Blender 5.2 LTS ya está disponible con físicas basadas en nodos y bibliotecas online

Blender 5.2 ya está disponible como nueva versión LTS (Long-Term Support) del conocido software de creación 3D de código abierto. Este lanzamiento incorpora importantes novedades dirigidas tanto a artistas como a desarrolladores, destacando un nuevo sistema de físicas basado en nodos, bibliotecas de recursos en línea y numerosas mejoras en los motores de renderizado, Geometry Nodes y el rendimiento general de la aplicación.

Al tratarse de una versión LTS, Blender 5.2 recibirá soporte y correcciones durante un periodo prolongado, convirtiéndose en la opción recomendada para estudios de animación, creadores de contenido y profesionales que buscan estabilidad sin renunciar a las últimas tecnologías incorporadas al programa.

Blender 5.2 estrena físicas basadas en nodos y bibliotecas de recursos en línea

Una de las novedades más importantes de Blender 5.2 es el nuevo sistema experimental de simulación física basado en Geometry Nodes. Inicialmente está orientado a simulaciones de tela y cabello, permitiendo crear comportamientos complejos mediante nodos y facilitando la creación de efectos físicos mucho más flexibles y personalizables.

Otra incorporación destacada son las bibliotecas de recursos alojadas en Internet. Los usuarios pueden registrar bibliotecas remotas, explorarlas directamente desde Blender y descargar únicamente los elementos que necesiten en cada momento, simplificando el acceso a modelos, materiales y otros activos sin necesidad de almacenarlos previamente de forma local.

El motor de renderizado EEVEE también recibe importantes optimizaciones. Entre ellas destacan mejoras en el tratamiento de la iluminación, una mayor eficiencia en escenas con numerosas instancias y nuevas capacidades relacionadas con la visibilidad de las luces, lo que contribuye a obtener un mejor rendimiento durante el trabajo en tiempo real.

Cycles tampoco se queda atrás. Blender 5.2 introduce una nueva caché de texturas que reduce el consumo de memoria y acelera la carga de escenas especialmente complejas, una mejora especialmente útil para proyectos profesionales con un gran número de imágenes y materiales. Además, se incorporan nuevos espacios de color para cámaras de distintos fabricantes y otras optimizaciones orientadas a mejorar la fidelidad del flujo de trabajo.

Otras mejoras

Geometry Nodes continúa ampliando sus posibilidades con nuevos nodos, mejoras en la edición procedural y herramientas adicionales para manipular geometría, audio y colecciones de objetos. Junto a ello, Blender 5.2 incorpora numerosas correcciones de errores, optimizaciones internas y mejoras de usabilidad repartidas por prácticamente todos los componentes de la aplicación.

Con Blender 5.2, la Blender Foundation refuerza una de las versiones más ambiciosas de los últimos años. La combinación de soporte a largo plazo, nuevas físicas basadas en nodos, bibliotecas de recursos en línea y múltiples mejoras de rendimiento convierten a esta versión en una actualización especialmente interesante tanto para usuarios profesionales como para aficionados al diseño y la animación 3D.