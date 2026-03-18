La llegada de Blender 5.1 marca otro paso importante para uno de los programas de creación 3D de código abierto más utilizados, tanto en estudios pequeños como en producción independiente. No es una revolución completa, pero sí una actualización muy amplia que toca casi todos los apartados del software.

Esta versión se centra sobre todo en mejorar el rendimiento, reforzar la estabilidad y ampliar las posibilidades técnicas en áreas clave como el render, la animación, la edición de vídeo, la composición y la integración en pipelines profesionales. Todo ello sin abandonar la filosofía de software libre y manteniendo la descarga gratuita para Windows, macOS y Linux.

Novedades destacadas en render: Cycles y Eevee más rápidos

En el terreno del render, Blender 5.1 se centra en que las escenas se calculen más rápido y con mejor aprovechamiento del hardware. Cycles, el motor de producción, obtiene incrementos de velocidad tanto en CPU como en GPU, mientras que Eevee acelera la compilación de materiales y reduce el uso de memoria de texturas.

En Cycles, las pruebas realizadas muestran que el render por CPU en Windows es ahora entre un 5% y un 20% más rápido, según la escena y el hardware empleado. La GPU también gana terreno, con incrementos de alrededor de un 5-10% en distintas configuraciones y sistemas operativos, lo que se nota especialmente en escenas complejas o animaciones de larga duración.

El cambio más llamativo para quienes usan gráficas de AMD es que, con Blender 5.1, el trazado de rayos por hardware mediante HIP-RT pasa a estar activado por defecto. Esto permite aprovechar de manera más directa las capacidades de ray tracing de estas tarjetas en Cycles, sin tener que tocar configuraciones avanzadas.

En Eevee, el motor en tiempo real, se ha revisado el proceso de compilación de shaders. Al preprocesar las fuentes, los materiales se compilan considerablemente más rápido: en la escena de prueba Barbershop se observa una mejora de entre el 25% y el 50%, dependiendo de si se utiliza el backend OpenGL, Vulkan o Metal y de si es una compilación «en frío» (sin caché previa).

Además, Eevee reduce ahora el consumo de memoria de texturas gracias a un sistema que permite solapar framebuffers y texturas de render en distintos momentos del fotograma. Según las notas técnicas, esto se traduce en un ahorro de alrededor del 30-40% de memoria gráfica, algo que puede marcar la diferencia en proyectos pesados.

Otra mejora práctica en Eevee es la incorporación de nuevos controles de intensidad de rutas de luz, que facilitan ajustar el equilibrio entre iluminación directa e indirecta sin necesidad de retocar la configuración de muestreo, lo que agiliza el ajuste fino del look final.

Raycast: nuevo nodo para efectos no fotorrealistas y proyección

Entre las funciones nuevas, uno de los protagonistas de Blender 5.1 es el nodo Raycast, disponible en Eevee. Este nodo lanza rayos adicionales dentro de la escena y devuelve información de la primera superficie que encuentra, lo que abre la puerta a una amplia variedad de efectos de sombreado creativos.

Al conocer con precisión el punto más cercano donde impacta el rayo o la distancia recorrida, se pueden montar configuraciones para sombras toon, efectos tipo rayos X o sistemas de proyección de calcas (decals) sobre geometrías complejas. De hecho, durante el desarrollo se popularizó un montaje de proyección de decals realizado por artistas de animación 3D, que demostraba cómo este nodo permite técnicas que antes requerían soluciones mucho más rebuscadas.

El propio equipo de Blender ha puesto a disposición de la comunidad varios archivos de ejemplo descargables, donde se pueden estudiar en detalle configuraciones de Raycast para sombreado tipo cómic, efectos de rayos X o proyección de gráficos sobre superficies. Eso sí, se advierte de que este nodo puede resultar computacionalmente costoso, por lo que recomiendan hornear ciertos resultados cuando se utilice de forma intensiva.

Compositor: nuevo nodo Mask to SDF y vínculos con el editor de vídeo

El sistema de composición integrado de Blender lleva varias versiones recibiendo mejoras y Blender 5.1 continúa esa tendencia con nuevas herramientas y optimizaciones de rendimiento. Una de las incorporaciones más interesantes es el nodo Mask to SDF, que transforma cualquier máscara en un campo de distancia firmado (Signed Distance Field).

