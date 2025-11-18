Black Friday para linuxeros: Aprovecha las ofertas de Slimbook en la nueva gama KYMERA

La firma española Slimbook también se une al Black Friday para traer descuentos muy importantes en sus productos. Uno de los que tienen una importante rebaja en su precio es la nueva familia de sobremesas Kymera de Slimbook, un PC especialmente pensado para ofrecer el máximo rendimiento, flexibilidad en su configuración y un diseño con el que sueña cualquier usuario.

El corazón de la línea Kymera reside en su impresionante capacidad de adaptación técnica. Lejos de ser equipos preconfigurados, estos ordenadores permiten a los usuarios seleccionar componentes de vanguardia, incluyendo las últimas generaciones de procesadores de alto rendimiento de Intel (como la serie Core Ultra) y AMD (incluyendo la potente serie 9000), junto con tarjetas gráficas dedicadas de NVIDIA, AMD o Intel ARC.

Esta flexibilidad es crucial para profesionales de la edición de video, desarrolladores de software o gamers empedernidos que requieren una máquina ajustada al milímetro para flujos de trabajo intensivos. El enfoque está en la durabilidad y la escalabilidad, facilitando que el usuario mejore su equipo a medida que evolucionan sus necesidades tecnológicas, garantizando una inversión a largo plazo y una potencia que se mantenga relevante durante años.

Pero lo que realmente distingue a la Kymera es su audaz apuesta por el diseño exterior. Slimbook ha entendido que el chasis es tan importante como el hardware que alberga, ofreciendo una variedad de estilos que van desde lo minimalista y futurista hasta lo nostálgico y orgánico:

Estética visual y Gaming : para los amantes de la estética moderna y el espectáculo visual, encontramos las ediciones CRISTAL BLACK y CRISTAL WHITE. Estos modelos utilizan paneles transparentes para exhibir orgullosamente los componentes internos, acentuados por una iluminación RGB personalizable. Más allá de la belleza, este diseño está optimizado para un flujo de aire superior, garantizando que el rendimiento máximo no se vea comprometido por el calor.

: para los amantes de la estética moderna y el espectáculo visual, encontramos las ediciones CRISTAL BLACK y CRISTAL WHITE. Estos modelos utilizan paneles transparentes para exhibir orgullosamente los componentes internos, acentuados por una iluminación RGB personalizable. Más allá de la belleza, este diseño está optimizado para un flujo de aire superior, garantizando que el rendimiento máximo no se vea comprometido por el calor. Elegancia clásica y orgánica : la WOODLINE apela a aquellos que buscan calidez y carácter en su espacio. Con un frontal revestido de láminas de madera, este sobremesa fusiona la tecnología de punta con la autenticidad de los materiales naturales. En contraste, la RETRO EDITION es un guiño nostálgico a la era dorada de los ordenadores de los años 90. Conservando el encanto vintage en su apariencia, esta máquina esconde en su interior la más reciente potencia de procesamiento, ideal para quienes aprecian lo clásico sin sacrificar un rendimiento contemporáneo.

: la WOODLINE apela a aquellos que buscan calidez y carácter en su espacio. Con un frontal revestido de láminas de madera, este sobremesa fusiona la tecnología de punta con la autenticidad de los materiales naturales. En contraste, la RETRO EDITION es un guiño nostálgico a la era dorada de los ordenadores de los años 90. Conservando el encanto vintage en su apariencia, esta máquina esconde en su interior la más reciente potencia de procesamiento, ideal para quienes aprecian lo clásico sin sacrificar un rendimiento contemporáneo. Máxima funcionalidad profesional: finalmente, para el entorno puramente profesional y de trabajo intensivo, las opciones como BLACK DISPLAY (con su versátil pantalla frontal opcional para monitorización de datos) y la robusta ETX WORKSTATION se enfocan en la máxima fiabilidad y capacidad. Estas estaciones están diseñadas para manejar las cargas más pesadas, ofreciendo soluciones de alta capacidad, redundancia y ventilación optimizada, esenciales para proyectos críticos y creación de contenido de alta demanda.

Por supuesto, recuerda que no solo el KYMERA está bajo promoción por el Black Friday… ¡Así que, si quieres un ordenador con Linux, no dejes escapar este tren!

