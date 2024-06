Cuando Rudra Saraswat presentó al mundo a este proyecto, lo cierto es que tuve sentimientos encontrados. Por una parte, sonaba muy bien eso de poder instalar paquetes de cualquier distribución – y más adelante de Android -; por otra, su creador también está detrás de Ubuntu Unity, Unity Desktop, Ubuntu Web, UbuntuEd y no sé si me dejo algo, por lo que preocupaba que pudiera dejar este proyecto como otros. Pero el tiempo va pasando, y blendOS v4 ha llegado continuando su progresión.

blendOS v4 sigue con su modelo de desarrollo. Es una distribución inmutable, lo que significa que es de sólo lectura y no se puede romper. La diferencia entre esta distro y otras como las de Fedora o SteamOS es que incluye las herramientas por defecto para instalar paquetes de otras distribuciones. Además de inmutable también es atómica, y desde blendOS v4, completamente declarativa.

blendOS v4 ya disponible

Que sea totalmente declarativa permite tener cualquier paquete, kernel o drivers de los repositorios de Arch Linux o su repositorio del usuario, también conocido como AUR por sus siglas en inglés, mientras incluye opciones de GNOME, KDE, XFCE, MATE y Budgie para que no tengamos que descargar los entornos gráficos por nuestra cuenta, lo que también nos obligaría a configurarlos para que quedaran bien.

Saraswat no ha publicado mucha más información sobre las novedades de blendOS v4, pero se sabe que usa Linux 6.9 y se han actualizado los paquetes a versiónes más recientes.

Para quienes no lo conozcan, el soporte para Android existe, pero sólo en escritorios con soporte completo para Wayland – como GNOME y KDE – y no se puede usar en máquinas virtuales. Para poder ver todo el potencial de esta distribución inmutable y atómica hay que realizar una instalación nativa, es decir, no usarlo en una sesión en vivo ni en una máquina virtual.

Los usuarios interesados pueden descargar la nueva ISO desde este enlace.