para optimizar el rendimiento cuando está disponible en el kernel Linux y numerosas optimizaciones internas que afectan a la gestión de dependencias, el rendimiento general y la compatibilidad con aplicaciones y juegos de Windows. En conjunto, el proyecto suma más de cien cambios repartidos entre más de setenta confirmaciones de código, convirtiendo a Bottles 65 en el lanzamiento más ambicioso de su historia.