Este tipo de representación permite calcular para cada píxel la distancia al borde de la máscara, lo que hace muy sencillo construir efectos de bordes suaves, brillos, erosión o dilatación de formas y montajes basados en la distancia, como desenfoques procedurales que se expanden desde un contorno concreto.

El Compositor también incorpora compatibilidad con nodos utilitarios ya presentes en otros contextos, como Radial Tiling, Boolean, Integer, Vector e Index Switch, ampliando así las posibilidades a la hora de construir árboles de nodos complejos para postproducción.

En cuanto al rendimiento, varios de los nodos más usados han sido optimizados de manera significativa. Operaciones como Blur, Directional Blur, Vector Blur, Glare, Lens Distortion y Anti-Aliasing se ejecutan ahora entre 1,2 y 2 veces más rápido, lo que puede marcar una gran diferencia al componer secuencias largas o trabajos con muchas capas.

Una novedad especialmente relevante para quienes montan vídeo dentro de Blender es la llegada del nodo Sequencer Strip Info. Este nodo lee atributos de las tiras en el Video Sequence Editor (VSE), como tiempos de inicio y fin, lo que permite sincronizar con precisión efectos de composición con los cortes y transiciones de la línea de tiempo de vídeo.

Video Sequence Editor: audio mejorado y flujo con el Compositor

El Video Sequence Editor, el sistema interno para corte y edición de vídeo, también recibe varios ajustes que apuntan a un flujo de trabajo más flexible, sobre todo en el tratamiento del audio. A partir de esta versión, es posible modificar el tono de las pistas de sonido directamente desde el VSE.

El cambio de tono se puede controlar mediante semitonos o factores de escala, por ejemplo, indicando que una pista suene un 30% más grave. Además, se suma la posibilidad de aplicar efectos de eco a las tiras de audio, lo que amplía las opciones creativas básicas sin necesidad de pasar por un editor externo.

Otra mejora útil son las metastrips con corrección de volumen global. Cuando se agrupan varias tiras, como dos pistas de audio, ahora se puede ajustar el volumen conjunto de toda la metastrip, facilitando el control del nivel general sin tener que editar cada pista por separado.

La integración entre VSE y Compositor se refuerza también desde el propio flujo de trabajo: no solo se pueden sincronizar efectos mediante el nodo Sequencer Strip Info, sino que resulta posible crear directamente la configuración del VSE desde el Compositor, acercando ambos entornos y simplificando la organización de proyectos donde montaje y postproducción se realizan dentro de Blender.

Animación: rigs complejos mucho más ágiles

En animación, Blender 5.1 combina nuevas herramientas con una mejora muy notable en el rendimiento de evaluación de personajes. Una incorporación destacada es el modificador de suavizado gaussiano en el Editor de Curvas (Graph Editor), que permite suavizar F-curves de manera no destructiva.

Esta herramienta está pensada, entre otras cosas, para reducir el ruido en datos de captura de movimiento sin perder la información original, ya que el suavizado se aplica como un modificador y las claves de animación permanecen intactas. Se advierte, eso sí, que puede ser exigente en recursos, por lo que conviene no aplicarlo de forma indiscriminada a demasiadas curvas a la vez.

En cuanto a rendimiento, la evaluación de Actions y Shape Keys se ha optimizado de forma considerable. En pruebas con un procesador AMD Ryzen de 12 núcleos y 24 hilos, evaluando un armature con alrededor de 2.600 huesos durante 1.000 fotogramas, las tasas de fotogramas se multiplican por un factor de entre 2,25 y 2,3, dependiendo de la cantidad de hilos aprovechados.

Para las Shape Keys, que se usan para morph targets y expresiones faciales, las mejoras son aún más llamativas: en una malla de aproximadamente un millón de vértices, las tasas de fotogramas pueden ser de 2,3 a 4 veces superiores. Esto se traduce en una manipulación mucho más fluida de personajes complejos, algo especialmente apreciable en producciones de animación y videojuegos.

