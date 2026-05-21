La herramienta de limpieza de sistemas BleachBit ha dado un paso más al estrenar una interfaz de usuario en modo texto (TUI) que se suma a su veterana versión gráfica y a la línea de comandos tradicional. Con este nuevo modo, los usuarios pueden gestionar la limpieza de archivos temporales y otros restos del sistema directamente desde el terminal, pero con una experiencia interactiva mucho más cómoda que escribir comandos sueltos.

Este enfoque resulta especialmente interesante para quienes administran servidores Linux sin entorno gráfico o equipos ligeros en los que no compensa instalar las dependencias de un escritorio completo. También puede ser útil en entornos de trabajo DevOps, donde mantener los sistemas limpios y con recursos disponibles es clave para que las herramientas de integración y despliegue continuos funcionen con fluidez.

Qué aporta BleachBit TUI frente a la GUI y la CLI

La nueva interfaz en modo texto de BleachBit se sitúa a medio camino entre la aplicación gráfica clásica y la CLI pensada para scripts. A diferencia del modo de línea de comandos, que está orientado a tareas no interactivas, el TUI permite desplazarse por menús, marcar opciones, previsualizar qué se va a borrar y lanzar la limpieza sin necesidad de recordar parámetros complejos.

La navegación se hace principalmente con el teclado, aunque existe cierto soporte de ratón, incluido el uso de la rueda para desplazarse. Esta combinación facilita su uso tanto en terminales locales como en sesiones remotas, por ejemplo a través de SSH, un escenario muy habitual en servidores Linux donde no hay interfaz gráfica disponible.

El TUI está pensado para cubrir casos donde la GUI no encaja bien: equipos de pocos recursos, servidores en centros de datos gestionados a distancia o máquinas donde el usuario prefiere no cargar librerías de escritorio adicionales. Todo ello sin renunciar al control fino sobre qué aplicaciones y componentes del sistema se van a limpiar.

Funcionamiento básico y atajos de teclado

El diseño de la interfaz de texto es relativamente sencillo, pero ofrece todas las funciones esenciales para revisar y eliminar archivos sobrantes. Las distintas categorías de limpieza (navegadores, registros, cachés de paquetes, temporales, etc.) se muestran agrupadas, y cada una se puede expandir para ver opciones más específicas.

Para activar o desactivar elementos, se utiliza la barra espaciadora, que marca o desmarca las casillas asociadas a cada componente. Con la tecla Enter se despliega la categoría seleccionada, de manera que el usuario puede bajar al detalle y decidir exactamente qué se va a procesar en cada aplicación o área del sistema.

Una de las funciones más útiles es la previsualización de la limpieza. El TUI ofrece dos atajos distintos: pulsando la tecla p se lanza un análisis previo sobre todos los elementos seleccionados, mientras que con P (mayúscula) se obtiene una vista previa únicamente del componente que está en foco. Así se puede comprobar qué archivos se verán afectados antes de tomar ninguna decisión irreversible.

En cuanto a la eliminación, la tecla d ejecuta la limpieza global de todo lo marcado, y D se limita al componente concreto que se está revisando. Una vez aceptada la operación, la interfaz muestra un cuadro de diálogo en la parte inferior derecha del terminal con el detalle de los archivos eliminados y el espacio de almacenamiento recuperado, algo especialmente relevante en servidores con discos ajustados.

Gestión de permisos y advertencias de seguridad en BleachBit TUI

Como sucede con la mayoría de herramientas de mantenimiento del sistema, BleachBit TUI necesita permisos elevados para limpiar determinadas rutas y áreas sensibles. Si se lanza sin privilegios de administrador, algunas operaciones de borrado pueden fallar, de modo que en Linux es habitual ejecutarlo con sudo al iniciar el script en Python.

Cuando el usuario arranca la interfaz con los permisos adecuados, el proceso de limpieza incluye múltiples avisos y solicitudes de confirmación antes de tocar nada delicado. Esta estrategia reduce el riesgo de eliminar archivos necesarios y minimiza los sustos, algo que se agradece tanto en estaciones de trabajo como en entornos de servidor.

El TUI también da la opción de sobrescribir los datos de los ficheros que se borran para mejorar la protección de la privacidad. Esta característica, ya presente en la versión gráfica, resulta útil si se manipulan datos sensibles en máquinas que puedan ser reutilizadas o auditadas más adelante.

Compatibilidad, backend compartido y funciones aún ausentes

Una de las claves de este nuevo modo es que comparte el mismo backend que BleachBit 6.0, por lo que no es una herramienta aislada, sino otro frontal sobre el motor ya existente. Esto implica que recoge automáticamente las preferencias configuradas en la aplicación gráfica, sin necesidad de volver a definir todo desde cero.

Entre los ajustes que el TUI hereda se incluyen las opciones de limpieza seleccionadas previamente, la lista de elementos a conservar (whitelist o keep list), las definiciones de limpieza personalizadas y la lista de cookies que deben mantenerse, gestionada desde el propio administrador de cookies de BleachBit.

A día de hoy, la versión en modo texto se encuentra en fase alfa, por lo que todavía tiene algunas carencias importantes. No dispone de sistema de traducciones implantado, el llamado Expert Mode no está activo, las rutas protegidas aún no se gestionan desde esta interfaz, la generación de «chaff» (ruido de datos para ocultar patrones) no está integrada y tampoco se realizan comprobaciones de actualización en línea desde el propio TUI.

