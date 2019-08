Cuando Daniel Foré creó elementary OS, una de las cosas que tenía en mente era crear un sistema operativo basado en Linux que se pareciera mucho a macOS. Cualquiera que lo haya probado se habrá dado cuenta de que lo ha conseguido: su interfaz es sencilla y visualmente atractiva, algo a lo que contribuyen las aplicaciones que se han creado pensando en el sistema operativo que ha hecho famoso el entorno gráfico Pantheon. Una de estas aplicaciones es un Bookworm que recuerda mucho al Apple Books que hasta hace bien poco era conocido como iBooks,

Bookworm es un lector de eBooks, pero también tiene funciones de biblioteca. Esto significa que no solo podremos leer los libros electrónicos con esta app, sino que también se almacenarán y ordenarán como veis en la captura que encabeza este artículo. Si el libro tiene una portada que el software pueda detectar, lo que veremos será como si estuviéramos en una librería. Si la portada no existe o no se puede detectar, Bookworm creará una genérica con el título del libro.

Bookworm, de elementary OS a tu PC con Linux

Ahora mismo, Bookworm va por la versión v.1.1.2 y es compatible con estos formatos:

EPUB.

PDF.

MOBI.

FB2.

CBR.

CBZ.

Bookworm nos ofrece todas las funciones de configuración que podamos desear, como cambiar el tamaño del texto, cambiar la fuente (incluso cargar las nuestras), controlar el espaciado entre líneas y márgenes, realizar anotaciones o un modo oscuro.

Si estáis interesados en probarlo, hay disponible un paquete Flatpak en este enlace y en este otro enlace está la versión para openSUSE. También está disponible desde repositorio:

sudo add-apt-repository ppa:bookworm-team/bookworm sudo apt-get update sudo apt-get install com.github.babluboy.bookworm

Su desarrollador dice que usando el repositorio anterior podemos encontrarnos con problemas de dependencias, ahora o en el futuro, en cuyo caso recomienda instalar el repositorio de elementary OS con este comando:

sudo add-apt-repository ppa:elementary-os/stable

Bookworm es una gran opción para leer libros electrónicos pero (modo broma) tiene un fallo importante: no sirve para leer a Linux Adictos… a no ser que se exporten los artículos a PDF, pero eso ya sería material para otro artículo.