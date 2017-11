Black Friday LxA: todas las mejores ofertas linuxeras

Si ya eres un adicto a Linux y dispones de equipos y dispositivos con alguna distribución, el Black Friday puede ser una buena oportunidad para que te rearmes con novedades en tu hogar o en tu empresa. Y si aún no has dado el paso y no has probado Linux, ¿qué mejor oportunidad que ésta? Tendrás multitud de dispositivos y equipos a un buen precio con las fuertes rebajas que las tiendas hacen en esta celebración que hemos copiado de Estados Unidos. Además, es una buena fecha para realizar ya tus compras para los regales de Navidades y ahorrar un poco, además de tenerlos a tiempo (ya sabes que con la cantidad de pedidos que se hacen para las fiestas los servicios de entrega suelen demorarse…).

Por eso en este artículo te vamos a hablar de algunas de las tiendas y dispositivos con descuentos bastante buenos y de calidad que hemos visto, por supuesto todo compatible con cualquier distribución GNU/Linux o relacionado con el mundo de Linux y el software libre. ¿Y cuáles son los mejores regalos linuxeros que podemos autoregalarnos o regalar a los demás? Pues vamos a ello:

SlimBook CLASSIC v2: un portátil que ya viene con tu distribución LInux favorita preinstalada. Es un diseño elegante, ligero, potente y económico que podrás comprar ahora mucho más barato gracias a los superdecuentos de hasta 100€ que SlimBook hace en su tienda onlien por el Black Friday. Por supuesto también puedes hacer una visita al resto de productos, como los portátiles KATAMA o los Pro…, que también se verán beneficiados por el descuento. VANT Domo: también tienen ofertas interesantes, además hasta el 30 de noviembre el envío será también gratuito. Y entre sus productos nos ha llamado especialmente la atención Domo, que viene con Ubuntu o Mint dentro de un miniPC que esconde un interior muy grande. Samsung Glaxy S8 Plus libre: puedes ahorrar más de 100€ en la compra de este fantástico smartphone de última generación y grama Premium con el sistema operativo Android 7.0 Nougat basado en el kernel Linux, como saben… Además podrás seleccionar entre varios colores disponibles. Amazon Fire tablet y Kindle: Amazon tiene su propio tablet en los que encontrarás algunos descuentos ahora para el Black Friday, aunque sinceramente ya llevan un tiempo con rebajas. Sinceramente no está basado en la versión Android de Google, sino que emplea una modificación de este sistema operativo. Por poco dinero tendrás un tablet o un lector para ebook más que decente y con la posibilidad de acceso al contenido de Prime. Videojuegos de Steam: y para los gamers, ya sabes que los últimos años han sido frenéticos en cuanto a contenido para GNU/Linux, por tanto qué mejor que auto-regalarte un videojuego compatible con Linux para pasarlo como un niño estas Navidades… Ya sabes que la tienda de Valve suele hacer descuentos y packs ahorro, pero en Black Friday será un momento especial para realizar tus compras.

¡Date un capricho y haz que el viernes de black solo tenga el nombre!