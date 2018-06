El navegador web se ha convertido en una herramienta importante para cualquier usuario y para cualquier sistema operativo. Por ello es que existen muchos tutoriales que nos hablan y cuentan cómo personalizar y mantener esta herramienta fabulosa.

En esta ocasión os vamos a contar cómo borrar el historial de nuestro navegador web, una tarea sencilla e importante para el buen funcionamiento de la navegación web. El omitir esta tarea puede hacer que el programa funcione de manera lenta e incluso torpe si no solo no hemos borrado el historial sino todo lo que trae consigo, los archivos y la memoria caché.

Además no solo veremos este proceso en un solo navegador web sino que lo veremos en varios navegadores web. En concreto veremos cómo borrar el historial en Firefox, Chromium, Brave y el nuevo Falkon. Son los principales navegadores web pero cierto es que no son los únicos que trabajan con el historial ni tampoco los únicos que permiten borrar el historial pero si que son los navegadores web más populares y usados dentro del mundo Gnu/Linux.

Para quienes son usuarios novatos, hemos de decir que el historial es el informe de navegación del navegador web. Un informe que en muchas ocasiones no viene solo sino que trae la url de la página web, las cookies de esta página web e incluso ciertos elementos de la página web como imágenes, datos de formularios o datos del proceso autocompletar. Esto hace que poco a poco el navegador web se llene y sea más pesado. De ahí la importancia de borrar el historial.

Mozilla Firefox

El proceso de borrar el historial dentro del navegador web de Mozilla es una tarea muy sencilla. Primero hemos de ir a la parte superior derecha y pulsar sobre el icono de varias barras. En el menú que aparece nos dirigimos a Preferencias. Aparecerá una ventana como esta. En ella nos dirigimos a la opción Privacidad & Seguridad y en la parte derecha veremos todo lo relacionado con el Historial. Reconoceremos un botón grande llamado “Limpiar el Historial”. Esto borrará todo el historial de nuestro navegador web. Pero antes de borrarlo definitivamente, aparecerá una ventana como la siguiente:

Marcamos el periodo de tiempo que queremos borrar y pulsamos el botón limpiar el historial.

A diferencia de otros navegadores, Mozilla Firefox nos permite personalizar los elementos del historial que queremos borrar o no. En la pantalla que aparece tras pulsar Privacidad & Seguridad ( véase más arriba para saber cómo llegar a ello) encontramos varias opciones que podemos marcar para activar o desmarcar. A continuación os contamos qué significan:

Modo permanente de navegación privada : La navegación que realizamos es anónima y ciertos elementos como formularios, cookies, etc.. no se guardan en el navegador web.

: La navegación que realizamos es anónima y ciertos elementos como formularios, cookies, etc.. no se guardan en el navegador web. Recordar el historial de formularios y búsquedas : Esta opción recuerda los formularios que hemos utilizado así como las búsquedas realizadas en campos de buscar.

: Esta opción recuerda los formularios que hemos utilizado así como las búsquedas realizadas en campos de buscar. Limpiar el historial cuando Firefox se cierre: Esta opción nos permite limpiar la navegación web una vez que hayamos cerrado el navegador web. Si marcamos esta opción hemos de pulsar el botón de configurar para indicar qué elementos se borrará y cuáles no.

Y en la parte superior de todo tendremos un menú desplegable que nos permitirá recordar el historial, no recordarlo o utilizar una configuración especial.

Chromium/Chrome

Si utilizamos Google Chrome o Chromium el proceso es igual de sencillo pero personalmente me parece que es menos completo que en Mozilla Firefox.

En este navegador web tenemos dos opciones para borrar el historial. El primero sería pulsar la combinación “Ctrl + H” y aparecerá el historial del navegador web. En la parte izquierda veremos una opción que dice “borrar datos de navegación” cuya opción borrará todo el historial del navegador web.

Existe otro método para realizar esta tarea. Hemos de ir a Configuración y entre todas las opciones hemos de ir a Borrar datos de navegación tras lo cual aparecerá una ventana como la siguiente que nos permitirá personalizar los elementos del historial que queramos borrar o eliminar.

El proceso es igual de sencillo pero no tan completo como en Mozilla Firefox.

Brave

Dentro del navegador web de Brave, el proceso de borrar el historial es muy fácil y tan simple como ocurre en Chromium. Para borrar el historial hemos de ir a Ajustes o Preferencias. Aparecerá una ventana como esta:

En ella nos dirigimos a la opción Seguridad y en ella marcamos las opciones que queremos limpiar o borrar, entre ellas el historial. Tras marcar las opciones que queremos borrar hemos de pulsar el botón de “Limpiar datos de la navegación ahora…”

Y con esto ya estará borrado el historial de navegación en nuestro navegador Brave.

Falkon (anteriormente conocido como Qupzilla)

Borrar el historial en Falkon o también conocido como Qupzilla es más complicado pero igual de efectivo que otro métodos. En este caso, también tenemos dos formas de limpiar o borrar el historial de navegación. El método más rápido y sencillo es pulsar la combinación de teclas Ctrl+Mayús + Supr. Esto borrará todo el historial que tengamos en el navegador web. Pero, al igual que otros navegadores, a través de Ajustes o Configuración podemos borrar el historial o personalizar esta tarea.

Dentro de Configuración nos dirigimos a la pestaña Navegación. Una pestaña que mostrará la siguiente ventana:

Ahora nos dirigimos a la pestaña almacenamiento local y elegimos las opciones que queramos, es decir, si queremos que Qupzilla borre el historial al cerrar, si queremos que se almacene la memoria caché, si queremos guardar el historial o no, etc… Cuando lo tengamos todo listo, nos vamos al botón aplicar y luego pulsamos el botón aceptar para que se aplique la configuración. Con esto ya tendremos borrado el historial y si lo hemos marcado, la memoria caché de las páginas web que hemos visitado o guardado.

¿Esto es todo?

No, no es todo, pero como hemos dicho anteriormente son los navegadores web más famosos y usados dentro del mundo Gnu/Linux. Y además son los más populares que permiten borrar el historial de navegación. Aún existen navegadores web que no permiten borrar el historial puesto que no almacenan o tienen historial. Un caso que me ha llamado la atención es Min, un navegador web ligero que no tiene una forma clara de limpiar el historial (al menos yo no lo he encontrado ni tampoco he visto en el repositorio de Github) y al igual que éste navegador web, muchos otros no permiten hacerlo.

En cualquier caso, desde aquí recomendamos borrar el historial periódicamente o marcarlo así dentro del navegador web para que nuestro programa no se ralentice tanto, pues si lo usamos bastante, al cabo de un mes podemos haber registrado más de mil páginas y si cada una ocupa 1 mb, podemos tener un espacio de 1 Gb que tiene que mover nuestro Linux y nuestro navegador web, de ahí nuestra recomendación y este tutorial.