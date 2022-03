Blender 3.1 ha llegado con una mejora considerable de rendimiento

Yo, que he usado todo tipos de sistemas operativos, tengo muy grabado en mi memoria lo que pasó cuando Apple pasó de Mac OS X 10.5 Leopard a Mac OS X 10.6 Snow Leopard. No vi su presentación, pero hace poco leí que en esa Keynote se habló de que era una versión sin nuevas funciones, no de importancia. Se habían centrado en mejorar el rendimiento, y se notaba, vaya si se notaba. Si estoy mencionando esto es porque hay veces que merece la pena parar un poco y mejorar lo existente, y eso es principalmente lo que han hecho en Blender 3.1.

Tal y como leemos en la nota de su lanzamiento, y en el siguiente vídeo, Blender 3.1 es un lanzamiento de este tipo, una actualización que se ha centrado en mejorar el rendimiento. Eso sí, a diferencia de Apple con su Leopardo de las Nieves, esta actualización del famoso modelador 3D sí ha incluido novedades. Son pocas, pero pueden llegar a ser importantes justamente para los ordenadores de la manzana, ya que se ha mejorado el soporte para el M1 de Apple.

Otras novedades de Blender 3.1

Soporte de GPU de Metal aportado por Apple para ordenadores con procesadores M1 y tarjetas gráficas AMD.

Aceleración de la GPU para el modificador de subdivisión.

Edición de mallas más rápida.

Indexación del navegador de activos.

Soporte del editor de imágenes para imágenes de gran tamaño.

Mejora de la velocidad de exportación a .obj y .fbx.

Mejoras en el multithreading, la evaluación del árbol de nodos y la reducción del uso de memoria en los nodos de geometría.

Blender 3.1, que ha llegado unos tres meses después de la versión anterior, ha sido lanzado hace unas horas, y ya se puede descargar desde su página web oficial o su paquete snap. En las próximas horas aparecerá en repositorios oficiales de algunas distribuciones Linux, y en algún momento también lo hará en Flathub.