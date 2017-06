Boot Repair Tool, una herramienta que nos ayudará a solucionar los problemas de arranque en Linux

Muchos de los problemas que los usuarios tienen con Gnu/Linux son problemas relacionados con el arranque o el boot de nuestro disco duro. Bien sea por una actualización fallida, bien por un kernel mal instalado o bien por otros sistemas operativos, los problemas con el grub pueden ser muy molestos.

Para solucionar esto tenemos comandos avanzados pero si somos usuarios novatos o no nos gusta utilizar la terminal, os recomiendo una herramienta llamada Boot Repair Tool, una herramienta que corregirá todos los problemas de arranque por nosotros.

La mayor parte de los problemas en Gnu/Linux se deben al grub pero pueden ser solucionadas con Boot Repair Tool

Actualmente Boot Repair Tool es una herramienta que podemos instalar en distribuciones basadas en Debian y Ubuntu. Esta herramienta no se encuentra en repositorios oficiales pero si se puede instalar a través de un repositorio externo. Para instalarlo en nuestro sistema, sólo hemos de abrir la terminal y escribir lo siguiente:

sudo add-apt-repository -y ppa:yannubuntu/boot-repair sudo apt-get update sudo apt-get install -y boot-repair && boot-repair

Esto instalará la herramienta en nuestro sistema operativo. Una vez que hemos instalado el sistema, sólo hemos de cargarlo y ejecutar la herramienta Boot Repair Tool. Tras esto comenzará una serie de herramientas que se encargarán de recomponer el grub y volverlo a la situación previa antes del error, lo que en muchos casos significará la eliminación de un kernel, pero tranquilos que eliminar un kernel defectuoso no significará que perdamos nuestros archivos o nuestros programas, todo volverá a su cauce normal.

Boot Repair Tool es una herramienta muy interesante, aunque no lo parezca. Pero una herramienta que no está disponible para otras distribuciones, lamentablemente. Puede que sea su único punto débil, aunque también es cierto que distribuciones como Fedora y OpenSUSE no suelen tener problemas en ese aspecto. En cualquier caso siempre tenemos la opción de un live-cd como Kali Linux, pero es algo más difícil que instalar Boot Repair Tool ¿ no creéis?