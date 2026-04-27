La herramienta de limpieza de disco y gestión de privacidad BleachBit alcanza su versión 6.0 con una actualización considerada de gran calado por sus desarrolladores. Este software de código abierto, conocido por liberar espacio y ayudar a proteger la información personal en el ordenador, introduce funciones pensadas para ofrecer un control más fino sobre los datos guardados por los navegadores web.

Con esta nueva versión, el proyecto refuerza su enfoque en la privacidad del usuario, al tiempo que intenta mantener un uso relativamente sencillo para quienes no tienen un perfil técnico. El objetivo de BleachBit 6.0 es que cualquier persona pueda gestionar de forma más clara qué borrar, qué conservar y cómo optimizar el sistema sin necesidad de recurrir a soluciones de pago.

Nuevo gestor de cookies de BleachBit 6.0: más control sobre lo que se borra

Una de las novedades más destacadas de BleachBit 6.0 es la incorporación de un gestor de cookies integrado. Hasta ahora, la limpieza de cookies en muchas herramientas similares se realizaba de forma bastante indiscriminada, lo que a menudo suponía perder sesiones iniciadas o preferencias guardadas en los navegadores.

Con esta versión, el programa permite elegir de forma explícita qué cookies conservar cuando se realiza la limpieza en navegadores basados en Chromium y en Firefox. Esto significa que el usuario puede mantener, por ejemplo, las credenciales o configuraciones de páginas de confianza, mientras borra el resto de elementos asociados al seguimiento y a la publicidad. Este enfoque aporta un equilibrio más razonable entre privacidad y comodidad, algo que suele echarse en falta en otras utilidades más agresivas.

La interfaz del nuevo gestor está orientada a que incluso usuarios con poca experiencia puedan tomar decisiones informadas. Aunque no se han detallado todos los elementos visuales, la idea es que sea más sencillo identificar qué cookies merece la pena conservar y cuáles conviene eliminar, reduciendo así el riesgo de borrar datos que luego se echan de menos en la navegación diaria.

Compatibilidad ampliada: soporte para Vivaldi y Zen

Otro punto relevante de BleachBit 6.0 es la ampliación del listado de navegadores compatibles, con la inclusión específica de Vivaldi y Zen. Ambos forman parte del ecosistema de navegadores alternativos, especialmente entre quienes buscan más opciones de personalización o una gestión más estricta de la privacidad.

La llegada de soporte dedicado significa que el programa reconoce mejor las rutas y datos que utilizan estos navegadores, de modo que la limpieza puede ser más precisa. En lugar de tratar todos los navegadores basados en Chromium como si fueran exactamente iguales, BleachBit 6.0 introduce ajustes que permiten adaptar el borrado de archivos temporales, cachés y cookies a las particularidades de Vivaldi y Zen.

Para usuarios que combinan varios navegadores en el mismo equipo, esta mejora resulta práctica: se puede mantener un control más homogéneo sobre la información almacenada, sin tener que depender únicamente de las opciones internas de cada navegador, que a veces son menos claras o están repartidas en diferentes apartados de configuración.

Modo experto con «barandillas» para evitar errores graves

La versión 6.0 de BleachBit estrena también un modo experto con limitaciones pensado para quienes quieren ir un paso más allá en la limpieza del sistema, pero sin exponerse a operaciones demasiado agresivas por descuido. Este modo introduce una especie de «barandillas» o topes, que restringen ciertas acciones avanzadas que podrían afectar a la estabilidad del sistema o provocar la pérdida de datos importantes.

En la práctica, esto se traduce en que el usuario avanzado dispone de más opciones, pero con advertencias y bloqueos diseñados para los menos experimentados que puedan activar ese modo por curiosidad. Así, se busca un equilibrio: ofrecer herramientas potentes para quienes saben lo que hacen, al tiempo que se minimizan los riesgos para quienes no tienen del todo claro qué implica borrar determinados tipos de archivos o modificar configuraciones internas.

Este enfoque resulta especialmente útil en entornos domésticos y pequeños negocios, donde el mismo equipo es utilizado por personas con distintos niveles de conocimiento. El modo experto de BleachBit 6.0 intenta reducir la posibilidad de que un clic impulsivo genere un problema mayor, algo que siempre ha sido una preocupación en este tipo de utilidades de limpieza profunda.

Gestor de privacidad y optimización del sistema en BleachBit 6.0

En el contexto europeo, con normativas como el RGPD marcando el terreno, la gestión de datos personales y de navegación se ha vuelto un tema central. BleachBit 6.0 se posiciona como una herramienta que permite al usuario tener una visión más clara de qué rastros deja en su ordenador tras utilizar diferentes aplicaciones y navegadores, y cómo reducirlos sin necesidad de grandes conocimientos técnicos.

Si bien la aplicación no sustituye a las políticas de privacidad de las páginas web ni a la configuración de los propios navegadores, sí aporta una capa extra de control desde el propio sistema operativo. Para quienes se preocupan por el almacenamiento prolongado de historiales, cookies o cachés, esta versión facilita un punto intermedio: se limpia lo que no hace falta y se conservan los elementos que realmente aportan valor en el día a día.

Además, al tratarse de un proyecto de código abierto, los usuarios y comunidades europeas interesadas en la transparencia tecnológica pueden auditar y revisar el comportamiento del programa. Este detalle resulta relevante para quienes desconfían de herramientas opacas, ya que permite verificar de manera independiente qué hace exactamente el software durante el proceso de limpieza.

BleachBit 6.0 llega, por tanto, con un conjunto de mejoras centradas en la privacidad práctica, el soporte a más navegadores y una gestión de riesgos más cuidada para usuarios menos expertos. Para quienes buscan mantener cierto orden en su equipo, reducir archivos innecesarios y tener un poco más de control sobre las cookies que se guardan y se borran, esta actualización supone un paso adelante respecto a versiones anteriores y se alinea con una preocupación cada vez más extendida por el tratamiento de los datos personales en Internet.