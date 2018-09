BlackArch Linux ya tiene más de 2000 herramientas para hacking ético

La distribución de Linux enfocada en las pruebas de penetración y hacking ético BlackArch Linux ya tiene más de 2000 herramientas en sus repositorios, así lo anuncian los desarrolladores del proyecto.

Usado por miles de hackers e expertos en seguridad alrededor del mundo, BlackArch Linux es una de las distribuciones más importantes en cuanto a tareas de seguridad y hacking ético se refiere. Cuenta con su propio repositorio de software con miles de herramientas.

Este sistema está basado en Arch Linux y sigue un modelo de liberación continua (Rolling release), donde los usuarios instalan una vez y reciben actualizaciones por siempre.

Más temprano este mes, el equipo de desarrolladores detrás de BlackArch Linux anuncio en Twitter que el repositorio principal alcanzo la cifra de 2000 herramientas para pruebas de penetración y hacking ético, una meta que fue alcanzada gracias a que recientemente se agregaron más de 20 herramientas.

We did! BlackArch Linux now contains more than 2000 (anti-)security tools! Thanks for your support, donations and hidden sh3lls. Also, more than 20 tools were added recently. Please run: pacman -Syyu –needed blackarch –overwrite=’*’ #blackarch #linux #pentest #hacking #r00ting

— BlackArch Linux (@blackarchlinux) 8 de septiembre de 2018