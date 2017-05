¿Cómo borrar ficheros o directorios de gran tamaño en Linux?

Todos sabéis ya cómo borrar ficheros y directorios en Linux, tanto desde las herramientas disponibles desde en entorno de escritorio hasta las que se nos dan desde el shell (como el comando que todos conoceréis, rm). Pero en este mini tutorial nos centraremos en cómo borrar datos de gran tamaño, esos que ocupan varios GB en nuestro disco duro y que puede ser interesante eliminarlos para recuperar algo de espacio en nuestra unidad de almacenamiento.

Cuando eliminamos datos que tienen un poso inferior, esto no suele resultar demasiado problemático, ya que no supone una gran carga para el sistema de planificación de E/S y la unidad de almacenamiento en cuestión, así como un gran consumo de RAM, sobre todo cuando se utilizan ciertas herramientas. Pero si se trata de ficheros muy pesados, como algunos de vídeo de alta duración y en HD en ciertos formatos, o las bases de datos, directorios con mucho contenido multimedia, etc., el problema crece en el aspecto temporal, ya que tardamos un poco más en realizar el proceso al tratarse de grandes espacios.

Existen herramientas como shred y secure-deletion tookit para el borrado de datos de forma segura, pero para no sobrecargar demasiado el sistema al borrar estos datos monstruosos nos interesa nuestro comando de toda la vida, rm y también en combinación con otro comando llamado ionice. Si no lo tienes en tu distro, instálalo…

Seguro que te recuerda a otro viejo conocido, nice, pues sí, ionice es el nice de la entrada y salida, permitiendo asignar prioridad a diferentes cosas, no solo para eliminar datos, también para agilizar otras tareas como transferencias (ripear), mover datos, etc. Por ejemplo, el modo 3 lo que haría es realizar la tarea de borrado cuando el sistema se encuentre libre y no estemos realizando otras tareas prioritarias. Por ejemplo:

sudo ionice -c 3 rm /nombre/fichero/o/directorio/a/borrar

Cada número actúa de diferente forma para el planificador o scheduler de E/S. Un 0 es nada, 1 para tiempo real, 2 para baja prioridad, y 3 para modo IDLE. Si no quisiesemos demorar la tarea demasiado, podemos darle un 2 y así se hará de una forma algo más rápida que en modo idle, pero tampoco se ralentiza demasiado como hacerlo en tiempo real…