Geometría y volúmenes: nuevos nodos para texto y rejillas voxel

El sistema de Geometry Nodes, que permite crear herramientas y efectos procedurales, recibe varias incorporaciones orientadas tanto al texto como al trabajo con volúmenes. El nodo Strings to Curves se amplía con numerosos sockets de entrada adicionales, lo que permite animar prácticamente cualquier parámetro relacionado con el texto.

A partir de ahora es más sencillo construir montajes en los que se controlen la separación de caracteres, alineaciones, cajas de texto y otros atributos de forma procedimental. Esto facilita la creación de efectos tipográficos animados sin necesidad de recurrir a herramientas externas, algo que puede interesar especialmente a quienes producen piezas de motion graphics.

En el ámbito de los volúmenes, la comunidad ha contribuido una serie de nodos nuevos diseñados para manipular rejillas de vóxeles, muy útiles en efectos volumétricos. El nodo Clip Grid permite desactivar todos los vóxeles fuera de un cubo definido; por su parte, Cube Grid Topology genera una rejilla cúbica con todos los vóxeles activos.

Otros nodos, como Grid Mean y Grid Median, calculan la media y la mediana de los valores de todos los vóxeles de una rejilla, respectivamente, lo que ayuda a analizar o normalizar datos volumétricos. Los nodos Grid Dilate y Grid Erode permiten expandir o contraer las zonas activas en la rejilla; combinando una dilatación seguida de una erosión se pueden cerrar agujeros en el volumen con relativa facilidad.

Finalmente, el nodo Grid to Points crea un punto en cada vóxel activo de la rejilla, puntos que se pueden usar para instanciar objetos. Por ejemplo, se puede representar cada vóxel mediante un cubo, algo muy práctico para depurar y visualizar el estado interno de las rejillas volumétricas durante el desarrollo de configuraciones complejas.

Interfaz, nodos y mejoras de flujo de trabajo

La interfaz de Blender y los sistemas basados en nodos también reciben su ración de mejoras. Según los desarrolladores, en la UI se han aplicado cerca de un centenar de correcciones y pequeños ajustes, entre los que destaca la posibilidad de buscar controles por nombre dentro del panel de Preferencias, agilizando el acceso a opciones concretas.

Otra mejora de usabilidad es la opción de redimensionar las vistas en cuadrícula (quad view) arrastrando el punto central, algo que hace más cómodo adaptar el espacio de trabajo a las necesidades de cada tarea sin recurrir a menús adicionales.

En la parte de nodos, una novedad muy práctica es que ahora se pueden copiar y pegar árboles de nodos entre distintas instancias de Blender utilizando el portapapeles del sistema. Esto incluye la posibilidad de transferir configuraciones entre diferentes tipos de editores de nodos, como el Shader Editor y el Compositor, lo que facilita reutilizar configuraciones y librerías de efectos.

Además, se introduce un nuevo nodo Bone Info en Geometry Nodes, que permite acceder a la posición de los huesos desde flujos de trabajo procedurales. Aunque se trata todavía de un paso inicial, esta posibilidad abre la puerta a exploraciones en rigging procedural y sistemas de animación más avanzados basados en nodos.

Grease Pencil, escultura y pintura

El conjunto de herramientas de Grease Pencil, pensado para animación 2D dentro de un entorno 3D, también evoluciona en Blender 5.1 con cambios de flujo de trabajo relevantes. Entre ellos, destaca la opción de controlar los rellenos directamente, sin depender únicamente de los materiales asociados a los trazos.

Además, se añade la posibilidad de crear agujeros en las áreas de relleno, ya sea mediante nuevos operadores que realizan operaciones de tipo booleano sobre las formas, o aprovechando el importador de SVG. Esto amplía de forma notable la flexibilidad a la hora de diseñar personajes y fondos con áreas vacías o recortes complejos.

En las herramientas de Escultura y Pintura, la mayor parte de los cambios se centra en correcciones y estabilidad, pero se incluye un nuevo pincel Blur. Este pincel está pensado específicamente para suavizar colores sobre la superficie al trabajar en modo Sculpt, evitando tener que recurrir a los pinceles de arrastre de color (Smear) o de pintura tradicionales para lograr un efecto de difuminado.

