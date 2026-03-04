Borderlands 4 ya está verificado para la Steam Deck.

Después de haberme pasado y disfrutado Borderlands, Borderlands The Pre-Sequel, Borderlands 2 y Borderlands 3, creo que a nadie le sorprenderá cuando diga que le tengo ganas al 4. Cuando salió hubo dos cosas que me decepcionaron: una es el precio, que 10€ más de lo «normal» no son muchos, pero se nota el cambio de tendencia; la otra fue que no estaba verificado para la Steam Deck. Pues bien: Borderlands 4 ya está verificado para la consola de Valve.

El anuncio llegó por parte de la cuenta de Borderlands en la red social X, y lo hizo el 4 de febrero. Poco antes, hubo creadores de contenidos que ya habían subido vídeos a YouTube asegurando que los parches más recientes habían hecho que el título fuera jugable en la Steam Deck, pero no todos están de acuerdo. Hay que ir por partes, porque la polémica está servida.

Borderlands 4 a ~40fps en la Steam Deck

Si Valve le ha dado el verificado ha sido porque ya supera los 30fps de media. De hecho, esa media suele estar por los 40fps, pero con matices. Para llegar a esa cifra, la configuración para la Steam Deck usa una de reescalado muy agresivo (FSR en ultra rendimiento), y esto hace que se vea borroso.

Como no he probado personalmente Borderlands 4, sólo tengo una referencia similar, y es lo que ocurre al jugar a God of War de la saga nórdica en la Steam Deck: para mejorar el rendimiento, el FSR está activado por defecto, y cuando empiezas a jugar se ve todo como borroso. Llega a sorprender, ya que el juego es famoso por sus gráficos, pero en la Deck se ve como pixelado por defecto. Lo mejor de todo es que si se desactiva el reescalado también va bien, y los gráficos ya se ven como deben.

Aún con todo esto, hay momentos en los que los fotogramas bajan a unos 20fps, y es aquí en donde la gente suele discrepar con el verificado que ha recibido. En mi opinión personal, si el juego se puede acabar, pero tiene caídas hasta los 20fps, creo que el título debería ser marcado como jugable. Estando con el globo amarillo, los usuarios entraríamos, podríamos leer que ese amarillo es porque hay zonas que le pesan y ya tendríamos información más exacta. Cuando recibe el verificado uno espera que las caídas no sean tan dramáticas.

Cabe destacar que esto es lo que me gustaría a mí. Lo que hace Valve si el juego tiene problemas de rendimiento, aunque sean puntuales, es darle directamente el No Compatible.

Otro problema: eliminación de opciones de configuración

Borderlands 4 no está bien optimizado, y esto lo sabe Gearbox. Para llegar a más usuarios, han aplicado parches y hecho algunas «trampas». No sólo han usado el reescalado más agresivo posible; además han eliminado opciones de configuración en la Steam Deck. ¿Qué significa esto? En cualquier otro juego ejecutado en un PC (y la Deck lo es), uno puede navegar por la configuración y retocar ciertos parámetros. Esas opciones no están disponibles en la Steam Deck: cuando el título detecta la consola de Valve, sencillamente desaparecen.

Se pueden recuperar las opciones gráficas de configuración si se va a los parámetros del título estando en el modo juego de SteamOS, yendo al apartado de Borderlands 4 y añadir los parámetros de lanzamiento SteamDeck=0 %command%. Con esto se recuperan, pero cuidado con retocar mucho o será imposible jugar en condiciones.

No está de más recordar que la Steam Deck tiene una pantalla de 7″ o 7.4″, y que si algo se ve algo borroso ahí, conectado a una pantalla más grande ya es un desastre total. En el resto de Borderlands es posible configurarlos para que salgan a 1080p y no pierde rendimiento, pero el Cell Shading usado en los otros cuatro es tan amigable que no se nota gran mejoría visual al jugar. Sí se nota en los textos y menús, pero poco más.

Sea como sea, Borderlands 4 ya es jugable en la Steam Deck. Ahora bien, si, como yo, alguien tiene pensado adquirir una Steam Machine (si es que llega, que ya tarda), quizá lo mejor sea tener un poco más de paciencia.