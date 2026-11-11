Blender 5.3 ya está disponible para Windows, macOS y Linux y llega con una novedad central para quienes trabajan con reconstrucción 3D: el soporte de Gaussian Splats en los formatos PLY y SPZ. La versión permite importar y mostrar estas escenas, que no se construyen con polígonos de superficies cerradas, sino con multitud de puntos de imagen suaves y, en ocasiones, transparentes que generan una vista espacial.

El programa almacena estos datos como una nube de puntos y ofrece herramientas para editarlos mediante reglas de forma antes de visualizarlos con sus distintos métodos de renderizado. En la práctica, Blender 5.3 abre la puerta a combinar entornos capturados del mundo real con otros contenidos 3D dentro del mismo proyecto, algo útil para fotogrametría y escaneo 3D.

¿Qué cambia Blender 5.3 para los artistas 3D?

El cambio más visible es que los Gaussian Splats dejan de ser un formato ajeno al flujo habitual de Blender. Se pueden importar archivos PLY y SPZ y mostrarlos en el viewport, con la posibilidad de integrarlos en escenas que ya contienen otros objetos 3D. Eso facilita trabajar con capturas de espacios reales sin tener que reconstruirlos manualmente desde cero.

La versión también mantiene la apuesta por los motores de render del programa. Los splats se pueden visualizar con los distintos métodos de renderizado, y la primera información disponible los sitúa utilizables en EEVEE, Cycles y Workbench. Esa variedad importa porque permite decidir entre una previsualización rápida y un acabado más elaborado según la fase del proyecto.

Gaussian Splats: de fotos y vídeos a escenas en PLY y SPZ

Los Gaussian Splats se obtienen a partir de fotos o vídeos y permiten reconstruir escenas reales con un aspecto muy fotográfico. En Blender 5.3 se importan como nubes de puntos y se pueden combinar con otros contenidos 3D. Para fotogrametría y escaneo 3D, la técnica resulta interesante por su realismo y por cómo gestiona reflejos, aunque el resultado depende de la captura original.

El formato PLY y el formato SPZ son las vías de entrada admitidas. El primero es un contenedor clásico de nubes de puntos; el segundo, asociado a Splat Zip o Niantic SPZ, se ha popularizado en flujos de splats. Blender 5.3 puede mostrar ambos, pero todavía no exportarlos, así que el trabajo de ida y vuelta con otras herramientas queda limitado.

DLSS y mejoras en el viewport con tarjetas Nvidia

En el viewport, Blender 5.3 incorpora una mejora pensada para tarjetas Nvidia compatibles. El nuevo método reduce el ruido de imagen y reutiliza información de fotogramas anteriores, lo que permite un render interactivo más fluido sin cambiar de hardware. La primera información lo identifica con DLSS dentro de Cycles, con upscaling y reutilización de muestras de frames previos.

Ese avance no convierte un equipo antiguo en una máquina nueva. El hardware sigue siendo el mismo y la física no negocia con promesas de software, pero sí puede aliviar la espera en la previsualización. Para quien trabaja con escenas pesadas, la diferencia se notará sobre todo en la fluidez del viewport, no en la capacidad bruta de la GPU.

¿Qué límites tiene esta versión y qué debe tener en cuenta el usuario?

La compatibilidad con Gaussian Splats aún tiene flecos. Blender 5.3 no permite exportar a PLY ni SPZ, el equipo sigue trabajando en la velocidad y los colores pueden variar al renderizar. Además, los cambios de iluminación posteriores a la captura son limitados, así que conviene planificar la escena antes de dar por buena la integración.

En EEVEE, la versión añade cámaras panorámicas capaces de renderizar vistas de 360 grados en formatos esféricos y cúbicos, además de imágenes de ojo de pez o bola de espejos. Las imágenes de ojo de pez coinciden con el render de Cycles, aunque no hay soporte de profundidad de campo ni ray tracing en esa parte. El viewport tampoco incorpora un método para calcular efectos espaciales con fotogramas anteriores.

El editor de vídeo también cambia: al borrar una sección, los clips siguientes se desplazan a la izquierda en lugar de dejar un hueco, y la interfaz se ha rediseñado para facilitar montajes largos o revisados con frecuencia. Son mejoras separadas del apartado de splats, pero completan una actualización pensada para el trabajo diario.

Cómo empezar a usar Gaussian Splats en Blender 5.3

Descarga Blender 5.3 para Windows, macOS o Linux desde los canales habituales del proyecto.

Prepara el archivo de captura en PLY o SPZ; la exportación desde Blender todavía no está disponible.

Importa la nube de puntos y revísala en el viewport antes de integrarla con otros objetos 3D.

Elige el motor de render según el acabado que necesites: EEVEE, Cycles o Workbench.

Si usas tarjetas Nvidia compatibles, prueba la mejora del viewport con reutilización de fotogramas anteriores.

Conviene revisar los colores y la iluminación después de importar, porque el render puede diferir de la captura original. Para proyectos de fotogrametría, lo sensato es probar primero con una escena pequeña y comprobar el rendimiento antes de meter splats en un proyecto grande.

La actualización deja a Blender 5.3 como una versión especialmente orientada a quienes mezclan captura del mundo real con creación 3D. El soporte de PLY y SPZ, la mejora del viewport en tarjetas Nvidia y los cambios en vídeo y EEVEE marcan un paso práctico, aunque la exportación de splats y la fidelidad de color siguen pendientes.