Borrar un directorio no vacío cuando obtenemos un error al intentarlo

En ocasiones necesitamos eliminar un directorio que no está vacío y obtenemos error de permisos como “Permission denied” o también como “Directory not empty” al intentar hacerlo porque no está vacío y tal vez alguno de los directorios o ficheros que contiene tiene permisos especiales que son los causantes del error. Pero es posible eliminarlo fácilmente con el minitutorial que ahora te ofrecemos y hacer que estos mensajes no sean impedimentos para hacerlo.

En un tutorial anterior vimos cómo poder eliminar directorios con un contenido bastante extenso, es decir, directorios con un peso considerable de varios GB sin que el rendimiento del sistema se resienta. Y eso lo conseguíamos gracias a ionice, una herramienta muy práctica que nos permite controlar la prioridad de ciertas transacciones en el sistema E/S, como nice lo hace con los procesos. Pues bien, hoy nos centraremos en otra acción sencilla, pero que puede estar dando algún problema a los más novatos en Linux.

Los pasos a seguir cuando tratamos de eliminar nuestro directorio que no está vacío sería probar con:

rmdir /mi-directorio

Pero en ese caso podemos recibir el mensaje de error del que hablábamos. Para hacerlo correctamente, puedes probar lo siguiente:

rm -rfv /mi-directorio

Lo que conseguimos con estas opciones de rm es un borrado recursivo para el contenido del directorio y también forzar la eliminación respectivamente. La -v es simplemente el modo verbose del comando para que muestre más información en la salida estándar.

En el caso de que aún así nos salte el error de permisos, pues intentaremos obtener privilegios para que ya no tengamos problemas al intentar borrarlo, puedes hacerlo con su, o más recomendablemente con sudo:

sudo -rfv /mi-directorio

Espero que te haya ayudado con esos directorios rebeldes que no se dejan eliminar…