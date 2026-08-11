BlueFerry es una nueva aplicación de código abierto para Linux que permite enviar y recibir mensajes de iMessage y SMS desde un iPhone directamente en el escritorio mediante Bluetooth. El proyecto ofrece una alternativa especialmente interesante para quienes utilizan un ordenador con Linux junto a un iPhone, ya que no necesita un Mac que actúe como intermediario, servicios en la nube, servidores proxy, una cuenta de Apple ni una suscripción.

Una vez emparejado el iPhone con el equipo Linux, los mensajes recibidos aparecen directamente en el escritorio y es posible responder desde las propias conversaciones. También se pueden enviar nuevos mensajes a números de teléfono, direcciones de correo de Apple ID asociadas a iMessage o contactos sincronizados. BlueFerry permite además sincronizar los contactos del iPhone y, de forma opcional, reflejar otras notificaciones del teléfono.

BlueFerry lleva iMessage y SMS al escritorio Linux mediante Bluetooth

Uno de los aspectos más interesantes de BlueFerry es que todo el funcionamiento se realiza mediante una conexión Bluetooth directa con el iPhone. El proyecto no necesita un Mac como puente ni depende de servicios externos para transportar los mensajes entre el teléfono y el ordenador. Esto permite mantener la comunicación entre ambos dispositivos de forma local.

La aplicación dispone de clientes nativos para GNOME, KDE y Quickshell. Todos ellos utilizan el mismo backend local, por lo que la información de emparejamiento, los contactos, las preferencias y el historial de mensajes se comparte independientemente de la interfaz gráfica utilizada. También existe una interfaz de línea de comandos que permite consultar mensajes, enviarlos, sincronizar contactos, eliminar el historial y ejecutar diagnósticos.

En cuanto a su funcionamiento interno, BlueFerry utiliza tres tecnologías Bluetooth diferentes. MAP sobre OBEX se encarga de gestionar los mensajes, consultar la bandeja de entrada, conocer el estado de lectura y enviar mensajes. PBAP sobre OBEX proporciona los contactos en formato vCard, mientras que Apple Notification Center Service mediante Bluetooth LE permite recibir notificaciones adicionales del iPhone y, en determinadas situaciones, obtener información suficiente para identificar a los participantes de conversaciones grupales que de otro modo podrían resultar ambiguas.

BlueFerry tiene algunas limitaciones importantes

El proyecto todavía se encuentra en una etapa muy temprana y existen varias limitaciones que conviene tener presentes. BlueFerry únicamente conoce los mensajes que se hayan visto desde el momento del emparejamiento, por lo que no funciona como un navegador del historial de Mensajes almacenado en iCloud ni puede descargar un archivo histórico existente.

También carece actualmente de soporte para archivos adjuntos, reacciones, indicadores de escritura, FaceTime y llamadas. Tampoco puede acceder al historial completo de mensajes enviados. Por tanto, aunque permite utilizar iMessage y SMS desde Linux, todavía no proporciona todas las funciones disponibles en la aplicación Mensajes del iPhone.

La privacidad es otro de los aspectos que el proyecto ha tenido en cuenta. De forma predeterminada, el historial de mensajes almacenado localmente y los contactos sincronizados se cifran mediante una clave generada aleatoriamente, que se guarda en GNOME Keyring o KDE Wallet. También es posible optar por almacenar los datos localmente sin cifrado o desactivar completamente la conservación de datos, de manera que los nuevos eventos sean únicamente temporales.

BlueFerry comienza con soporte para Arch Linux

Por el momento, la instalación de BlueFerry está orientada a Arch Linux. El repositorio proporciona un script de compilación capaz de generar cuatro paquetes Pacman independientes: el backend de BlueFerry, el cliente GTK, el cliente Qt y el cliente para Quickshell. Las dependencias utilizadas proceden de los repositorios oficiales de Arch Linux, sin recurrir a AUR ni a PyPI.

El proceso de emparejamiento funciona de forma similar al de cualquier otro accesorio Bluetooth. Después de iniciar uno de los clientes gráficos, hay que emparejar el iPhone desde las preferencias de Bluetooth de Linux y confirmar el código mostrado en ambos dispositivos. Posteriormente, desde las opciones de Bluetooth del iPhone, se deben activar las funciones de mostrar las notificaciones de mensajes y sincronizar los contactos para el ordenador Linux.

Una vez completado este proceso, BlueFerry puede volver a conectarse automáticamente después de interrupciones de la conexión Bluetooth. Esto permite mantener el iPhone y el ordenador sincronizados sin tener que repetir manualmente el emparejamiento cada vez que se pierde temporalmente la conexión.

Un proyecto prometedor para usuarios de iPhone y Linux

Los desarrolladores advierten de que el funcionamiento de BlueFerry depende del comportamiento de Bluetooth expuesto por iOS, por lo que futuros cambios realizados por Apple podrían afectar a su compatibilidad. Además, debido a que se trata de un proyecto muy reciente, todavía no se recomienda utilizarlo como único medio para recibir mensajes importantes.

A pesar de estas limitaciones, BlueFerry plantea una solución especialmente interesante para quienes utilizan simultáneamente Linux y un iPhone. El proyecto está publicado bajo la licencia GPL-2.0-only y proporciona su código fuente junto con documentación sobre su arquitectura, los protocolos utilizados y las pruebas realizadas. Su capacidad para acceder a iMessage y SMS directamente desde Linux mediante Bluetooth, sin Mac, nube ni suscripciones, lo convierte en una propuesta que merece la pena seguir de cerca.