Video, VR y Vulkan: rendimiento y experiencia inmersiva

Más allá de la edición de vídeo clásica, Blender sigue reforzando sus capacidades en realidad virtual. En la versión 5.1, el sistema de teletransporte dentro de escenas VR se ha reescrito por completo para aproximarse más a las convenciones de los juegos actuales y reducir las molestias asociadas al movimiento continuo, como los mareos.

La nueva implementación indica de manera clara el destino del teletransporte, e introduce un widget que evita saltar sin querer al interior de paredes o zonas no deseadas, mostrando un aviso en rojo cuando la posición elegida no es adecuada. Además, se mantiene y se amplía la compatibilidad con OpenXR, incluyendo soporte en macOS, lo que resulta relevante para estudios que trabajan con distintos sistemas operativos.

En el plano gráfico, Blender avanza en su transición desde OpenGL hacia Vulkan como backend principal. Hasta ahora, una de las áreas donde Vulkan iba por detrás era la previsualización de escenas en VR, donde el rendimiento resultaba inferior. Con Blender 5.1, ese último cuello de botella se ha eliminado y Vulkan se sitúa al menos al nivel de OpenGL en todos los escenarios evaluados.

Este avance, sumado a tiempos de carga más rápidos y un mejor aprovechamiento del hardware moderno, acerca el momento en que Vulkan se convierta en la opción por defecto en futuras versiones. Además, el soporte de Vulkan se refuerza con características como un nuevo «pool» de texturas específico y una mayor estabilidad general.

Integración en pipeline, formatos y requisitos del sistema

Para su integración en entornos profesionales, Blender 5.1 se alinea con los estándares del sector actualizando componentes clave. El programa adopta Python 3.13 y OCIO 2.5, lo que lo acerca a las especificaciones de la VFX Reference Platform de 2026, habitual en muchos estudios de efectos visuales y animación.

En el apartado de entrada y salida de datos, se introduce soporte de exportación AVIF y se mejoran los exportadores de USD, glTF y FBX. En el caso de FBX, las versiones generadas incluyen ahora las normales asociadas a las Shape Keys, lo que se traduce en una mejor compatibilidad con motores de juego y otros programas 3D cuando se exportan personajes y animaciones.

Blender 5.1 mantiene su distribución bajo licencia GPLv3, con acceso abierto al código fuente. El software es gratuito y se puede descargar para sistemas Windows (a partir de la versión 8.1), macOS (13.0 en adelante) y Linux con glibc 2.28 o superior, cubriendo así la mayoría de entornos habituales tanto domésticos como de estudio.

Estabilidad y calidad: más de 350 errores corregidos

Junto con las novedades visibles, una parte muy importante del trabajo en Blender 5.1 se ha dedicado a reforzar la estabilidad y la calidad general. Dentro de la iniciativa conocida como «Winter of Quality», que se ha desarrollado entre diciembre y enero, se han corregido más de 350 errores reportados por la comunidad.

El área más beneficiada ha sido el conjunto de herramientas de modelado 3D, con cerca de 60 correcciones, pero las herramientas de vídeo y la interfaz gráfica no se quedan atrás, con en torno a medio centenar de arreglos cada una. El Compositor, el editor de secuencias de vídeo y los propios núcleos de Cycles y del sistema también han recibido refactorizaciones y limpiezas de código, lo que debería traducirse en un comportamiento más predecible y robusto.

Blender 5.1 incluye asimismo actualizaciones en áreas como la creación de metadatos de escenas, la reorganización interna de algunos módulos y otros cambios que, aunque menos visibles para el usuario final, contribuyen a que el programa responda mejor en proyectos de larga duración o con archivos muy pesados.

Con este conjunto de mejoras, Blender 5.1 se consolida como una actualización amplia y muy orientada al uso diario: más estabilidad, mejor rendimiento en render y animación, nuevas opciones en nodos, vídeo y VR, y una integración más sólida en pipelines profesionales. Para usuarios que ya trabajan con Blender en animación, VFX, videojuegos o visualización, la versión supone un salto tangible en comodidad y fiabilidad, manteniendo al mismo tiempo el modelo de software libre que caracteriza al proyecto.