Además, la modificación de preferencias generales sigue siendo tarea de la GUI: el usuario debe ajustar la configuración desde la aplicación gráfica, y luego el TUI se limita a respetar esos valores. Para muchos escenarios, sin embargo, esto es suficiente, ya que el objetivo de la interfaz de texto es ejecutar limpiezas de forma ágil más que rediseñar la configuración desde cero.

Menú de paleta, ayuda en pantalla y opciones visuales de BleachBit TUI

La experiencia de uso incluye un menú de paleta accesible con la combinación Ctrl+P desde el propio terminal. Este menú permite buscar comandos dentro de la interfaz, ampliar al máximo un componente concreto para verlo con más detalle, cerrar BleachBit, tomar una captura de pantalla y mostrar un panel lateral con las teclas de ayuda.

Esta paleta es especialmente útil para usuarios que se están familiarizando con los atajos o que prefieren buscar acciones por nombre en lugar de memorizar combinaciones. También agiliza la salida de la aplicación y el acceso rápido a la documentación básica sin tener que consultar manuales externos.

En el apartado estético, el TUI admite el cambio de temas de visualización para adaptarse mejor a distintos tipos de terminal, fondos oscuros o claros y preferencias personales. Aunque se trata de una interfaz basada en texto, los desarrolladores han tenido en cuenta que sea agradable de usar y no canse la vista durante sesiones prolongadas.

Versiones disponibles en Linux y Windows

Aunque gran parte del interés por BleachBit TUI se concentra en sistemas Linux, donde la administración por consola es muy habitual, la herramienta también se ha preparado para funcionar en entornos Windows con terminal. En este caso, el TUI se distribuye tanto en forma de instalador como en paquete portable.

Una diferencia relevante es que la versión en modo texto para Windows se compila como binario nativo de 64 bits, a diferencia de las compilaciones estables actuales de la GUI y de la CLI, que siguen siendo de 32 bits. Esto puede resultar ventajoso en equipos modernos con sistemas de 64 bits, ya que se aprovechan mejor los recursos de la máquina.

En el ecosistema Linux, por su parte, el TUI complementa a los limpiadores ya conocidos, como limpiar los paquetes en Arch Linux que van desde simples scripts hasta aplicaciones gráficas de gran tamaño. BleachBit, al ser software libre y multiplataforma, se coloca como una opción versátil tanto para escritorios domésticos como para servidores y estaciones de trabajo profesionales repartidos por toda Europa.

Cómo probar BleachBit TUI en Ubuntu y otras distribuciones Linux

La nueva interfaz de texto no forma parte todavía de las compilaciones estables estándar. Para probarla en distribuciones como Ubuntu o derivadas, es necesario acudir directamente al repositorio oficial del proyecto en GitHub y utilizar la rama específica dedicada al TUI.

En Ubuntu, el procedimiento pasa primero por instalar los paquetes necesarios para que la versión en terminal funcione sin problemas. Eso implica contar con git para clonar el repositorio y con varios módulos de Python 3 como chardet, textual y psutil, que se pueden añadir mediante el gestor de paquetes habitual. Una vez resueltas las dependencias, se clona el proyecto de BleachBit, se entra en la carpeta descargada y se sincronizan las ramas más recientes del repositorio remoto.

Desde ahí, hay que cambiar a la rama correspondiente al desarrollo del TUI y habilitar su seguimiento. Tras este paso, basta con ejecutar el archivo de Python asociado a la interfaz de texto para iniciar BleachBit TUI directamente en el terminal. Si se va a usar con frecuencia, conviene mantener actualizada esa rama con los últimos cambios subidos a GitHub para beneficiarse de mejoras y correcciones de errores.

Este método basado en código fuente es habitual en el ecosistema Linux, y permite que usuarios avanzados y administradores de sistemas en Europa y otros territorios puedan evaluar la herramienta antes de que llegue a los repositorios de sus distribuciones. También facilita que quienes ya trabajan con BleachBit en su versión gráfica puedan ir probando el TUI en paralelo.

Utilidad en entornos DevOps y servidores

Más allá del uso en ordenadores personales, BleachBit TUI encaja bien en contextos de DevOps y administración de infraestructuras. Mantener limpios los entornos de integración y despliegue ayuda a reducir tiempos de compilación, evita que los discos se llenen con artefactos antiguos y disminuye el riesgo de incidencias por falta de espacio.

Con la interfaz en modo texto, los equipos de operaciones pueden programar sesiones de limpieza periódicas o ejecutarlas de forma manual cuando detectan que un servidor está empezando a acumular demasiados residuos. La posibilidad de previsualizar qué se va a borrar y de ajustar qué componentes se tocan en cada ciclo aporta un nivel de control interesante en sistemas críticos.

En organizaciones europeas que adoptan cada vez más prácticas de integración continua, este tipo de herramientas ayuda a que los equipos se centren en el desarrollo y la automatización, mientras mantienen a raya los aspectos más mundanos de la administración del sistema. Integrar BleachBit TUI en rutinas de mantenimiento puede ser una pieza más dentro de una estrategia de observabilidad y cuidado de la plataforma.

En conjunto, la llegada de BleachBit TUI supone un refuerzo para quienes prefieren gestionar la limpieza del sistema desde el terminal sin renunciar a una experiencia interactiva. Aunque todavía está en fase alfa y le faltan funciones como las traducciones completas, el modo experto o algunas comprobaciones automáticas, ya ofrece una combinación razonable de control, seguridad y comodidad tanto en Linux como en Windows, con un potencial especial en servidores y entornos orientados a la consola.